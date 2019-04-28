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Боков: «Могу сказать точно: в Лиге чемпионов ЦСКА будет»

28 апреля 2019, 22:55
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал поражение «армейцев» от «Краснодара» (0:2) в матче 26-го тура РПЛ.

Могу сказать, что игра была даже не совсем равная, а матч шел под диктовку «армейцев». ЦСКА владел мячом и территорией, они играли первым номером.

В связи с положением вещей в турнирной таблице, «Краснодару» выгоднее было играть от обороны, дожидаясь ошибок соперника, что они и запланировали заранее. «Краснодар» попробовал играть от обороны вторым номером, у них это получилось, хотя это не свойственно им. Мне кажется, что преимущество было у ЦСКА не бесспорное, а территориальное. В концовке, конечно, препятствия создавали игроки «Краснодара». Не было стопроцентных моментов. Но, опять же, со стороны «армейцев» было давление, но не более — реализация подкачала.

Кто составит конкуренцию «Локомотиву» в борьбе за серебро и зону ЛЧ? Первое место пускай будет не наше, хотя мы всегда выходим играть и бороться за первую строчку. Но могу вам сказать точно: в Лиге чемпионов ЦСКА будет.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответил sashok52
   25 / 954
30 апреля в 06:57
Ты думаешь арсенал или спартак коней обгонют?
Я лишь о том, что ЦСКА не войдёт в тройку и не факт, что будет играть в ЛЕ.
Для начала узнай квоты России в еврокубках, могу немного подсказать, 4 место не даёт право участвовать в ЛЕ, а только в ......, но если только Локо не выиграет кубок.
sashok52
sashok52 ответил Байкал-38
   802 / 954
29 апреля в 14:11
Ещё не факт, что ЦСКА будет играть в ЛЕ, а он уже на ЛЧ позарился. 5 место Третий отборочный раунд ЛЕ
Ты думаешь арсенал или спартак коней обгонют?
112910415
112910415
   97 / 954
29 апреля в 10:50
маловато шансов, скажем прямо
Bolshoy
Bolshoy
   477 / 954
29 апреля в 10:37
Могут и в ЛЕ не попасть...
makkie
makkie
   11 / 954
29 апреля в 08:00
Гинер шепнул?)
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   279 / 954
29 апреля в 07:36
У Максима Бокова реальные напряги с головой. Очнись, родимый, денег у Гинера совсем не так много, как было раньше. Да еще Альфа на карман давит, зараза.
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
29 апреля в 07:32
Ещё не факт, что ЦСКА будет играть в ЛЕ, а он уже на ЛЧ позарился.
5 место Третий отборочный раунд ЛЕ
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
29 апреля в 07:10
Язык что помело, ляпнул и забыл
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Морозовский
   264 / 954
29 апреля в 06:58
Могу точно сказать: ход мыслей неправильный - о следующей игре надо думать.
Он же уже не игрок, ему можно и пофантазировать
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   264 / 954
29 апреля в 06:57
Конечно будет когда-нибудь
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
29 апреля в 06:22
Скорее на пятом месте чем в Лиге чемпионов.
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
29 апреля в 05:31
Боков вообще на таблицу смотрит?
beefs
beefs
   191 / 954
29 апреля в 05:10
Удивительная уверенность....
cska plus
cska plus
   20 / 954
29 апреля в 04:07
Для этого нужно во всех оставшихся играх побеждать, трудно будет, сложные соперники.
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
29 апреля в 00:48
не все очевидно
4RT
4RT
   252 / 954
28 апреля в 23:56
Если в Питере их надерут,то точно не будет
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
28 апреля в 23:56
Мсье,у Вас -путанное сознание в изложении положения вещей,не подкреплённое никакими аргументами.Верю,и всё...
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
28 апреля в 23:28
Ни чем не подкрепленное заявление!!! Теперь все зависит не только от ЦСКА. Ждем игры с Динамо. Легко не будет, Влашич курит в сторонке.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
28 апреля в 23:08
Могу точно сказать: ход мыслей неправильный - о следующей игре надо думать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
28 апреля в 23:08
Откуда такая уверенность? Если только гинер зарядит судеек на последние матчи.
Коням нужно по очкам обходить быков, а до кочегаров как до китайской стены раком...
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
28 апреля в 23:06
Хотелось бы верить но у бульбаша однака тактика - шашки наголо
Армейская душа
Армейская душа
   552 / 954
28 апреля в 22:57
Дай то бог!
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