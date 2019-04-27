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Стало известно имя нового вице-президента «Спартака»

27 апреля 2019, 10:06

Новым вице-президентом «Спартака» станет член совета директоров «Лукойла» Сергей Михайлов. Он является членом совета директоров «красно-белых» с 2004 года. Специалист в основном курировал работу с болельщиками.

Также сообщается, что в клуб придёт Томас Цорн, который будет отвечать за селекцию. 

Напомним, что москвичей по окончании текущего сезона покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   142 / 954
27 апреля в 18:19
Поменяли шило на мыло.
RIR68
RIR68
   112 / 954
27 апреля в 17:14
круговорот 62а в пукойле)))
SHMEL
SHMEL
   157 / 954
27 апреля в 16:15
Думал в пищевике ситуация "дно" но тут как назло снизу постучали...
Только пердив и полное очищение исправят пищевик...ну может еще Прядкин теперь поможет...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил mangoх12
   14 / 954
27 апреля в 13:49
Мафия на государственном уровне , Федун пошел ва банк! из учебника полиэкономии: "..сочетание и сращивание государственного капитала с монополистическим, в процессе которого на монополистической ступени высшей стадии капитализма происходит их диалектическое взаимодействие (взаимообусловленность, взаимопроникновение, противопоставление) и формируется и развивается качественно новая форма капитала в интересах, прежде всего, государственно-финансовой олигархии"
Самое смешное тут, помимо просто выхода на судейский беспредел, даже не это. А то, что Федун явно снова на любимые грабли хочет наступить.

Мало ему было Родионова с его ОПГ "Ромашка", так этот Цорн (которого сайты компромата называют просто дутой фигурой и прикрытием для самого Прядкина, который официально не может заниматься агентской деятельностью, но фактически сам руководит компанией сына) в лице самого Прядкина очередную колонию лимитчиков в "Спартаке" разведет.
CВИН
CВИН
   618 / 954
27 апреля в 13:46
Спасение спартака только в клонировании Лапочкина!
mangoх12
mangoх12 ответил Так Себе Аналитик
   32 / 954
27 апреля в 13:40
Как стало известно "СЭ", в результате будущих кадровых изменений в стуктурах красно-белых, одну из должностей в спортивном блоке клуба может занять Томас Цорн. Известный скаут и матч-агент – сын президента РПЛ Сергея Прядкина. Лол, Федун решил надолго обеспечить судейство, видимо. Ему наверняка даже неважно, разбирается ли сын Прядкина в чем-нибудь, тупо прямой выход в судейскую комнату. И чтобы, если "Спартак" займет 16-е место, резко появилось решение о расширении чемпионата до 18 команд. Вангую новую эру беспредела Федуна. С такими-то возможностями он начнет уже в открытую играть.
Мафия на государственном уровне , Федун пошел ва банк!

из учебника полиэкономии:

"..сочетание и сращивание государственного капитала с монополистическим, в процессе которого на монополистической ступени высшей стадии капитализма происходит их диалектическое взаимодействие (взаимообусловленность, взаимопроникновение, противопоставление) и формируется и развивается качественно новая форма капитала в интересах, прежде всего, государственно-финансовой олигархии"
311
311
   53 / 954
27 апреля в 13:32
Опять Рейнгольда и Ловчева прокатили!)
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   313 / 954
27 апреля в 13:14
Без всякого стёба и подначек в сторону спартачей, кажется вас опять дурят. Такие должности, за сутки не решаются. Эта новость, как с трахтебергом, всем глаза замазать.
Jum13
Jum13
   52 / 954
27 апреля в 13:06
«Спартак» проводит кадровые перестановки в клубе.

Одну из должностей в спортивном департаменте команды может занять Томас Цорн – известный скаут и матч-агент. Кроме этого, его считают сыном президента РПЛ Сергея Прядкина.

============================

Ахахахаха! Федун решил, что не надо ждать очередного юбилея какого нибудь богом забытого спартача и пошёл лизать верхам )))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
27 апреля в 12:48
Как стало известно "СЭ", в результате будущих кадровых изменений в стуктурах красно-белых, одну из должностей в спортивном блоке клуба может занять Томас Цорн.

Известный скаут и матч-агент – сын президента РПЛ Сергея Прядкина.

Лол, Федун решил надолго обеспечить судейство, видимо. Ему наверняка даже неважно, разбирается ли сын Прядкина в чем-нибудь, тупо прямой выход в судейскую комнату.

И чтобы, если "Спартак" займет 16-е место, резко появилось решение о расширении чемпионата до 18 команд.

Вангую новую эру беспредела Федуна. С такими-то возможностями он начнет уже в открытую играть.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
27 апреля в 12:32
Новый мичуринец нарисовался?))

Тренер должен подбирать игроков, а опричники искать им общагу, заваривать чай, в магазин за активией бегать....))
wingback
wingback
   145 / 954
27 апреля в 12:24
Хоронить спартак предлагаю на африканский манер - с песнями,плясками,всеобщим весельем!
kust07
kust07
   82 / 954
27 апреля в 12:23
Кто такой Томас?!
ДСА
ДСА
   133 / 954
27 апреля в 12:09
Не спортсмен.
МКС
МКС
   149 / 954
27 апреля в 11:54
Окончательные похороны практически состоялись

Осталось набрать в команду Погреба, березовых братьев и остальных пенсионеров
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
27 апреля в 11:39
Походу Спартаку есть куда падать.
КАМЮ
КАМЮ
   120 / 954
27 апреля в 11:27
Работа с болелами налажена, теперь можно за остальное приниматься
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
27 апреля в 11:01
В Тарасятнике создают новое ОПГ? ))
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
27 апреля в 10:59
Если "Спартак хочет дойти хотя бы до полуфинала,то надо звать Фурсинку!
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
27 апреля в 10:57
Судя потому как он с ними работал, от Тарасят ждать чего то приличного будет нечего! ))
Главная задача всех команд РПЛ не пустить Тарасовских в ЕК )) Гы гы гы ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
27 апреля в 10:53
"Верните Родионова и Измайлова!!!!!"........кричали они три месяца спустя...))))))
spartach091
spartach091
   215 / 954
27 апреля в 10:44
Мдааа, думаю будут не лучше измайлова и Родионова.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
27 апреля в 10:44
Одни наворовали, дайте другим поворовать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
27 апреля в 10:42
Цорн - это агент Набиуллина и Оздоева ??
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
27 апреля в 10:42
Ахаха, Томас Цорн... Читал компромат на Прядкина про его связи с агентскими фирмами, там Томас Цорн его правой рукой назывался, на него все владения Прядкина были оформлены, кроме того, выдвигалось предположение, что это его сын.
Союзник противников
Союзник противников ответил mat73
   17 / 954
27 апреля в 10:40
И что это меняет? Что даст?
Даст...ист фантастиш!
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
27 апреля в 10:39
Михайлов,Цорн,Кононов...Отличный триумвират,поздравляю болельщиков "Спартака"-они добились смены руководства!!! Кстати,а кто это такие?
cska1948
cska1948
   96 / 954
27 апреля в 10:37
Ещё дедушка Крылов про СпаМ сказал:"А вы, друзья, как ни садитесь, всё в чемпионы не годитесь!"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
27 апреля в 10:32
От перестановки мест слагаемых...
Впрочем, нет. Скорее подойдёт " Х на Y менять -только время зря терять" ;)
МапС
МапС
   80 / 954
27 апреля в 10:32
Не знаю такого. Меня он точно не курировал, хотя уже 7-й год как на фанатку по абику хожу.
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