Бензема может пропустить остаток сезона

Пресса сообщает, что нападающий «Реала» Карим Бензема может больше не сыграть в нынешнем сезоне.
Сегодня стало известно, что 31-летний форвард получил травму. Отмечается, что в клубе могут принять решение не подвергать риску здоровье футболиста в оставшихся играх чемпионата Испании.
В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Бензема в 51 матче 30 результативных ударов и 10 голевых передач.
Ты прав, согласен. Гном в всегда в тепличных условиях живёт. А сам по себе так себе.
Ты прав, согласен. Гном в всегда в тепличных условиях живёт. А сам по себе так себе.