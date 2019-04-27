Малком: «Месси – лучший в истории после Пеле и намного сильнее Роналду»

Нападающий «Барселоны» Малком поделился мнением о капитане «сине-гранатовых» Лионеле Месси.

Месси должен считаться лучшим после Пеле. Раньше я так не думал, но теперь, когда я увидел его поближе, то могу сказать, что так и есть. Я вижу, как он работает изо дня в день и показывает поразительную игру.

Он никогда не перестаёт удивлять меня тем, что делает на поле. Играя с ним, испытываешь уникальное чувство.

В моей карьере был день, когда Месси аплодировал моему голу в Лиге чемпионов (Прим. - в матче против «Интера»). Я никогда этого не забуду.

Роналду – один из лучших в мире прямо сейчас, но я считаю, что Месси намного сильнее его. Мне не кажется, что Роналду способен каждый раз играть так, как Месси. Месси – очень одарённый игрок. Он может решить судьбу матча за две минуты.