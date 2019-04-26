«Спартак»: «Кононов способен привести клуб к новым титулам»

Сегодня состоялось заседание совета директоров «Спартака».

Он выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову. Сообщается, что именно под его руководством будет формироваться состав «красно-белых» на следующий сезон.

Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников.

К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны.

Впереди столетний юбилей «Спартака», и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава.

По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей. На этом сложном пути невозможно избежать неудач и поражений. Но вместе с болельщиками мы сможем добиться успеха!