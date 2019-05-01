«Реал» выразил поддержку «любимому капитану Касильясу»

«Реал» пожелал своему бывшему голкиперу Икеру Касильясу здоровья. 37-летний футболист перенес инфаркт на тренировке «Порту».

«Реал» хочет выразить полную поддержку нашему любимому капитану Икеру Касильясу.

Икер на протяжении профессиональной карьеры преодолевал самые невероятные испытания, чтобы привести клуб к успеху. Он показал нам, что на нашем жизненном пути не существует слова «сдаться». Вновь и вновь он демонстрировал, что оставаться сильным во время самых сложных испытаний - единственный путь к победе.