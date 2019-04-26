Дерби Италии. Без интриги

вчера, 22:38

Ключевое противостояние в Серии А будет несколько обедненным. Но «Соккер.ру» надеется, что «Интер» и «Ювентус» без психологического груза покажут яркий футбол.

История отношений

Противостояние «Интера» и «Ювентуса» легендарное, выходящее даже за рамки футбольного поля, как мы помним. В последнее время, конечно, перевес явный на стороне «Ювентуса». Туринцы и в рейтинге УЕФА занимают пятое место, тогда как «Интер» расположился на совсем неприглядном 67-м и лишь мечтает о том, чтобы вернуть себе величие, гремящее на всю Европу. Между этими командами сыграно 177 матчей, побед у «Интера» всего 48, 46 раз они сыграли вничью, а вот у «Ювентуса» побед аж 83.

В нынешнем сезоне матч между этими противниками вышел напряженным, «Интер» бился достойно, но все же «Ювентус» дома одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Марио Манджукича в середине второго тайма. Последняя же победа «Интера» датирована сентябрем 2016 года – это был волевой триумф со счетом 2:1. То есть по победам над принципиальными «бьянконери» «нерадзурри» соскучились.

Нынешнее положение дел

Особенностью этой встречи станет отсутствие необходимости у команд побеждать во что бы то ни стало из турнирных соображений. «Ювентус» уже обеспечил себе чемпионский титул, вылетел из Лиги чемпионов, поэтому перевел сезон в режим доигрывания. «Интер» достаточно уверенно закрепился на третьем месте, откуда вряд ли прыгнет до второго, но и маловероятно его падение на четвертое. Хотя с точки зрения перспектив попадания в Лигу чемпионов четвертое и третье места равноценны. Сложно сказать, как такие турнирные расклады повлияют на сам футбол.

Мы можем увидеть как унылое зрелище в виде возни с мячом от соперников, которым ничего не нужно – лишь бы не ударить в грязь лицом с размаху. А можем увидеть и отчаянную открытую войнушку двух принципиальных врагов, которым терять нечего, а значит, нечего и бояться. Развитие сценария этой игры – одна из главных загадок и интриг. А оценивать форму довольно сложно. «Интер» нестабилен, имеет серию из четырех матчей без поражений, но чередовал ничьи и победы.

В последнем туре поделил очки с «Ромой» (1:1). «Ювентус» же расслабился, сосредоточившись на Лиге чемпионов, где прогорел в противостоянии с «Аяксом». Из-за этого он уступил внезапно СПАЛу (1:2), забыв о чемпионате, но потом все же справился с «Фиорентиной» (2:1) и титул оформил официально.

Ориентировочный состав «Интера»: Ханданович, Д’Амброзио, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Брозович, Весино, Политано, Наингголан, Перишич, Мартинес.

Ориентировочный состав «Ювентуса»: Щесны, Кансело, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Джан, Пьянич, Матюиди, Кудрадо, Роналду, Кин.

Можно ждать экспериментов, конечно, но наверняка оба тренера предпочтут выставить сильнейших игроков из тех, что есть в их распоряжении. При этом стоит отметить возвращение в строй у «Ювентуса» Куадрадо, а особенно Кьеллини. Но в лазарете оказались Перин, Касерес, Хедира, Дибала, Манджукич и Коста. Достаточно серьезный набор исполнителей, хотя у туринцев запаса прочности достаточно, чтобы эти потери без проблем компенсировать.

У «Интера» же лечится только Врсалько, а у Икарди, как мы знаем, совсем другого рода проблемы. Безусловно, без Мауро нападение «нерадзурри» обеднело, но Лучано Спаллетти научился с этим справляться и в Лигу чемпионов свой корабль выводит, пусть и с провалом в Лиге Европы, где «Интер» внезапно проиграл «Айнтрахту».

Лучано Спаллетти (главный тренер «Интера»):

Об этой игре постоянно говорят в барах, в офисах, на отдыхе. Эти две команды представляют собой противоположные полюса страсти в футболе. В таких матчах очень ценна победа. От этого зависит восприятие уровня команды. Мы должны сохранять уверенность и баланс. В таких матчах разрывы очень невелики. Мы должны извлекать лучшее из игроков, делать как можно более выгодной для «Интера» ситуацию. Наша команда показывала, как умеет владеть мячом, мы мало пропускаем и демонстрируем волю.

Массимилиано Аллегри (главный тренер «Ювентуса»):

Это прекрасное противостояние. Мы должны добиться результата, потому что нас всегда стимулирует набор очков. Я хотел бы использовать некоторые эксперименты с составом, сменить расстановку. Мы должны быть всегда в наилучшем состоянии в нужный момент. Травмы могут сыграть решающую роль, но говорить о них бесполезно. Мы сейчас уже думаем о будущем.

Итак, очевидно, что тренеры настроят команды на боевой лад. Особенно это касается «Интера», которому не удается похвастаться другими заслугами – можно блеснуть хотя бы яркой игрой и победой над чемпионом, над принципиальным врагом. Злости и азарта у «Интера» будет предостаточно. «Ювентус» в большей степени будет настроен на прагматичный лад.

Особенно с учетом намека Аллегри на вероятные эксперименты, для которых простор открывает и обилие травм, и турнирная безопасность. Но если «нерадзурри» попробуют навязать сопернику открытую игру, то «Ювентус» будет вынужден отвечать в аналогичной манере, а это обеспечит зрителям то, чего они очень ждут – боевого открытого футбола. Важно, чтобы прелюдия не затянулась, иначе ожидания могут все же быть обманутыми и вылиться в нулевую ничью.