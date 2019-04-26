«Спартак»: «Кононов способен привести клуб к новым титулам»

Сегодня состоялось заседание совета директоров «Спартака».
Он выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову. Сообщается, что именно под его руководством будет формироваться состав «красно-белых» на следующий сезон.
Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников.
К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны.
Впереди столетний юбилей «Спартака», и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава.
По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей. На этом сложном пути невозможно избежать неудач и поражений. Но вместе с болельщиками мы сможем добиться успеха!
Назначать 4-го тренера в одном сезоне - это уже несерьёзно...)))
Если бы после Карреры,Рианчо и Кононова назначили бы ещё каго то - то народ бы понял что делоо не в тренерах...а в руководстве,которое не знает чего хочет и просто не способно сделать правильный выбор.....
Здесь же выбор сделан - что уже не маловажно.....
Но тот ли этот тренер ???...покажет время....(а не игра с Енисеем)))
Моё мнение - руководству следовало слегка притушить своё желание вмешиваться в работу главного тренера и просто довериться выбранному специалисту....нужен более харизматичный,амбициозный,самобытный,нерадиоуправляемый и борзый......
Кандидатуры две.....
1.Массимо Каррера - (по примеру Зидана и Жардима) возвращённому на коне...ибо все (почти) способствующие его увольнению покидают команду....
2.Валерий Карпин - просто идеальная фигура....вот уж кому харизмы и борзоты не занимать...при нём саботаж имеющийся сейчас в команде был бы просто не возможен...да и титул скорей всего в этом году уже возьмёт...
Назначать 4-го тренера в одном сезоне - это уже несерьёзно...)))
Если бы после Карреры,Рианчо и Кононова назначили бы ещё каго то - то народ бы понял что делоо не в тренерах...а в руководстве,которое не знает чего хочет и просто не способно сделать правильный выбор.....
Здесь же выбор сделан - что уже не маловажно.....
Но тот ли этот тренер ???...покажет время....(а не игра с Енисеем)))
Моё мнение - руководству следовало слегка притушить своё желание вмешиваться в работу главного тренера и просто довериться выбранному специалисту....нужен более харизматичный,амбициозный,самобытный,нерадиоуправляемый и борзый......
Кандидатуры две.....
1.Массимо Каррера - (по примеру Зидана и Жардима) возвращённому на коне...ибо все (почти) способствующие его увольнению покидают команду....
2.Валерий Карпин - просто идеальная фигура....вот уж кому харизмы и борзоты не занимать...при нём саботаж имеющийся сейчас в команде был бы просто не возможен...да и титул скорей всего в этом году уже возьмёт...
К вам даже Смородская идти не хочет )
К вам даже Смородская идти не хочет )
Карпин - Валера не плох. местами даже очень хорош , но нет постоянства и стабильности в его работе. При хорошем тренере команда должна прогрессировать или хотя бы держать планку стабильности . Но если команда играет как лодка на волнах то это плохая работа тренера.
А вообще я уже ни раз писал . Если совет директоров просто экономит на команде по каким либо причинам. Нанимают тренеров на своих условиях не давая карт бланшей . То может меня на тренерскую работу возьмут ? Я живу в 3 км от базы в Тарасовке . Да и Зарплату раз в 20 попрошу меньше чем у Кононова. А результат будет таким же. куча обещаний и сливы Тульчанам )))
Карпин - Валера не плох. местами даже очень хорош , но нет постоянства и стабильности в его работе. При хорошем тренере команда должна прогрессировать или хотя бы держать планку стабильности . Но если команда играет как лодка на волнах то это плохая работа тренера.
А вообще я уже ни раз писал . Если совет директоров просто экономит на команде по каким либо причинам. Нанимают тренеров на своих условиях не давая карт бланшей . То может меня на тренерскую работу возьмут ? Я живу в 3 км от базы в Тарасовке . Да и Зарплату раз в 20 попрошу меньше чем у Кононова. А результат будет таким же. куча обещаний и сливы Тульчанам )))
И вообще тренером я бы называл только тех кто этого достоин. Романцев. Газаев . Семин . Это кто на протяжении не одного сезона доказывал свою состоятельность как тренера. А при нынешней чехарде в командах этих людей и тренерами называть как то не то. 80% так называемых тренеров отбывают срок в командах получая бабки не давая результата.
Приходят в команды катятся по на катаной . А стоит хоть что то поменять игра валится и ничего эти тренеры не могут сделать.
И вообще тренером я бы называл только тех кто этого достоин. Романцев. Газаев . Семин . Это кто на протяжении не одного сезона доказывал свою состоятельность как тренера. А при нынешней чехарде в командах этих людей и тренерами называть как то не то. 80% так называемых тренеров отбывают срок в командах получая бабки не давая результата.
Приходят в команды катятся по на катаной . А стоит хоть что то поменять игра валится и ничего эти тренеры не могут сделать.
На это главная надежда.
...предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей...
формируйте пока, а в ЛЕ пусть пряники или пуховики играют. Результат хуже не будет, ниже четвёртого места не опуститься...
На это главная надежда.
...предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей...
формируйте пока, а в ЛЕ пусть пряники или пуховики играют. Результат хуже не будет, ниже четвёртого места не опуститься...
Очень правильное замечание...
Очень правильное замечание...