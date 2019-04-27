Стало известно имя нового вице-президента «Спартака»

27 апреля 2019, 10:06

Новым вице-президентом «Спартака» станет член совета директоров «Лукойла» Сергей Михайлов. Он является членом совета директоров «красно-белых» с 2004 года. Специалист в основном курировал работу с болельщиками.

Также сообщается, что в клуб придёт Томас Цорн, который будет отвечать за селекцию.

Напомним, что москвичей по окончании текущего сезона покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.