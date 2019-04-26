Погба отказался делать китайскую визу для участия в предсезонном туре МЮ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отказался делать китайскую визу для участия в предсезонном туре команды. Предположительно, это связано с тем, что игрок намерен сменить клубную прописку предстоящим летом.
Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересован «Реал».
Зидан тренер - видели....
Зидан вопитатель - ???
Зидан тренер - видели....
Зидан вопитатель - ???
P.S.
Корректировал предыдущий комментарий несколько раз, не думал, что так быстро ответишь, мыслей много и хотелось их направить в конструктивный диалог).
P.S.
Корректировал предыдущий комментарий несколько раз, не думал, что так быстро ответишь, мыслей много и хотелось их направить в конструктивный диалог).
Хотя, тупая политика Реала может и на это пойти!!!
Хотя, тупая политика Реала может и на это пойти!!!
То, что он туда перейдет, я оцениваю процентов в 90%. В МЮ наелись его выкрутасами, а Пересу нужен "топчик", тут просто звезды сошлись.
И, с другой стороны, Погба действительно топчик, если ему привить командную работу, он будет столпом в центре. Так что готовьтесь к Черному Властелину)
То, что он туда перейдет, я оцениваю процентов в 90%. В МЮ наелись его выкрутасами, а Пересу нужен "топчик", тут просто звезды сошлись.
И, с другой стороны, Погба действительно топчик, если ему привить командную работу, он будет столпом в центре. Так что готовьтесь к Черному Властелину)
В Ювентусе он был не более чем дополнение к сильной полузащите тех годов, в МЮ он одна из причин разложения коллектива, надеюсь катарский проект спасёт Реал.
В Ювентусе он был не более чем дополнение к сильной полузащите тех годов, в МЮ он одна из причин разложения коллектива, надеюсь катарский проект спасёт Реал.