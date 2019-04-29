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Денис Суарес выбыл до конца сезона

29 апреля 2019, 20:13

Хавбек «Арсенала» Денис Суарес пропустит остаток сезона из-за травмы.

25-летний испанец выступает за команду на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит «Барселоне». 

Ранее сообщалось, что полузащитник обходится «канонирам» в 33 тысячи евро за одну минуту игры.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответил la_masia
   167 / 954
30 апреля в 09:53
У него нет практики. В Вильярреале он играл и показывал стабильно хорошие результаты, в Севильи тоже у него хорошо получалось
Не справляется с психологической нагрузкой, с ответственностью. Видно, что старается, но на выходе получается только суета.
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
30 апреля в 00:22
не играя, выбыл из-за травмы
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Так Себе Аналитик
   370 / 954
29 апреля в 22:28
Он и в испании был так же бесполезен.
ZaZizu
ZaZizu
   615 / 954
29 апреля в 21:52
вот это по нашему!
Artuom
Artuom
   203 / 954
29 апреля в 21:32
И до этого от него было нулевая помощь, а теперь ещё и травма...
А ведя я ещё перед этой арендой говорил что толку не будет...((
la_masia
la_masia ответил Так Себе Аналитик
   148 / 954
29 апреля в 20:52
У него нет практики. В Вильярреале он играл и показывал стабильно хорошие результаты, в Севильи тоже у него хорошо получалось
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил la_masia
   14 / 954
29 апреля в 20:49
Хороший игрок, ему бы перейти в Севилью или Валенсию, там бы он точно получал больше времени и раскрылся.
Очень сомнительно, в АПЛ был совершенно бесполезен. Переоценен раз в 5.
la_masia
la_masia
   148 / 954
29 апреля в 20:45
Хороший игрок, ему бы перейти в Севилью или Валенсию, там бы он точно получал больше времени и раскрылся.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
29 апреля в 20:44
Я уже и забыл, что у нас это дно каталонское где-то в резерве обитает.

Лол, у нас такая идиотская трансферная политика, что мы даже на аренде второсортного барсука и то в минусе оказались, за пару десятков игровых минут заплатили миллионы.

Кроенке, аут))
la_masia
la_masia ответил pomor45
   148 / 954
29 апреля в 20:43
33000 за минуту игры, при учете что он не играет толком)
pomor45
pomor45
   75 / 954
29 апреля в 20:40
Если бы мне от этих 33000 отдали один евро в минуту, то он и не заметил бы, а меня осчастливили бы на 720000 рублей в месяц.
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