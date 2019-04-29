«Спартак» упустил победу над «Рубином»

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче 26-го тура чемпионата России.
«Спартак» (40 очков) располагается на пятом месте, «Рубин» (32 очка) - 11-й.
Москва, стадион Открытие Арена
«Спартак» - «Рубин» 1:1 (1:0)
Голы: Фернандо 23 - Сорокин 87
«Спартак»: Максименко, Ломовицкий (Мелкадзе 72), Джикия, Боккетти, Айртон, Зобнин, Фернандо (Умяров 89), Глушаков (Ещенко 46), Гулиев, Ханни, Зе Луиш
Главный тренер: Кононов Олег.
«Рубин»: Коновалов, Сорокин, Уремович, Камболов, Цаллагов, Башкиров, Байрамян (Сагитов 70), Подберёзкин (Пантелеев 78), Калинин (Степанов 67), Коновалов, Полоз
Главный тренер: Бердыев Курбан.
Предупреждения: Ломовицкий 14, Сорокин 45+1
Судья: Казарцев Василий.
Напомним, что вчера «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов».
Вон Зенит сколько лет без золота просидел- а денег то вложил, вагонов не хватит!
ну а в прошлом году слишком много наверно вложил денег— раз Пятое место еле удержал ))))
Вон Зенит сколько лет без золота просидел- а денег то вложил, вагонов не хватит!
ну а в прошлом году слишком много наверно вложил денег— раз Пятое место еле удержал ))))
Для некоторых клубов ЧР -это вообще немыслимая посещаемость, привет ВэБ Арене )))))
Для некоторых клубов ЧР -это вообще немыслимая посещаемость, привет ВэБ Арене )))))
это у вас в одном месте свербит)))))
это у вас в одном месте свербит)))))
Федун, будь человеком - не продовай "Свинарню"!
«Дайте Кононову поработать» Верим в леру хлев развалил и смылся.
Цирк Леонида Арнольдовича через неделю в Екатеринбурге!!! Не пропустите!!!
Билеты еще есть!!!
Срам
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Алчность
Рвачество
Трусость
Алкоголизм
Клоака
Федун, будь человеком - не продовай "Свинарню"!
«Дайте Кононову поработать» Верим в леру хлев развалил и смылся.
Цирк Леонида Арнольдовича через неделю в Екатеринбурге!!! Не пропустите!!!
Билеты еще есть!!!
Срам
Подлость
Алчность
Рвачество
Трусость
Алкоголизм
Клоака
Когда нечего предложить сопернику в атаке, возникают такие вот нелепости у себя в обороне. К сожалению, это уже вошло в моду: один тайм проводить хоть как-то, а второй — никак, или наоборот! Это вина не тренера, а исключительно качество игроков, которые дохнут на траве или не хотят играть, или не могут. Темпы в РПЛ и так никукащие, а они ещё умудряются сбавлять обороты. Очень жаль, что селекция подбирает таких исполнителей...
Когда нечего предложить сопернику в атаке, возникают такие вот нелепости у себя в обороне. К сожалению, это уже вошло в моду: один тайм проводить хоть как-то, а второй — никак, или наоборот! Это вина не тренера, а исключительно качество игроков, которые дохнут на траве или не хотят играть, или не могут. Темпы в РПЛ и так никукащие, а они ещё умудряются сбавлять обороты. Очень жаль, что селекция подбирает таких исполнителей...
Подлость
Алчность
Рвачество
Трусость
Алкоголизм
Клоака
Опять хряки опозорились!!!! Верьте в леру, федуна и поклоняйтесь рабу...)))) гы гы гы
Подлость
Алчность
Рвачество
Трусость
Алкоголизм
Клоака
Опять хряки опозорились!!!! Верьте в леру, федуна и поклоняйтесь рабу...)))) гы гы гы
Раздави свинью ногой и победа за тобой.
Раздави свинью ногой и победа за тобой.
ах ха хахахаха
ах ха хахахаха