Боков: «Могу сказать точно: в Лиге чемпионов ЦСКА будет»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал поражение «армейцев» от «Краснодара» (0:2) в матче 26-го тура РПЛ .

Могу сказать, что игра была даже не совсем равная, а матч шел под диктовку «армейцев». ЦСКА владел мячом и территорией, они играли первым номером.

В связи с положением вещей в турнирной таблице, «Краснодару» выгоднее было играть от обороны, дожидаясь ошибок соперника, что они и запланировали заранее. «Краснодар» попробовал играть от обороны вторым номером, у них это получилось, хотя это не свойственно им. Мне кажется, что преимущество было у ЦСКА не бесспорное, а территориальное. В концовке, конечно, препятствия создавали игроки «Краснодара». Не было стопроцентных моментов. Но, опять же, со стороны «армейцев» было давление, но не более — реализация подкачала.