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Погба отказался делать китайскую визу для участия в предсезонном туре МЮ

26 апреля 2019, 18:26

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отказался делать китайскую визу для участия в предсезонном туре команды. Предположительно, это связано с тем, что игрок намерен сменить клубную прописку предстоящим летом.

Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересован «Реал».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
27 апреля в 08:14
Новостей о его бзиках больше чем о его игре......
Зидан тренер - видели....
Зидан вопитатель - ???
Ми Ша
Ми Ша ответил рус фан
   192 / 954
27 апреля в 04:54
Ну Вы слишком категоричны, конечно все мы видели матчи Погба за МЮ где он плохо играл в командную игру и зачастую жадничал не отдавал пасы своевременно, но на ЧМ в сборной играл сбалансировано, в Юве так же неплохо смотрелся, культура паса на уровне у него, просто молодой он еще, но Зизу может в правильное русло направить его энергию, он типа Виера на мой взгляд может стать при правильном подходе, так же хотелось бы отметить что в Юве и сборной он играл с качественными опорниками у нас в Реале есть Каземиро и Модрич они ему помогут выглядеть на уровне. Да согласен с Вами что Эриксен мог бы подойти, но возможно Зизу хочет более атлетичный центр поля и верх еще подзабрать.
Ладно, время покажет, в конце концов он еще ни куда не перешел.

P.S.

Корректировал предыдущий комментарий несколько раз, не думал, что так быстро ответишь, мыслей много и хотелось их направить в конструктивный диалог).
рус фан
рус фан ответил Ми Ша
   231 / 954
27 апреля в 04:45
У Погба футбол и команда явно не на первых местах, так допустим может лучше сделать выбор в пользу менее одаренного игрока, но более стабильного и работящего? Я вот о чем. Например Эриксен, а не надеяться на авторитет Зидана.
Ну Вы слишком категоричны, конечно все мы видели матчи Погба за МЮ где он плохо играл в командную игру и зачастую жадничал не отдавал пасы своевременно, но на ЧМ в сборной играл сбалансировано, в Юве так же неплохо смотрелся, культура паса на уровне у него, просто молодой он еще, но Зизу может в правильное русло направить его энергию, он типа Виера на мой взгляд может стать при правильном подходе, так же хотелось бы отметить что в Юве и сборной он играл с качественными опорниками у нас в Реале есть Каземиро и Модрич они ему помогут выглядеть на уровне. Да согласен с Вами что Эриксен мог бы подойти, но возможно Зизу хочет более атлетичный центр поля и верх еще подзабрать.
Ми Ша
Ми Ша ответил рус фан
   192 / 954
27 апреля в 04:32
У Погба футбол и команда явно не на первых местах, так допустим может лучше сделать выбор в пользу менее одаренного игрока, но более стабильного и работящего? Я вот о чем. Например Эриксен, а не надеяться на авторитет Зидана.
Ми Ша
Ми Ша ответил juvenale
   192 / 954
27 апреля в 04:23
Ну так забирайте его себе
311
311 ответил Шишанутый
   53 / 954
27 апреля в 01:30
Зидан знает что делает. У него хорошо получается подход к звездам находить и позитивную атмосферу в команде поддерживать. К тому же Зидан я думаю для Погба будет авторитет. Это он Сульшера не во что не ставит а Зидан величайший как игрок и как тренер и тоже француз. Погба к нему прислушается и покажет свои лучшие качества в Реале. А то что играть он умеет это мы видели прекрасно во Франции и Ювентусе. Главное к нему подход найти!
Ни во что не ставит Сульшера, ни во что не ставил Моуриньо и САФа, а Зидан топчик!)
311
311
   53 / 954
27 апреля в 01:22
А разрешение от Юнайтед он получил на переход? Иначе МЮ вправе отказать в зарплате нигеру уже сейчас!)
95-shishani-95
95-shishani-95
   102 / 954
27 апреля в 01:12
Сомневаюсь в том, что он нужен Реалу!!!
Хотя, тупая политика Реала может и на это пойти!!!
Землянин
Землянин
   437 / 954
26 апреля в 23:14
Зажрался в конец
juvenale
juvenale ответил Ми Ша
   38 / 954
26 апреля в 22:59
Погба не более чем просто хороший игрок с убогим характером. В Ювентусе он был не более чем дополнение к сильной полузащите тех годов, в МЮ он одна из причин разложения коллектива, надеюсь катарский проект спасёт Реал.
Погба был крут в Ювентусе
anyway
anyway
   200 / 954
26 апреля в 22:14
Погба лучший полевой игрок МЮ и один из лучших полузащитников в мире, его уход будет потерей...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
26 апреля в 21:29
Гнать его надо.
Шишанутый
Шишанутый ответил Evgeny Moreman
   7 / 954
26 апреля в 21:08
Не ужели Зидан ,желает по нянчиться с детиной ?Маловероятно ,Погба это Балотелли номер 2 ,так же по наклонной скатится,есть же разумные люди в Реале ,кто отговорит Зидана.
Зидан знает что делает. У него хорошо получается подход к звездам находить и позитивную атмосферу в команде поддерживать. К тому же Зидан я думаю для Погба будет авторитет. Это он Сульшера не во что не ставит а Зидан величайший как игрок и как тренер и тоже француз. Погба к нему прислушается и покажет свои лучшие качества в Реале. А то что играть он умеет это мы видели прекрасно во Франции и Ювентусе. Главное к нему подход найти!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Evgeny Moreman
   570 / 954
26 апреля в 20:45
Не ужели Зидан ,желает по нянчиться с детиной ?Маловероятно ,Погба это Балотелли номер 2 ,так же по наклонной скатится,есть же разумные люди в Реале ,кто отговорит Зидана.
Что сразу в Реал ? Может он в Челси собрался ? Синие любят за дорого всякую фигню купить
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Так Себе Аналитик
   570 / 954
26 апреля в 20:44
На самом деле я не отчаивался бы на месте болельщиков "Реала". То, что он туда перейдет, я оцениваю процентов в 90%. В МЮ наелись его выкрутасами, а Пересу нужен "топчик", тут просто звезды сошлись. И, с другой стороны, Погба действительно топчик, если ему привить командную работу, он будет столпом в центре. Так что готовьтесь к Черному Властелину)
Да нифига он не топчик , кривой к тому же ленивый игрочел ,который играет когда ему хочется а не когда команде надо . Все же надеюсь он в Арсенал собрался
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
26 апреля в 20:22
На самом деле я не отчаивался бы на месте болельщиков "Реала".

То, что он туда перейдет, я оцениваю процентов в 90%. В МЮ наелись его выкрутасами, а Пересу нужен "топчик", тут просто звезды сошлись.

И, с другой стороны, Погба действительно топчик, если ему привить командную работу, он будет столпом в центре. Так что готовьтесь к Черному Властелину)
рус фан
рус фан ответил Ми Ша
   231 / 954
26 апреля в 20:20
Погба не более чем просто хороший игрок с убогим характером. В Ювентусе он был не более чем дополнение к сильной полузащите тех годов, в МЮ он одна из причин разложения коллектива, надеюсь катарский проект спасёт Реал.
Главная причина разлада в коллективе МЮ это их плохая игра в целом, отсутствие хороших опорников и защитников, так же смены тренеров частые, Погба в Юве играл нормально и свою роль, в МЮ он лучший по цифрам, забил за них гол в финале ЛЕ, то что он сложный согласен, но и Зидан не прост, полагаю они стоят друг друга, вот и посмотрим на это.
Ми Ша
Ми Ша ответил рус фан
   192 / 954
26 апреля в 20:02
Погба не более чем просто хороший игрок с убогим характером.

В Ювентусе он был не более чем дополнение к сильной полузащите тех годов, в МЮ он одна из причин разложения коллектива, надеюсь катарский проект спасёт Реал.
рус фан
рус фан
   231 / 954
26 апреля в 19:55
Многие болелы мадридцев против Погбуна, на мой взгляд он может заиграть в Реале лучше чем в МЮ, у нас Зидан позиции у них похожи на поле, надеюсь Зизу научит Поля как правильно играть на этом месте.
волгoдoн
волгoдoн
   354 / 954
26 апреля в 19:49
черный абхаз в черкизон поди когти рвет)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
26 апреля в 19:49
Не уважает лиц китайской национальности. Расист чистой воды ;)
Ми Ша
Ми Ша
   192 / 954
26 апреля в 19:48
Ждёшь Эриксена, а получаешь... пзц!
Ми Ша
Ми Ша
   192 / 954
26 апреля в 19:44
Новости одна хреновей другой... неужели эта опухоль переползет в Реал...
Слайш
Слайш
   581 / 954
26 апреля в 19:36
Не дай Бог Реал купит это чудо.. И так всё очень плохо, а то уже будет приговор
Катерина Измайлова
Катерина Измайлова
   77 / 954
26 апреля в 19:36
Берите Глушакова. Он сделает визу, чтобы в китайских банях париться.
kastites
kastites
   105 / 954
26 апреля в 19:20
Китайцев не любит
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
26 апреля в 19:19
Довыделывается…
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
26 апреля в 19:11
В Анжи его )))
Shpundya .
Shpundya . ответил Evgeny Moreman
   867 / 954
26 апреля в 19:02
Не ужели Зидан ,желает по нянчиться с детиной ?Маловероятно ,Погба это Балотелли номер 2 ,так же по наклонной скатится,есть же разумные люди в Реале ,кто отговорит Зидана.
Няньчится те у кого разума нет, подпиши контракт правильно и пару пунктов с "разумом добавь" и будет тебе отдача. А, так это бизнес, клубы научились отбивать такие суммы, им бы нашу систему все бы прикурили.
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
26 апреля в 18:55
Этот расист уже всех достал.
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