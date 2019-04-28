Боков: «Могу сказать точно: в Лиге чемпионов ЦСКА будет»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал поражение «армейцев» от «Краснодара» (0:2) в матче 26-го тура РПЛ.
Могу сказать, что игра была даже не совсем равная, а матч шел под диктовку «армейцев». ЦСКА владел мячом и территорией, они играли первым номером.
В связи с положением вещей в турнирной таблице, «Краснодару» выгоднее было играть от обороны, дожидаясь ошибок соперника, что они и запланировали заранее. «Краснодар» попробовал играть от обороны вторым номером, у них это получилось, хотя это не свойственно им. Мне кажется, что преимущество было у ЦСКА не бесспорное, а территориальное. В концовке, конечно, препятствия создавали игроки «Краснодара». Не было стопроцентных моментов. Но, опять же, со стороны «армейцев» было давление, но не более — реализация подкачала.
Кто составит конкуренцию «Локомотиву» в борьбе за серебро и зону ЛЧ? Первое место пускай будет не наше, хотя мы всегда выходим играть и бороться за первую строчку. Но могу вам сказать точно: в Лиге чемпионов ЦСКА будет.
Для начала узнай квоты России в еврокубках, могу немного подсказать, 4 место не даёт право участвовать в ЛЕ, а только в ......, но если только Локо не выиграет кубок.
Для начала узнай квоты России в еврокубках, могу немного подсказать, 4 место не даёт право участвовать в ЛЕ, а только в ......, но если только Локо не выиграет кубок.
5 место Третий отборочный раунд ЛЕ
5 место Третий отборочный раунд ЛЕ
Коням нужно по очкам обходить быков, а до кочегаров как до китайской стены раком...
Коням нужно по очкам обходить быков, а до кочегаров как до китайской стены раком...