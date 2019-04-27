Стало известно имя нового вице-президента «Спартака»

Новым вице-президентом «Спартака» станет член совета директоров «Лукойла» Сергей Михайлов. Он является членом совета директоров «красно-белых» с 2004 года. Специалист в основном курировал работу с болельщиками.
Также сообщается, что в клуб придёт Томас Цорн, который будет отвечать за селекцию.
Напомним, что москвичей по окончании текущего сезона покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Только пердив и полное очищение исправят пищевик...ну может еще Прядкин теперь поможет...
Только пердив и полное очищение исправят пищевик...ну может еще Прядкин теперь поможет...
Мало ему было Родионова с его ОПГ "Ромашка", так этот Цорн (которого сайты компромата называют просто дутой фигурой и прикрытием для самого Прядкина, который официально не может заниматься агентской деятельностью, но фактически сам руководит компанией сына) в лице самого Прядкина очередную колонию лимитчиков в "Спартаке" разведет.
Мало ему было Родионова с его ОПГ "Ромашка", так этот Цорн (которого сайты компромата называют просто дутой фигурой и прикрытием для самого Прядкина, который официально не может заниматься агентской деятельностью, но фактически сам руководит компанией сына) в лице самого Прядкина очередную колонию лимитчиков в "Спартаке" разведет.
из учебника полиэкономии:
"..сочетание и сращивание государственного капитала с монополистическим, в процессе которого на монополистической ступени высшей стадии капитализма происходит их диалектическое взаимодействие (взаимообусловленность, взаимопроникновение, противопоставление) и формируется и развивается качественно новая форма капитала в интересах, прежде всего, государственно-финансовой олигархии"
из учебника полиэкономии:
"..сочетание и сращивание государственного капитала с монополистическим, в процессе которого на монополистической ступени высшей стадии капитализма происходит их диалектическое взаимодействие (взаимообусловленность, взаимопроникновение, противопоставление) и формируется и развивается качественно новая форма капитала в интересах, прежде всего, государственно-финансовой олигархии"
Одну из должностей в спортивном департаменте команды может занять Томас Цорн – известный скаут и матч-агент. Кроме этого, его считают сыном президента РПЛ Сергея Прядкина.
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Ахахахаха! Федун решил, что не надо ждать очередного юбилея какого нибудь богом забытого спартача и пошёл лизать верхам )))
Одну из должностей в спортивном департаменте команды может занять Томас Цорн – известный скаут и матч-агент. Кроме этого, его считают сыном президента РПЛ Сергея Прядкина.
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Ахахахаха! Федун решил, что не надо ждать очередного юбилея какого нибудь богом забытого спартача и пошёл лизать верхам )))
Известный скаут и матч-агент – сын президента РПЛ Сергея Прядкина.
Лол, Федун решил надолго обеспечить судейство, видимо. Ему наверняка даже неважно, разбирается ли сын Прядкина в чем-нибудь, тупо прямой выход в судейскую комнату.
И чтобы, если "Спартак" займет 16-е место, резко появилось решение о расширении чемпионата до 18 команд.
Вангую новую эру беспредела Федуна. С такими-то возможностями он начнет уже в открытую играть.
Известный скаут и матч-агент – сын президента РПЛ Сергея Прядкина.
Лол, Федун решил надолго обеспечить судейство, видимо. Ему наверняка даже неважно, разбирается ли сын Прядкина в чем-нибудь, тупо прямой выход в судейскую комнату.
И чтобы, если "Спартак" займет 16-е место, резко появилось решение о расширении чемпионата до 18 команд.
Вангую новую эру беспредела Федуна. С такими-то возможностями он начнет уже в открытую играть.
Тренер должен подбирать игроков, а опричники искать им общагу, заваривать чай, в магазин за активией бегать....))
Тренер должен подбирать игроков, а опричники искать им общагу, заваривать чай, в магазин за активией бегать....))
Осталось набрать в команду Погреба, березовых братьев и остальных пенсионеров
Осталось набрать в команду Погреба, березовых братьев и остальных пенсионеров
Главная задача всех команд РПЛ не пустить Тарасовских в ЕК )) Гы гы гы ))
Главная задача всех команд РПЛ не пустить Тарасовских в ЕК )) Гы гы гы ))
Впрочем, нет. Скорее подойдёт " Х на Y менять -только время зря терять" ;)
Впрочем, нет. Скорее подойдёт " Х на Y менять -только время зря терять" ;)