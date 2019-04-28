Ганчаренко: «ЦСКА играл с позиции силы. Может, не стоило этого делать»

Наставник ЦСКА Виктор Ганчеренко прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ .

Не думаю, что стоит говорить о невезении. Мы могли бы усилить игру путем замен, лучшего расположения опорников в концовке. Мы стали действовать авантюрно, что позволяло сопернику убегать в контратаки. Мы играли с позиции силы, с позиции атаки. Может, не стоило этого делать, но быстро пропущенный первый мяч заставил нас действовать в такой манере.

Быстро пропущенный гол меняет направление игры. Так и произошло. Могла быть игра на встречных курсах.

С чем связана обратная замена Георгия Щенникова? Не все вышедшие сегодня игроки сыграли хорошо. Нам надо было усилить игру как в атаке, так и в обороне.

Каждый тур преподносит какие-то изменения в таблице. Будем работать дальше.