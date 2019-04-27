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Бензема получил травму

27 апреля 2019, 15:17

Официальный сайт «Реала» сообщает, что нападающий Карим Бензема получил травму.

У 31-летнего француза диагностировано повреждение двуглавой мышца левого бедра. Сроки восстановления форварда будут оглашены позднее.

Из-за травм Карим был вынужден пропустить сегодняшнюю тренировку «сливочных».

Недавно Бензема рассказал о своем будущем

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Все комментарии
NOVA
NOVA
   168 / 954
27 апреля в 16:41
жаль, надеюсь не серьезно, а так мог бы еще голов до конца всех матчей наклепать!!
loko7
loko7
   335 / 954
27 апреля в 16:30
Бензема в последнее время много забивал, так что потеря ощутимая.
BARCDJIN
BARCDJIN
   180 / 954
27 апреля в 16:06
кабздец реалу ЗДОРОВЬЯ ТАЩЕРУ РЕАЛА! И НАДЕЖДЕ ГЛОРОВ СЛИВОТЫ!
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
27 апреля в 16:04
а забивать больше некому
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 954
27 апреля в 15:48
Здоровья Бензема!
95-shishani-95
95-shishani-95
   102 / 954
27 апреля в 15:33
Здоровья Кариму!!!
Вот кто теперь сыграет в цн???
Надеюсь, что летом хотя бы купят ещё одного топ-цн!!!
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
27 апреля в 15:31
Выздоровления!
la_masia
la_masia
   148 / 954
27 апреля в 15:25
3-4 недели пропустит.
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