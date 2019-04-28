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Сафонов: «Меня еще рано сравнивать с Акинфеевым»

28 апреля 2019, 22:30
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов после матча с ЦСКА (2:0) заявил, что его пока рано сравнивать с Игорем Акинфеевым.

Как отношусь к сравнению с Игорем Акинфеевым? Это тяжело назвать противостоянием. Он — вратарь сборной, еще рано нас сравнивать. Еще должно пройти время, я должен набраться опыта, чтобы нас сравнивать. Игорь Акинфеев или Лунев стоит в воротах — какая разница? Это был обычный матч. Самое тяжелое, что было — это напряжение, которое создавал ЦСКА около нашей штрафной. Нужно было додержать концентрацию, выделить какие-то моменты не могу. Победа нам досталась нелегко, в тяжелой борьбе. От этого еще радостнее.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
29 апреля в 13:54
Рано еще диферамбы петь
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   279 / 954
29 апреля в 08:40
Рано, конечно. Гариковых фокусов от тебя еще не видели.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   111 / 954
29 апреля в 08:25
Сравнивать рано, но в сборной проверить самое время.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
29 апреля в 07:22
Такие как Акинфеев в сборной оказываются раз в 50 лет. !964 год Лисицын в отборе на олимпиаду и 2014 год Акинфеев на ЧМ в Бразилии.
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
29 апреля в 06:32
В очном бою победила молодость.
Завтра
Завтра
   428 / 954
29 апреля в 04:32
Действительно хороший вратарь. Главное - не поймать звезду и не попадаться в Спартак.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   208 / 954
29 апреля в 00:23
С Акинфеевым, действительно ,рановато. А вот с Даниилом Квятом , в самое время - просто как братья -близнецы !!! На самом деле ,сходство офигительное !!!!
vovinho11
vovinho11 ответил Indian
   309 / 954
28 апреля в 23:20
Он будет за сборную Бразилии стоять
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
28 апреля в 23:17
Зачем их сравнивать? Кому-то делать нехрен!
Озеров
Озеров
   90 / 954
28 апреля в 22:54
Надеюсь ты не достигнешь рекордов

Этого горе вратаря
Indian
Indian
   684 / 954
28 апреля в 22:52
Что он несет... Чтобы примеряться к сборной, нужно получить бразильское гражданство, как минимум
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
28 апреля в 22:39
Акинфеев уже не вратарь сборной.Но и тебе рано,если вожди хотят,чтобы ты возмужал и окреп,иначе "пойдёшь по рукам",как уже случилось со многими.
Ваня лучший
Ваня лучший
   65 / 954
28 апреля в 22:34
Прекрасные данные у парня, хороший рост, отличная реакция. Ввод мяча рукой это вообще блеск. Пожалуй уже сейчас достоин сборной. Тем более, что у нас на очереди Сан-Марино и Лихтенштейн. Должен играть Сафонов. Без вариантов. Иначе пересидит
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