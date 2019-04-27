ГлавнаяНовости

Бензема может пропустить остаток сезона

27 апреля 2019, 16:40

Пресса сообщает, что нападающий «Реала» Карим Бензема может больше не сыграть в нынешнем сезоне.

Сегодня стало известно, что 31-летний форвард получил травму. Отмечается, что в клубе могут принять решение не подвергать риску здоровье футболиста в оставшихся играх чемпионата Испании.

В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Бензема в 51 матче 30 результативных ударов и 10 голевых передач.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Касильяс будет восстанавливаться 2-3 месяца после инфаркта
Сегодня, 17:30 Комментарии3
Кейта пропустит Кубок Африки
Сегодня, 13:26 Комментарии9
Защитник «Милана» может пропустить полгода
Сегодня, 12:17 Комментарии1
Обследование не выявило у Вертонгена сотрясения мозга
Вчера, 20:21 Комментарии6
СМИ: Кейта пропустит остаток сезона
Вчера, 14:59 Комментарии3
Ковач: «Нойер находится на пути к выздоровлению»
Вчера, 14:46 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
рус фан
рус фан
   231 / 954
28 апреля в 00:02
Здоровья Бензема, он хорошо выглядел в этом сезоне, возможно это правильно не ставить его на оставшиеся матчи и дать дополнительное время для восстановления.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил League1
   180 / 954
27 апреля в 22:38
То есть на гномку меську пашут? Ты прав, согласен. Гном в всегда в тепличных условиях живёт. А сам по себе так себе.
    League1
    League1 ответил BARCDJIN
       319 / 954
    27 апреля в 19:24
    А мы думали он лучшая девятка мира...Ребята очнитесь...Все лучшие в Барсе пылят..
    То есть на гномку меську пашут?
    Ты прав, согласен. Гном в всегда в тепличных условиях живёт. А сам по себе так себе.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       180 / 954
    27 апреля в 16:45
    А мы думали он лучшая девятка мира...Ребята очнитесь...Все лучшие в Барсе пылят..
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100