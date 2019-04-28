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Ганчаренко: «Пока рано петь Сафонову дифирамбы»

28 апреля 2019, 21:54
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко после матча с «Краснодаром» (0:2) поделился мнением о голкипере «быков» Матвее Сафонове.

В последнее время все называют Сафонова наследником Акинфеева. Как оцениваете этого вратаря?

Давайте дождемся, когда молодой голкипер окрепнет, прежде чем петь ему дифирамбы. Ему надо провести много матчей.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   26 / 954
29 апреля в 13:29
Если есть за что,то спеть хвалебную песню надо сейчас.
Отличный вратарь.
Пусть у него всё получится в футболе.
Groove000
Groove000 ответил Penokkio
   302 / 954
29 апреля в 08:50
Я бы вообще не хвалил этого паренька. Выглядит неуютно в воротах всегда, не складывается ощущение, что ворота при нем железобетонные. Много детских ошибок, пускай некоторые сложные и тащит Вернуть бы Крицюка обратно
Он уверенно стоит, это показывает его улыбка после сейвов - парень кайфует от игры
ДСА
ДСА
   133 / 954
29 апреля в 07:35
Как только похвалишь, сразу зарплату поднимать придется.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   279 / 954
29 апреля в 07:34
Это точно! Тебе вот напели, что ты обалденный тренер, а ты поверил. А не попадешь в ЛЧ - будешь Беспалому Жеке бабло из своего кармана компенсировать.
Penokkio
Penokkio
   839 / 954
29 апреля в 01:15
Я бы вообще не хвалил этого паренька. Выглядит неуютно в воротах всегда, не складывается ощущение, что ворота при нем железобетонные. Много детских ошибок, пускай некоторые сложные и тащит

Вернуть бы Крицюка обратно
mortid
mortid
   317 / 954
29 апреля в 00:07
Чего ждать? парню уже 20, по современным меркам уже нечего ждать. Лунёв, так это омуль глушёный, а не голкипер сборной, максимум номер два, так что пора.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
28 апреля в 23:33
Лодыгин, Медведев, Максименков тоже лихо начинали, а потом сдулись!!!
Торопиться не надо, время покажет , кто чего стоит!?!
vovinho11
vovinho11
   309 / 954
28 апреля в 23:25
Рановато. У нас Медведев поставил рекорд по сухим минутам. Что? Его в сборную? Зато сейчас он столько сухарей за проводников отсидел, золотую перчатку в студию!
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
28 апреля в 22:37
Краснодар молодцы , с победой .
pomor45
pomor45 ответил Великолепный
   75 / 954
28 апреля в 22:21
А Ганчаренко прав. Рано петь дифирамбы молодому вратарю. А то можно и сглазить. Главное что бы молодой вратарь не слушал этих дифирамбов а продолжал расти в своем мастерстве.
Если продукт качественный, не скоропортящийся, то не разложиться.
pomor45
pomor45 ответил Scuderia Ferrari
   75 / 954
28 апреля в 22:14
Ну почему, меньше всех в РПЛ пропустил в этом году. До 40 ещё 7 лет.
Динамика какая? За 17 туров 8 мячей, а за следующие 9 уже 10. Наелся мужик футболом. Чувствуется, что и сам о пенсии подумывает.
Союзник противников
Союзник противников ответил Шишанутый
   17 / 954
28 апреля в 22:13
Престарелый Конифей сегодня привез гол в свои ворота а моложой Сафонов организовал гол в чужие. Почуствуйте разнецу!
Ты когда русский язык подтянешь? У тебя даже программа подчёркивает половину текста красной волнистой линией! Или ты в гараже собрал комп? Тогда ты гений...Как и в прогнозах,ибо ставил 2-2.
Союзник противников
Союзник противников ответил mihaluch
   17 / 954
28 апреля в 22:11
Не надо обижать Сафонова обзывая его наследникомДырофкя Конифеевича
И как он умудрился при "дырявой защите" и бездарной команде меньше всех пропустить-не понимаю! Может ты подскажешь???
Димoн
Димoн
   33 / 954
28 апреля в 22:11
Рано, но играет он классно)
За адекватность
За адекватность ответил Великолепный
   68 / 954
28 апреля в 22:10
А Ганчаренко прав. Рано петь дифирамбы молодому вратарю. А то можно и сглазить. Главное что бы молодой вратарь не слушал этих дифирамбов а продолжал расти в своем мастерстве.
Полностью солидарен. Сколько уже подающих надежды превратились (благо контракты с шестью нулями позволяют) в вечно перспективных кочевников-паспортистов? Дай Бог пусть развивается парень.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
28 апреля в 22:10
Тебе-то что до него? Просто сказал бы,что в составе твоей команды такого игрока нет,а чужих ты оценивать не правомочен.Оставил ты Сафонова сегодня в первом тайме вообще без работы,а во втором-чуток размяли.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
28 апреля в 22:09
А Игоря то менять некем, а пора думать.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
28 апреля в 22:08
Не надо обижать Сафонова обзывая его наследникомДырофкя Конифеевича
pomor45
pomor45 ответил Шишанутый
   75 / 954
28 апреля в 22:07
Престарелый Конифей сегодня привез гол в свои ворота а моложой Сафонов организовал гол в чужие. Почуствуйте разнецу!
Ну, какой же он престарелый, особенно для вратаря. Просто наелся футболом и пресытился славой.
la_masia
la_masia
   148 / 954
28 апреля в 22:06
Давайте споем дифирамбы Игаряну, сегодня он в очередной раз пополнил коллекцию своих шедевров.
Великолепный
Великолепный ответил Шишанутый
   113 / 954
28 апреля в 22:05
А Ганчаренко прав. Рано петь дифирамбы молодому вратарю. А то можно и сглазить. Главное что бы молодой вратарь не слушал этих дифирамбов а продолжал расти в своем мастерстве.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил pomor45
   6 / 954
28 апреля в 22:04
Ну почему, меньше всех в РПЛ пропустил в этом году. До 40 ещё 7 лет.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
28 апреля в 22:04
Да, не стОит забегать вперёд. Топами называли и Лодыгина и Лунёва.
pomor45
pomor45
   75 / 954
28 апреля в 22:03
Дифирамбы Сафонову может и рано петь, а готовить на пенсию Акинфеева уже пора. Он после того, как завязал со сборной, заметно расслабляться стал. Видно мужик уже наелся футболом.
drug01
drug01
   118 / 954
28 апреля в 22:00
Игры дадут оценку...
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
28 апреля в 21:56
Престарелый Конифей сегодня привез гол в свои ворота а моложой Сафонов организовал гол в чужие. Почуствуйте разнецу!
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