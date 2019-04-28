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Ганчаренко: «ЦСКА играл с позиции силы. Может, не стоило этого делать»

28 апреля 2019, 21:33
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Наставник ЦСКА Виктор Ганчеренко прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ.

Не думаю, что стоит говорить о невезении. Мы могли бы усилить игру путем замен, лучшего расположения опорников в концовке. Мы стали действовать авантюрно, что позволяло сопернику убегать в контратаки. Мы играли с позиции силы, с позиции атаки. Может, не стоило этого делать, но быстро пропущенный первый мяч заставил нас действовать в такой манере.

Быстро пропущенный гол меняет направление игры. Так и произошло. Могла быть игра на встречных курсах.

С чем связана обратная замена Георгия Щенникова? Не все вышедшие сегодня игроки сыграли хорошо. Нам надо было усилить игру как в атаке, так и в обороне.

Каждый тур преподносит какие-то изменения в таблице. Будем работать дальше.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
   112 / 954
29 апреля в 18:57
Виктор Михайлович, когда начнём на тренировках отрабатывать стандартные положения? 13 угловых, как пальцем в... небо(((
Bolshoy
Bolshoy ответил 112910415
   477 / 954
29 апреля в 10:49
ЛЕ - хороший турнир
Только еще бы попасть туда...
удав
удав
   124 / 954
29 апреля в 08:21
жаль,но похоже Цска останется без Лиги чемпионов,лучше бы вагонетки отправились в Лигу Европы, а Зенит,Цска и Краснодар в Лигу чемпионов
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   264 / 954
29 апреля в 07:16
ЦСКА не умеет играть на контратаках, они все время останавливаются и атака захлёбывается. На контратаках они только один гол забили - Влашич Реалу. Всё! Нет Мусы - нет контратак.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Андрей Ванюшкин
   264 / 954
29 апреля в 07:09
последнее время команда ходит пешком. толи потеряли мотивацию, толи устали. стандарты полный ноль........интересно, кто за это отвечает. как бы ВМГ не слететь с поста....будет жаль. в середине поля не знают ,что делать с мячом , а это ответсвенность тренера., а где молодой темненький ,что не выпускают.
Нет, ну вчера пешком не ходили, не хватало взаимопонимания - пасы не туда, бегут не туда, открываться не умеют. 15 угловых запороли. Когда не идет игра позиционно, классные команды решают стандартами. Обляков же не умеет подавать, не понимает куда и как нужно подавать, но все время бежит подавать. И мне кажется Гончаренко сам загнал себя в тупик странным решением ставить в опорную зону Ахметова - никакой он не опорник и никогда им не станет, ему нужно выше играть. Пока Гончаренко сам не сделает выводы, беготня на тренировках ничего не даст. Так он скоро доиграется, что его выгонят
kust07
kust07
   82 / 954
28 апреля в 23:57
это унизительно для игрока делать обратную замену,в целом влияет на команду
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
28 апреля в 23:10
снова у бульбаша шашки наголо .. пытается играть как Барселона забывая что игроки другого уровня. Тактика ? неее не слышал
mangoх12
mangoх12 ответил Zimka
   32 / 954
28 апреля в 23:08
Мне нравится Обляков старанием, много бегает, а вот если у Ахметова игра не идёт значит будет ходить по полю пешком.
одного старания мало , никаких функций на поле он не исполняет чтоб его 90 минут держать без замен. Одно дело против Спартака мертвого играть в 10 м другое против быков
Не Ярцев
Не Ярцев
   539 / 954
28 апреля в 22:46
гАНЧАРЕНКО, купи треуголку и комзольчик, чтобы было куда ручонку засунуть и сядь на барабан...а дальше ты знаешь: "с позиции силы..."...Силач ты, рфпль-ный...69, уржаться можно...
Petr Makovenko
Petr Makovenko
   417 / 954
28 апреля в 22:38
Давно пора наладить игру в обороне и центре поля. Отсюда строить Игру. Дали Краснодару зоны перед штрафной. И это не впервой!
Слишком мы возомнили о наших возможностях. Соперники знают наши возможности и кроют опасных игроков.
Короче Ганчаренко второй круг наглухо провалил. Осталось проиграть Лигу Европы и начать искать нового Тренера!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Zimka
   9 / 954
28 апреля в 22:35
Мне нравится Обляков старанием, много бегает, а вот если у Ахметова игра не идёт значит будет ходить по полю пешком.
Заболотный тоже много бегает , а толку ??? Вот и Ваня такой же. Вспомни , сколько мы со стандартов забили, как только Ваня забрал их все себе???
Андрей Ванюшкин
Андрей Ванюшкин
28 апреля в 22:32
последнее время команда ходит пешком. толи потеряли мотивацию, толи устали. стандарты полный ноль........интересно, кто за это отвечает. как бы ВМГ не слететь с поста....будет жаль. в середине поля не знают ,что делать с мячом , а это ответсвенность тренера., а где молодой темненький ,что не выпускают.
Союзник противников
Союзник противников ответил Zimka
   17 / 954
28 апреля в 22:31
Мне нравится Обляков старанием, много бегает, а вот если у Ахметова игра не идёт значит будет ходить по полю пешком.
Стараться-дело хорошее...Но сегодня он завалил всё,что ему попало в ноги. И то что он остался на поле,это не его вина.К сожалению,у Гончаренко всегда и везде есть любимчики,а то,что иногда их нужно немного потрепать,или освободить от груза накатившей славы и пары удачных матчей,он не понимает,похоже.
Союзник противников
Союзник противников ответил Leha-ha50
   17 / 954
28 апреля в 22:27
Сам не пойму, почему такая вера в игрока??? Сегодня два десятка стандартов загублено, то же самое и в предыдущих матчах. Витя меняет всех, только не Облякова - это просто необъяснимо??? В запасе сидят такие же молодые, многие даже техничнее, но Ваня неприкасаем!!!
Вера не требует размышлений и доказательств(Верую ибо бессмысленно.-Тертуллиан).На них базируется только знание.
Footbolista
Footbolista ответил Великий ЦСКА Москва
   10 / 954
28 апреля в 22:26
Не слезай с темы)...0:6 не отыграли еще...
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил Footbolista
   186 / 954
28 апреля в 22:24
Ты прям точно описал "Дерби всея Руси". Молодец.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Великолепный
   9 / 954
28 апреля в 22:24
Может и не стоило играть с позиции силы. А сыграть на контратаках как Краснодар. Это сейчас после поражения приходят такие мысли, а если бы с позиции силы забили пару голов и победили, говорили бы что все правильно сыграли.
Наши пацаны долго думают при завершении, защита быков успевала все заблокировать. Но ничего, опыт дело наживное.
Союзник противников
Союзник противников ответил Scuderia Ferrari
   17 / 954
28 апреля в 22:24
На кого прикажешь заменить?
Помнишь,был такой "тюфяк-жидёнок "Лёня? У него вообще было НЕКЕМ,но он перетасовывал игроков на поле и добивался результата,трусишка...А тут -раз за разом "блестящие замены" после 75-й минуты,а сегодня ещё и обратная замена,хотя Щень как-раз придал динамизма и напора игре.ЕСли два чела сегодня были бесполезны как в отборе,так и нападении,а центр поля проигрывался,то замени их,хуже не будет.И продолжай наигрывать тех,кто в начале сезона играл достойно. Вс ё дело в том,что он свято верил,что его схема безупречна,а игроки всё равно дожмут соперника.Раньше хоть спасался не раз переходом на четыре защитника,а сейчас уже и этого не делает.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил За адекватность
   9 / 954
28 апреля в 22:21
Приветствую ".Быстро пропущенный гол меняет направление игры." Я с уважением отношусь к ВМГ, но не согласен, у команды с твердо поставленной игрой ничего бы не поменяло. Но ВМГ, такое впечатление, нимб над своей головой им же созданный не замечает. Я не болельщик "ЦСКА", моя позиция известна, но смотрю РФПЛ, и не могу понять эту веру в Облякова например. Но в целом могу только удачи пожелать молодому, и надеюсь амбициозному коллективу.
Сам не пойму, почему такая вера в игрока??? Сегодня два десятка стандартов загублено, то же самое и в предыдущих матчах. Витя меняет всех, только не Облякова - это просто необъяснимо??? В запасе сидят такие же молодые, многие даже техничнее, но Ваня неприкасаем!!!
Footbolista
Footbolista
   10 / 954
28 апреля в 22:17
Начал с позиции силы...закончил в позиции раком)...
serh62
serh62
   79 / 954
28 апреля в 22:16
нужно всегда играть с позиции силы. игра от обороны , это проявление трусости. встать толпой у своих ворот, иногда перейти за центр поля...это игра? сегодня краснодар так и сыграл.
GrimlocK
GrimlocK
   773 / 954
28 апреля в 22:12
Чтобы играть с позиции силы надо эту силу иметь. А ее попросту не хватает у молодого состава.
Великолепный
Великолепный
   113 / 954
28 апреля в 22:10
Может и не стоило играть с позиции силы. А сыграть на контратаках как Краснодар. Это сейчас после поражения приходят такие мысли, а если бы с позиции силы забили пару голов и победили, говорили бы что все правильно сыграли.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Союзник противников
   6 / 954
28 апреля в 22:09
На кого прикажешь заменить?
Zimka
Zimka ответил Leha-ha50
   561 / 954
28 апреля в 22:07
Жорик играл гораздо полезнее Облякова. С его выходом и слева стали агрессивнее действовать. Вообще в последнее время многие решения Витька вызывают удивление?!? В целом сыграли неплохо, но в завершении не хватает хладнокровия . Ладно, проехали, опыт дело наживное!!! Идем дальше!!!
Мне нравится Обляков старанием, много бегает, а вот если у Ахметова игра не идёт значит будет ходить по полю пешком.
За адекватность
За адекватность ответил Leha-ha50
   68 / 954
28 апреля в 21:58
Жорик играл гораздо полезнее Облякова. С его выходом и слева стали агрессивнее действовать. Вообще в последнее время многие решения Витька вызывают удивление?!? В целом сыграли неплохо, но в завершении не хватает хладнокровия . Ладно, проехали, опыт дело наживное!!! Идем дальше!!!
Приветствую ".Быстро пропущенный гол меняет направление игры." Я с уважением отношусь к ВМГ, но не согласен, у команды с твердо поставленной игрой ничего бы не поменяло. Но ВМГ, такое впечатление, нимб над своей головой им же созданный не замечает. Я не болельщик "ЦСКА", моя позиция известна, но смотрю РФПЛ, и не могу понять эту веру в Облякова например. Но в целом могу только удачи пожелать молодому, и надеюсь амбициозному коллективу.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
28 апреля в 21:56
Странно слышать это от тренера .
112910415
112910415
   97 / 954
28 апреля в 21:53
ЛЕ - хороший турнир
ermak6848
ermak6848
   196 / 954
28 апреля в 21:51
какая сила если нет защитников нормальных...
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
28 апреля в 21:50
Бездарь,такой Гончаренко в ЦСКА не нужен! Ну скажи хоть раз про свои ошибки и вину,что же у тебя всегда проблемы такие безличностные??? Что сегодня делали на поле Ахметов и Обляков? Сколько полушансов создали при тринадцати угловых,из которых три подали более-менее удачно,и это при преимуществе в росте? Зачем вышел с травмированной головой Дивеев?И если ты всё сказанное видел ещё во время игры,то какого хрена сидел и делился возмущением со штабом,а не рвал и метал у кромки,изменяя рисунок игры?
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