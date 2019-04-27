Официальный сайт «Реала» сообщает, что нападающий Карим Бензема получил травму.
У 31-летнего француза диагностировано повреждение двуглавой мышца левого бедра. Сроки восстановления форварда будут оглашены позднее.
Из-за травм Карим был вынужден пропустить сегодняшнюю тренировку «сливочных».
Недавно Бензема рассказал о своем будущем.
Вот кто теперь сыграет в цн???
Надеюсь, что летом хотя бы купят ещё одного топ-цн!!!
Вот кто теперь сыграет в цн???
Надеюсь, что летом хотя бы купят ещё одного топ-цн!!!