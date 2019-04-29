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«Спартак» упустил победу над «Рубином»

29 апреля 2019, 21:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче 26-го тура чемпионата России.

«Спартак» (40 очков) располагается на пятом месте, «Рубин» (32 очка) - 11-й.

Москва, стадион Открытие Арена

«Спартак» - «Рубин» 1:1 (1:0)
Голы: Фернандо 23 - Сорокин 87

«Спартак»: Максименко, Ломовицкий (Мелкадзе 72), Джикия, Боккетти, Айртон, Зобнин, Фернандо (Умяров 89), Глушаков (Ещенко 46), Гулиев, Ханни, Зе Луиш
Главный тренер: Кононов Олег.

«Рубин»: Коновалов, Сорокин, Уремович, Камболов, Цаллагов, Башкиров, Байрамян (Сагитов 70), Подберёзкин (Пантелеев 78), Калинин (Степанов 67), Коновалов, Полоз
Главный тренер: Бердыев Курбан.

Предупреждения: Ломовицкий 14, Сорокин 45+1

Судья: Казарцев Василий.

Напомним, что вчера «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
01 мая в 05:48
Так спартачам и надо! Все, не видать им ЛЧ в следующем сезоне) Спасибо Рубину за проявленный характер и за эту ничью! Казанский наверняка испытывает смешанные чувства.
mars6791
mars6791
   779 / 954
30 апреля в 17:52
Молодец Рубин, смог уйти от поражения. Вообще игра Рубина академична, как буд-то по учебнику, и немного предсказуема, это от недостатка опыта чисто. Это как на ринг вышел новичок тренировавшийся , но не спаринговавший . Особенно видно по игре в обороне, слишком много позволяют игроки рубина сопернику возле своей штрафной, да и сами могут затеять рискованную перепасовку и выдать пас сопернику. А так неплохо , моменты есть, надо реализовывать.
MAUS
MAUS ответил lotsman
   71 / 954
30 апреля в 17:49
Я чужие деньги не считаю, сколько кто вложил. Я смотрю футбол, болею за свою команду и в чужой карман не заглядываю.))
так и болей за свою команду, а не про нафталин и другую лабуду тут оды сочиняй ))))
lotsman
lotsman ответил MAUS
   520 / 954
30 апреля в 16:43
ладно тебе и на нашей улице будет праздник! Вон Зенит сколько лет без золота просидел- а денег то вложил, вагонов не хватит! ну а в прошлом году слишком много наверно вложил денег— раз Пятое место еле удержал ))))
Я чужие деньги не считаю, сколько кто вложил. Я смотрю футбол, болею за свою команду и в чужой карман не заглядываю.))
MAUS
MAUS ответил lotsman
   71 / 954
30 апреля в 16:23
Да нет, свербит то как раз у вас, от того, что сезон провалили. Только и осталось - старые страницы перелистывать, сдувая с них пыль, с нафталином вперемежку.))
ладно тебе и на нашей улице будет праздник!
Вон Зенит сколько лет без золота просидел- а денег то вложил, вагонов не хватит!
ну а в прошлом году слишком много наверно вложил денег— раз Пятое место еле удержал ))))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Scuderia Ferrari
   12 / 954
30 апреля в 15:49
Вот ты заметь: На тебя кто-то уже настучал На куда бОльшую мерзость флагоносца жалобы не было Спрашивается, кто тут стукач?=))))
Пускай стучат, первый раз что ли :)
lotsman
lotsman ответил MAUS
   520 / 954
30 апреля в 15:37
нам правда глаз не колит! это у вас в одном месте свербит)))))
Да нет, свербит то как раз у вас, от того, что сезон провалили. Только и осталось - старые страницы перелистывать, сдувая с них пыль, с нафталином вперемежку.))
MAUS
MAUS ответил Petergoff
   71 / 954
30 апреля в 14:16
По ходу Спартак действительно,в крутом пике. Если уж открывашка пустая-это уже последний звоночек.
20к болельщиков как не крути , но пришли! Спасибо им за это!
Для некоторых клубов ЧР -это вообще немыслимая посещаемость, привет ВэБ Арене )))))
MAUS
MAUS ответил lotsman
   71 / 954
30 апреля в 14:11
Любите вы нафталин нюхать, хлебом не корми. Чуть припечёт, сразу перетряхиваете старое бельё.)))
нам правда глаз не колит!
это у вас в одном месте свербит)))))
Petergoff
Petergoff
   472 / 954
30 апреля в 13:40
По ходу Спартак действительно,в крутом пике. Если уж открывашка пустая-это уже последний звоночек.
Исмет
Исмет
   538 / 954
30 апреля в 13:23
Я болельщик Спартака и хочу чтобы Урал разорвал Спартак в следующем матче ЧС у нас нету тренера.
lotsman
lotsman ответил MAUS
   520 / 954
30 апреля в 13:21
потому что цска до 90-ых жил в первой лиге, а с развалом СССР обосновался в РПФЛ, а Зенит так вообще в 2000-ых всплыл , как в него Газпром стал вбухивать бабло! Без денег Зенит сидел бы в своей первой лиге, там же где и Тосно!
Любите вы нафталин нюхать, хлебом не корми. Чуть припечёт, сразу перетряхиваете старое бельё.)))
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   216 / 954
30 апреля в 13:15
проигралы, бывает
Jake Sully
Jake Sully
   44 / 954
30 апреля в 12:27
    MAUS
    MAUS ответил tolctoy
       71 / 954
    30 апреля в 12:19
    На реддите вывели таблицу РПЛ за 27 лет – «Спартак» лучший, «Зенит» даже не в топ-3 Eurosport 23 ч. назад 0 Что скажете, болельщики ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо»? Пользователи реддита вывели таблицу чемпионата России за все времена – с 1992 года по настоящее время. На первом месте оказался московский «Спартак». Красно-белые лидируют по победам (455), забитым мячам (1506) и очкам (1564) за 27 проведенных в главной русской лиге сезонов. Они набрали 63% возможных баллов и по этому показателю возглавляют таблицу. На втором месте – ЦСКА. Армейцы уступают «Спартаку» 64 балла или 2,6% возможных очков. Третьим идет московский «Локомотив» с 1449 пунктами (58,3%).
    потому что цска до 90-ых жил в первой лиге, а с развалом СССР обосновался в РПФЛ, а Зенит так вообще в 2000-ых всплыл , как в него Газпром стал вбухивать бабло! Без денег Зенит сидел бы в своей первой лиге, там же где и Тосно!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 954
    30 апреля в 12:04
    Народная команда порадовала народ!90% населения тащится от игры Спартака и занимаемого им места...
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       81 / 954
    30 апреля в 11:51
    Самый ор был вчера, когда пупсарня начала всем залечивать, что на них 20к пришло. Пустые, тихие трибуны - вот чего добился спартак.
    firtreeman
    firtreeman ответил ПерекатиПоле
       152 / 954
    30 апреля в 11:34
    А мы в прошлом сезоне ходили. Манчини уже сваливал макаронников тренировать, в команде был разброд. Но 40к стабильно собирали на трибунах. спартак за 16 лет 1 раз титул взял, с чего вдруг болелы начали требовать побед и игнорировать матчи в неудачный период?!
    То что у Зенита с открытием новой арены стала лучшая в России домашняя посещаемость , с этим никто не спорит. Я раньше еще друзьям питерским говорил: на фиг вам на 60тысяч стадик, если на второсортные матчи даже Петровский не заполняется? Некрасиво же будет смотреться с условной Томью 15 тыс на Крестовском. По факту же посещаемость минимум в 2 раза возросла. Хорошо реализовали принцип "Один город - одна команда", футбол и стадион сделали одними из символов и достопримечательностей Питера. Приятно с семьей выбраться, детям, людям далеким от футбола, первый раз в жизни вживую посмотреть, приезжим. Ценовая политика лояльная. Плюс стадион теплый - тоже немаловажно для комфорта (какого хрена только все новые арены России с крышей не сделали). В Москве же с семьями ходят только самые индифферентные. Ребенка в метро одного отпустишь - еще в метро может прилететь от "конкурирующих фирм", шарфик отнимут - команд-то много, а тех же КБ ненавидят даже паровозы, не говоря про остальных. На трибунах даже на матчах с иногородними могут быть разборки Каррера - АнтиКаррера, глушаковских с антиглушаковскими и т.п. Потом, Зенит и ЦСКА за последние лет 15 еще ни разу надолго не попадали в серьезный системный кризис, выросло целое поколение привыкшее к постоянному вкусу побед.
    1asss
    1asss
    30 апреля в 11:22
    радости уже нет, ждем перестройки и качественного соперника
    Сережа Грязев
    Сережа Грязев
       464 / 954
    30 апреля в 11:19
    Да 72 когда я упустил этот момент? Когда стучать и жаловаться стало нормой. Когда барабанная 2исня стала иметь право голоса? И их мнение учитывалось.
    Сережа Грязев
    Сережа Грязев ответил Пьер-Анри Рафанель
       464 / 954
    30 апреля в 11:15
    Ну и по традиции ряд вопросов стражам порядка. Опять же, я не ставлю цели кого-то под статью подвести, просто по отношению к ряду комментариев приняты меры, а к другим сопоставимым - нет. На этой ветке: spartach n1 Сегодня 09:14 Скандалы,интриги,караулы-ормейский свинарник в своём стиле )) spartach n1 Сегодня 07:30 У гинеровских свиней и самих игры нет,и все одно ищут возможность позлорадоваться ,лучше бы очкофеева научили мяча не бояться ) Против_всех Вчера 23:44 Забив на всё, Спартак вляпывается в провонявшее зенитом Пятое Шамаич ответ пользователю Красно Синий воин (раскрыть) Вчера 22:29 Сказала вечночетвертая кляча)))) Шамаич Вчера 22:27 Лазурный свинарник здесь в полном составе отметился,или ещё не все? Прошу разобраться.
    Послушайка жандарм ты наш культурный!!! Зарегистрируйся на сайте культуры и наслаждайся. А здесь заметь не в общественном месте , взрослые дяденьки обмениваются мнениями в разных формах и тонах!!! кюала порода либеральных стукачков. Смотри дети на льду и гармонируй с себе подобными. А и на .меня пожалуйся .
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       73 / 954
    30 апреля в 11:03
    Назаров уже написал стишки про цирковой клуб из тарасовки?
    cvbn1
    cvbn1
       717 / 954
    30 апреля в 10:25
      galem72
      galem72
         333 / 954
      30 апреля в 10:10
      Не удивительно!
      Когда нечего предложить сопернику в атаке, возникают такие вот нелепости у себя в обороне. К сожалению, это уже вошло в моду: один тайм проводить хоть как-то, а второй — никак, или наоборот! Это вина не тренера, а исключительно качество игроков, которые дохнут на траве или не хотят играть, или не могут. Темпы в РПЛ и так никукащие, а они ещё умудряются сбавлять обороты. Очень жаль, что селекция подбирает таких исполнителей...
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Кейптаунский Аякс
         78 / 954
      30 апреля в 10:09
      Новости: Порту выиграл юношескую ЛЧ А как же цска? Где их хвалёная молодёжка, точнее, цыганята, захваченные в табор в 14-15 лет? Хррртфу.
      Одним словом кони- КОМЕДИ КЛАБ
      cvbn1
      cvbn1
         717 / 954
      30 апреля в 10:04
      Срам
      Подлость
      Алчность
      Рвачество
      Трусость
      Алкоголизм
      Клоака

      Опять хряки опозорились!!!! Верьте в леру, федуна и поклоняйтесь рабу...)))) гы гы гы
      cvbn1
      cvbn1
         717 / 954
      30 апреля в 10:02
        Великий ЦСКА Москва
        Великий ЦСКА Москва
           186 / 954
        30 апреля в 09:55
        Уже и аутсайдер нагибает пищевик. гы-гы
        Capitan555
        Capitan555
           625 / 954
        30 апреля в 09:51
        Жаль Кононова... журналюги душат его как шакалы на каждом шагу....
        Кейптаунский Аякс
        Кейптаунский Аякс ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
           46 / 954
        30 апреля в 09:39
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