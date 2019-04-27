Бензема может пропустить остаток сезона

27 апреля 2019, 16:40

Пресса сообщает, что нападающий «Реала» Карим Бензема может больше не сыграть в нынешнем сезоне.

Сегодня стало известно, что 31-летний форвард получил травму. Отмечается, что в клубе могут принять решение не подвергать риску здоровье футболиста в оставшихся играх чемпионата Испании.

В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Бензема в 51 матче 30 результативных ударов и 10 голевых передач.