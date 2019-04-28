Ганчаренко: «Пока рано петь Сафонову дифирамбы»

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко после матча с «Краснодаром» (0:2) поделился мнением о голкипере «быков» Матвее Сафонове.
В последнее время все называют Сафонова наследником Акинфеева. Как оцениваете этого вратаря?
Давайте дождемся, когда молодой голкипер окрепнет, прежде чем петь ему дифирамбы. Ему надо провести много матчей.
Отличный вратарь.
Пусть у него всё получится в футболе.
Отличный вратарь.
Пусть у него всё получится в футболе.
Вернуть бы Крицюка обратно
Вернуть бы Крицюка обратно
Торопиться не надо, время покажет , кто чего стоит!?!
Торопиться не надо, время покажет , кто чего стоит!?!