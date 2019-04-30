Гол Роналду, поражение «Милана». Итоги 34-го тура Серии А

Завершились матчи 34-го тура чемпионата Италии.
«Аталанта» - «Удинезе» 2:0
Голы: Де Рон Мартен 81 (пен), Пашалич 85
«Торино» - «Милан» 2:0
Голы: Белотти 58 (пенальти), Беренгер 69
«Сампдория» - «Лацио» 1:2
Голы: Квальярелла 57 - Кайседо 3, Кайседо 19
«Кьево» - «Парма» 1:1
Голы: Меджорини 66 - Куцка 38
«Фрозиноне» - «Наполи» 0:2
Голы: Мертенс 19, Юнес 49
«Интер» - «Ювентус» 1:1
Голы: Наингголан 7 - Роналду 62
«Рома» - «Кальяри» 3:0
Голы: Фасио 5, Пасторе 8, Коларов 86
«Болонья» - «Эмполи» 3:1
Голы: Сориано 51, Орсолини 82, Сансоне 90 - Паяч 17
«Фиорентина» - «Сассуоло» 0:1
Гол: Берарди 37
СПАЛ - «Дженоа» 1:1
Голы: Фелипе 36 - Лападула 57