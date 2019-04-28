Сафонов: «Меня еще рано сравнивать с Акинфеевым»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов после матча с ЦСКА (2:0) заявил, что его пока рано сравнивать с Игорем Акинфеевым.

Как отношусь к сравнению с Игорем Акинфеевым? Это тяжело назвать противостоянием. Он — вратарь сборной, еще рано нас сравнивать. Еще должно пройти время, я должен набраться опыта, чтобы нас сравнивать. Игорь Акинфеев или Лунев стоит в воротах — какая разница? Это был обычный матч. Самое тяжелое, что было — это напряжение, которое создавал ЦСКА около нашей штрафной. Нужно было додержать концентрацию, выделить какие-то моменты не могу. Победа нам досталась нелегко, в тяжелой борьбе. От этого еще радостнее.