Денис Суарес выбыл до конца сезона

Хавбек «Арсенала» Денис Суарес пропустит остаток сезона из-за травмы.
25-летний испанец выступает за команду на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит «Барселоне».
Ранее сообщалось, что полузащитник обходится «канонирам» в 33 тысячи евро за одну минуту игры.
А ведя я ещё перед этой арендой говорил что толку не будет...((
А ведя я ещё перед этой арендой говорил что толку не будет...((
Лол, у нас такая идиотская трансферная политика, что мы даже на аренде второсортного барсука и то в минусе оказались, за пару десятков игровых минут заплатили миллионы.
Кроенке, аут))
Лол, у нас такая идиотская трансферная политика, что мы даже на аренде второсортного барсука и то в минусе оказались, за пару десятков игровых минут заплатили миллионы.
Кроенке, аут))