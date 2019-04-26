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«Спартак»: «Кононов способен привести клуб к новым титулам»

26 апреля 2019, 15:22

Сегодня состоялось заседание совета директоров «Спартака»

Он выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову. Сообщается, что именно под его руководством будет формироваться состав «красно-белых» на следующий сезон.

Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников.

К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны.

Впереди столетний юбилей «Спартака», и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава.

По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей. На этом сложном пути невозможно избежать неудач и поражений. Но вместе с болельщиками мы сможем добиться успеха!

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Gunther
Gunther
30 апреля в 21:25
пока Кононов конечно ничего существенного не показал, но и Каррера провел первую часть чемпионата плохо. Посему думаю надо обновлять состав и смотреть что получится.
Parovoznic
Parovoznic ответил Ромбик
   57 / 954
29 апреля в 06:25
Ты коменты пишешь так как знакомую фамилию увидел. В суть написаного вникнуть не пробывал? Кто писал что Семин в Спартаке? Я написал кого счтитаю состоявшимся хорошим тренером которые на протяжении многих лед доказывали своей работой что они действительно специалисты . Романцев в Спартаке ,Семин в Локо , Газаев в цска . Так что писать нужно по делу а не лишь бы что ответить влезая в чужую беседу
Чёта злые вы все после Арсенала)
Ромбик
Ромбик ответил Parovoznic
27 апреля в 16:52
Ты Сёмина там в суе не упоминай, он к вам не пойдёт. К вам даже Смородская идти не хочет )
Ты коменты пишешь так как знакомую фамилию увидел. В суть написаного вникнуть не пробывал? Кто писал что Семин в Спартаке? Я написал кого счтитаю состоявшимся хорошим тренером которые на протяжении многих лед доказывали своей работой что они действительно специалисты . Романцев в Спартаке ,Семин в Локо , Газаев в цска . Так что писать нужно по делу а не лишь бы что ответить влезая в чужую беседу
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   36 / 954
27 апреля в 15:26
К каким?Кубок Казинаки и Соли максимум!Он только ныть умеет,к большему не предназначен!
дэн котовский
дэн котовский
   925 / 954
27 апреля в 11:47
К антититулам возможно, очень даже. Странное руководство у спартачей, тренеров, у которых есть возможность команду в узде держать - гонят взашей, тряпок,с которыми ничего явно не добится (не в обиду кононову) тянут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
27 апреля в 07:35
То что "не рубят с плеча" и не увольняют при первых же неудачах - уже хорошо....
Назначать 4-го тренера в одном сезоне - это уже несерьёзно...)))
Если бы после Карреры,Рианчо и Кононова назначили бы ещё каго то - то народ бы понял что делоо не в тренерах...а в руководстве,которое не знает чего хочет и просто не способно сделать правильный выбор.....
Здесь же выбор сделан - что уже не маловажно.....
Но тот ли этот тренер ???...покажет время....(а не игра с Енисеем)))

Моё мнение - руководству следовало слегка притушить своё желание вмешиваться в работу главного тренера и просто довериться выбранному специалисту....нужен более харизматичный,амбициозный,самобытный,нерадиоуправляемый и борзый......

Кандидатуры две.....
1.Массимо Каррера - (по примеру Зидана и Жардима) возвращённому на коне...ибо все (почти) способствующие его увольнению покидают команду....
2.Валерий Карпин - просто идеальная фигура....вот уж кому харизмы и борзоты не занимать...при нём саботаж имеющийся сейчас в команде был бы просто не возможен...да и титул скорей всего в этом году уже возьмёт...
ОПС
ОПС
   440 / 954
27 апреля в 07:31
Способность может и есть, а возможности?
Parovoznic
Parovoznic ответил Ромбик
   57 / 954
27 апреля в 07:02
Коконов не тренер для Спартака. Это не его уровень. Спартак Всегда борется за высокие места и ставит большие задачи. Кононов не сможет выдержать давления когда наступит тот момент когда команда не будет показвать нужный результат . В Спартаке не получится отбыть номер. И вообще тренером я бы называл только тех кто этого достоин. Романцев. Газаев . Семин . Это кто на протяжении не одного сезона доказывал свою состоятельность как тренера. А при нынешней чехарде в командах этих людей и тренерами называть как то не то. 80% так называемых тренеров отбывают срок в командах получая бабки не давая результата. Приходят в команды катятся по на катаной . А стоит хоть что то поменять игра валится и ничего эти тренеры не могут сделать.
Ты Сёмина там в суе не упоминай, он к вам не пойдёт.
К вам даже Смородская идти не хочет )
Остапчук 67
Остапчук 67
   762 / 954
27 апреля в 04:45
Пока он только радует попугаев.
oFANATo
oFANATo
   142 / 954
27 апреля в 01:18
Не верьте в сказки друзья
Ромбик
Ромбик ответил Арсений Горбачев
27 апреля в 00:48
интересный комментарий! что думаешь насчет Карреры и Карпина?
По Каррере могу сказать следующее. У него хватило опыта по крайней мере сезон закончить на отлично после данного ему шанса. И как тренер какой либо команды он себя еще нигде не проявлял но доказал , что может справится. В отличии от Кононова. Сколько команд он сменил ? Какие результаты показывали эти команды ?
Карпин - Валера не плох. местами даже очень хорош , но нет постоянства и стабильности в его работе. При хорошем тренере команда должна прогрессировать или хотя бы держать планку стабильности . Но если команда играет как лодка на волнах то это плохая работа тренера.
А вообще я уже ни раз писал . Если совет директоров просто экономит на команде по каким либо причинам. Нанимают тренеров на своих условиях не давая карт бланшей . То может меня на тренерскую работу возьмут ? Я живу в 3 км от базы в Тарасовке . Да и Зарплату раз в 20 попрошу меньше чем у Кононова. А результат будет таким же. куча обещаний и сливы Тульчанам )))
Арсений Горбачев
Арсений Горбачев ответил trimetil
27 апреля в 00:29
Ребров, Ещенко, Комбаров, Глушаков на выход...
а ведь эти люди сделали чемпионство спустя столько есть...пускай уж получают свои миллион рублей в минуту, но играть им и правда уже не стоит :)
Арсений Горбачев
Арсений Горбачев ответил Ромбик
27 апреля в 00:28
Коконов не тренер для Спартака. Это не его уровень. Спартак Всегда борется за высокие места и ставит большие задачи. Кононов не сможет выдержать давления когда наступит тот момент когда команда не будет показвать нужный результат . В Спартаке не получится отбыть номер. И вообще тренером я бы называл только тех кто этого достоин. Романцев. Газаев . Семин . Это кто на протяжении не одного сезона доказывал свою состоятельность как тренера. А при нынешней чехарде в командах этих людей и тренерами называть как то не то. 80% так называемых тренеров отбывают срок в командах получая бабки не давая результата. Приходят в команды катятся по на катаной . А стоит хоть что то поменять игра валится и ничего эти тренеры не могут сделать.
интересный комментарий! что думаешь насчет Карреры и Карпина?
Ars Ars 1
Ars Ars 1 ответил Юрниекс
   528 / 954
26 апреля в 23:58
А какие еще титулы то остались? Кубок соли- есть..кубок верблюдов, недавно взяли...Остальное- рекорды.Тут они впереди Европы всей.Все до сих пор хохочут..
злорадство - признак слабости и скупости души)
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
26 апреля в 23:56
клоунада
Юрниекс
Юрниекс
   323 / 954
26 апреля в 23:47
А какие еще титулы то остались? Кубок соли- есть..кубок верблюдов, недавно взяли...Остальное- рекорды.Тут они впереди Европы всей.Все до сих пор хохочут..
Заполярный
Заполярный ответил Ruslik1982
   282 / 954
26 апреля в 23:17
зачем нам новые, старые некуда ставить титулы
ЗАВИСТЬ ПЛОХАЯ ЧЕРТА
Ромбик
Ромбик
26 апреля в 22:53
Коконов не тренер для Спартака. Это не его уровень. Спартак Всегда борется за высокие места и ставит большие задачи. Кононов не сможет выдержать давления когда наступит тот момент когда команда не будет показвать нужный результат . В Спартаке не получится отбыть номер.
И вообще тренером я бы называл только тех кто этого достоин. Романцев. Газаев . Семин . Это кто на протяжении не одного сезона доказывал свою состоятельность как тренера. А при нынешней чехарде в командах этих людей и тренерами называть как то не то. 80% так называемых тренеров отбывают срок в командах получая бабки не давая результата.
Приходят в команды катятся по на катаной . А стоит хоть что то поменять игра валится и ничего эти тренеры не могут сделать.
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
26 апреля в 22:52
Не смешите народ
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
26 апреля в 22:45
зачем нам новые, старые некуда ставить титулы
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил cska1948
   208 / 954
26 апреля в 22:18
Парадоксальная ситуация. Тренируя Арсенал Кононов знает как обыграть СпаМ. Тренируя СпаМ Кононов НЕ знает как не то что обыграть, а хотя бы не проиграть Арсеналу.
Знает ,и ещё как знает ! Но природная стыдливость этого ему не позволяет сделать !!!! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 954
26 апреля в 22:01
А вы, друзья, как не садитесь...
trimetil
trimetil
   452 / 954
26 апреля в 21:37
Ребров, Ещенко, Комбаров, Глушаков на выход...
mensk
mensk
   602 / 954
26 апреля в 21:31
Чего они в этого Кононова вцепились? Видно же, что он не тянет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
26 апреля в 21:20
Впереди столетний юбилей «Спартака» ...
На это главная надежда.

...предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей...
формируйте пока, а в ЛЕ пусть пряники или пуховики играют. Результат хуже не будет, ниже четвёртого места не опуститься...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 954
26 апреля в 21:17
А приведёт только к новому позору!
13 RUS
13 RUS
   175 / 954
26 апреля в 21:17
Стыдно за поросят
Jake Sully
Jake Sully
   44 / 954
26 апреля в 21:05
уже привел к новому позору, но это не новость, каждый спамовский тренеришка опозорился...
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
26 апреля в 20:40
Руки прочь от Кононова!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил МКС
   8 / 954
26 апреля в 20:24
Федуны опять играют в одни им понятные игры Сначала выгоняют тренера в угоду игрокам и правлению Теперь выгоняют правление в угоду непонятному тренеру Че хотят? Зачем?
Согласен...
Очень правильное замечание...
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