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«Реал» выразил поддержку «любимому капитану Касильясу»

01 мая 2019, 20:35

«Реал» пожелал своему бывшему голкиперу Икеру Касильясу здоровья. 37-летний футболист перенес инфаркт на тренировке «Порту».

«Реал» хочет выразить полную поддержку нашему любимому капитану Икеру Касильясу.

Икер на протяжении профессиональной карьеры преодолевал самые невероятные испытания, чтобы привести клуб к успеху. Он показал нам, что на нашем жизненном пути не существует слова «сдаться». Вновь и вновь он демонстрировал, что оставаться сильным во время самых сложных испытаний - единственный путь к победе.

ФК «Реал» и все мадридисты с нетерпением ждут, когда наш легендарный капитан снова будет в добром здравии.

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Все комментарии
ABir
ABir
   172 / 954
вчера в 07:01
Выздоровления Икеру!
NOVA
NOVA
   170 / 954
01 мая в 23:37
крепкого здоровья, одному из легенд Реала!!!
Штиль
Штиль ответил ColdSun1995
   188 / 954
01 мая в 21:40
пожалуй единственный игрок Реала которого я уважаю. Здоровья легенде
По мимо его пожалуй ещё Рауль. И всё.
ColdSun1995
ColdSun1995
   513 / 954
01 мая в 21:17
пожалуй единственный игрок Реала которого я уважаю. Здоровья легенде
Incredulous
Incredulous
   291 / 954
01 мая в 21:07
Здоровья тебе, капитанище!
Incredulous
Incredulous
   291 / 954
01 мая в 21:05
Ну что за люди... Даже под такой новостью не могут, чтобы не нагадить.
баба яга ЗА
баба яга ЗА ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   542 / 954
01 мая в 21:02
Не могут без пафоса. Выгнали человека, а теперь "любимый капитан". Лучше бы просто пожелали здоровья, честнее было бы.
согласна с тобою, Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, мудрый ты человек
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   27 / 954
01 мая в 20:50
Не могут без пафоса. Выгнали человека, а теперь "любимый капитан". Лучше бы просто пожелали здоровья, честнее было бы.
allemz III
allemz III
   185 / 954
01 мая в 20:39
"Любимого" капитана по прихоти физрука не выкидывают на помойку как дешовку.
GrimlocK
GrimlocK
   781 / 954
01 мая в 20:39
Легендарных кэпов в порту не сбагривают
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