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Малком: «Месси – лучший в истории после Пеле и намного сильнее Роналду»

27 апреля 2019, 04:56

Нападающий «Барселоны» Малком поделился мнением о капитане «сине-гранатовых» Лионеле Месси.

Месси должен считаться лучшим после Пеле. Раньше я так не думал, но теперь, когда я увидел его поближе, то могу сказать, что так и есть. Я вижу, как он работает изо дня в день и показывает поразительную игру.

Он никогда не перестаёт удивлять меня тем, что делает на поле. Играя с ним, испытываешь уникальное чувство.

В моей карьере был день, когда Месси аплодировал моему голу в Лиге чемпионов (Прим. - в матче против «Интера»). Я никогда этого не забуду.

Роналду – один из лучших в мире прямо сейчас, но я считаю, что Месси намного сильнее его. Мне не кажется, что Роналду способен каждый раз играть так, как Месси. Месси – очень одарённый игрок. Он может решить судьбу матча за две минуты.

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Все комментарии
Tostao
Tostao ответил ALBA BARCELONA 21
   334 / 954
28 апреля в 10:07
Изучи мировые рекорды по разным видам спорта времен Пеле и нынешние!Нынешние кмс в те времена были бы чемпионами мира.Футбол тоже самое,поэтому современные гранды футбола все сильнее,чем гранды тех времен.Роналду забивал бы тем по 100 голов за сезон каждый год не говоря о Месси.Посмотри в ютубе разницу тех игр и современных,игры стали на мнного интенсивнее,жестче итд.Даже сам Пеле признался,что он так не мог бы играть сейчас будучи молодым,как тогда.
Футбол нельзя измерять временными категориями, так мы договоримся до того, что Александр Македонский и Чингисхан - полные 8 по сравнению с пиндосами бомбивших Сирию. Ну как же - такие скорости янки показывали, такая у них техника!!!
Больше всего умиляет, что об этом говорят люди, у которых футбол начался с Роналду, а до этого футбола ВООБЩЕ не было. Не смеши людей.
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
27 апреля в 20:03
Аналком сделал Моське смачный анилингус. Аха-ха)
Князь Московский
Князь Московский ответил Шуnя771
   13 / 954
27 апреля в 20:02
"Нынешние кмс в те времена были бы чемпионами мира..." Приведи пример...
андрюшка Таров. Аха-ха)
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
27 апреля в 20:00
Попробывал бы этот Райком обратное ляпнуть и гном слил бы его в аренду в ФК Львов. Аха-ха)
Apsny
Apsny
   45 / 954
27 апреля в 18:57
Это как сравнивать амебу и многоклеточное.
shlifen
shlifen ответил sir_Alex
   338 / 954
27 апреля в 18:27
Абсолютно согласен, =)) Я потому и удивился когда фанаты Месси и Роналду начинают разбираться кто там лучший в истории, не понимая что у каждой эпохи свои герои =))
Нохчи_07
Нохчи_07 ответил kind pennywise
   468 / 954
27 апреля в 18:14
Ахахаха😂 правильно отметил
kind pennywise
kind pennywise ответил Нохчи_07
27 апреля в 18:13
Он чёрт по жизни
У него даже сигареты брать нельзя, а посуда для него должна быть помечена дыркой
kind pennywise
kind pennywise
27 апреля в 18:12
Во-первых, Пеле никогда не играл в Европе. Во-вторых, Пеле повезло быть в великой сборной со слабым уровнем сборных на тот момент относительно нынешнего уровня. Его и в пятёрке быть не должно. Вот пятёрка - Марадона, Кройфф, Зидан, К.Роналду, Месси.
sir_Alex
sir_Alex ответил Шуnя771
   84 / 954
27 апреля в 16:02
Кто такой Малком? Шо за птица?)
Птица высокого помёта, ахахахахаха!!! 😂😂😂
sir_Alex
sir_Alex ответил shlifen
   84 / 954
27 апреля в 16:00
О чём ты говоришь? Посмотри качество полей тех времен - в ФНЛ местами получше бывает. Посмотри на качество экипировки тогда и сейчас. А как насчёт игры без замен? А как насчёт игры без карточек? Грубый подкат сзади?? - не всегда желтую даже дадут... А уровень медицины - когда кресты = конец карьеры, а половина футболистов заканчивала карьеру ещё до 30,просто из-за неверного лечения травм?? А когда Пеле целенаправленно ломали на одном из ЧМ - сегодняшние звезды в ТЕХ условиях могли и до 28-30 не доиграть, не говоря уже об уровне их игры в таких условиях. Выросло блин поколение, для которого футбола до 00-ых как-будто не было. А на игроков прошлого смотрят через призму современного окультуренного футбола...
Глупо сравнивать игроков разных поколений, в принципе.
BARCDJIN
BARCDJIN
   180 / 954
27 апреля в 15:08
Роналду старый Туринский гом..Его время ушло и он потух...и в той сб. Бразилии по 10 Пеле сидело на скамье и в запасе...Глупо сравнивать тот слабый и примитивный футбол.
shlifen
shlifen ответил ALBA BARCELONA 21
   338 / 954
27 апреля в 13:36
О чём ты говоришь? Посмотри качество полей тех времен - в ФНЛ местами получше бывает. Посмотри на качество экипировки тогда и сейчас. А как насчёт игры без замен? А как насчёт игры без карточек? Грубый подкат сзади?? - не всегда желтую даже дадут... А уровень медицины - когда кресты = конец карьеры, а половина футболистов заканчивала карьеру ещё до 30,просто из-за неверного лечения травм?? А когда Пеле целенаправленно ломали на одном из ЧМ - сегодняшние звезды в ТЕХ условиях могли и до 28-30 не доиграть, не говоря уже об уровне их игры в таких условиях.

Выросло блин поколение, для которого футбола до 00-ых как-будто не было. А на игроков прошлого смотрят через призму современного окультуренного футбола...
Шишанутый
Шишанутый ответил la-respect0
   7 / 954
27 апреля в 13:32
Ну так у одноклубников Роналду то же самое прописано жирным шрифтом в контракте , не??)
Но Роналду то в отличии от гнома не влияет на состав. Любой игрок Ювентуса может сказать что считает Месси лучшим в мире и не боятся за потерю места в старте, если будет туда попадать по игровым показателям. В Барсе же другая ситуация. Вспомни как один из сотрудников клуба дал безобидное интервью сказав что "Барселона это не только Месси. Он конечно очень важный игрок для нас но побеждает вся команда. Без Хави, Иньесты и других наших футболистов Месси было бы сложно добиться успеха". На следущий же день он был уволен!
311
311
   53 / 954
27 апреля в 13:28
Барсоглоры не простят Малкому такие вольности, какого-то Пеле поставил выше их божка полтораметрового!)
shlifen
shlifen
   338 / 954
27 апреля в 13:26
Я понимаю конечно что это лишь его личное мнение, но разве чтобы такое говорить не нужно перед этим поиграть в команде и с одним и с другим??? Ладно если бы это были футболисты разных эпох... Но блин, тебе 20 лет, ты ещё толком и в футбол не поиграл, но уже есть "мнение" которое нужно всем пихать... =(( Ещё бы понял мнение Анри, тот хотябы поиграл в одной лиге и с Роналду и с Месси, а так - кому нужно мнение Малкома?? =)))
kust07
kust07
   82 / 954
27 апреля в 13:24
Малком абсолютно прав
la-respect0
la-respect0 ответил Шишанутый
   457 / 954
27 апреля в 13:11
Ну так у одноклубников Роналду то же самое прописано жирным шрифтом в контракте , не??)
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
27 апреля в 12:57
Ключевые слова: "Раньше я так не думал, но теперь, когда..."
Когда в контрате прописано хвалить гнома и принижать Роналду, то приходится раздавать такие интервью!
Шуnя771
Шуnя771 ответил ALBA BARCELONA 21
   34 / 954
27 апреля в 12:46
Изучи мировые рекорды по разным видам спорта времен Пеле и нынешние!Нынешние кмс в те времена были бы чемпионами мира.Футбол тоже самое,поэтому современные гранды футбола все сильнее,чем гранды тех времен.Роналду забивал бы тем по 100 голов за сезон каждый год не говоря о Месси.Посмотри в ютубе разницу тех игр и современных,игры стали на мнного интенсивнее,жестче итд.Даже сам Пеле признался,что он так не мог бы играть сейчас будучи молодым,как тогда.
"Нынешние кмс в те времена были бы чемпионами мира..."

Приведи пример...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Tostao
   121 / 954
27 апреля в 11:30
Хотелось бы узнать непосвящённым - чем это Пеле слабее Роналду?
Изучи мировые рекорды по разным видам спорта времен Пеле и нынешние!Нынешние кмс в те времена были бы чемпионами мира.Футбол тоже самое,поэтому современные гранды футбола все сильнее,чем гранды тех времен.Роналду забивал бы тем по 100 голов за сезон каждый год не говоря о Месси.Посмотри в ютубе разницу тех игр и современных,игры стали на мнного интенсивнее,жестче итд.Даже сам Пеле признался,что он так не мог бы играть сейчас будучи молодым,как тогда.
Tostao
Tostao ответил ALBA BARCELONA 21
   334 / 954
27 апреля в 11:03
Малком оговорился и расплатится за это,сказал после Пеле,поэтому в след сезоне не будет играть в Барсе.Пеле слабее чем Роналду но Месси лучше.
Хотелось бы узнать непосвящённым - чем это Пеле слабее Роналду?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   121 / 954
27 апреля в 10:48
Малком оговорился и расплатится за это,сказал после Пеле,поэтому в след сезоне не будет играть в Барсе.Пеле слабее чем Роналду но Месси лучше.
Нохчи_07
Нохчи_07 ответил Шуnя771
   468 / 954
27 апреля в 10:38
Очередной каталонский петушок
Нохчи_07
Нохчи_07 ответил Шуnя771
   468 / 954
27 апреля в 10:37
Он чёрт по жизни
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
27 апреля в 10:27
Я считаю Рон и Месси равны.
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
27 апреля в 09:32
Еще один футболист Барселоны спел хвалебную оду в адрес Лео? А этого уже никого не удивляет) Вот зря сравнил Рона с Лео. Показал себе явно предвзятым по отношению к Криштиану!
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
27 апреля в 09:24
Кто такой Малком? Шо за птица?)
BenderBender
BenderBender
   512 / 954
27 апреля в 09:12
Начал отрабатывать контракт)))
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   837 / 954
27 апреля в 08:07
А ты и будь ,в тени карлика всегда.
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