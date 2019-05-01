Гуллит: «Боже, как же плохо сыграл Деле Алли»

Экс-футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит прокомментировал поражение «Тоттенхэма» от «Аякса» (0:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Многие игроки «Тоттенхэма» меня разочаровали, ведь я каждую неделю слежу за ними в Премьер-Лиге.

Боже, как же технически плох был Деле Алли. И Ваньяма, и Роуз. Как можно было допустить такое количество ошибок? Я понимаю, вы под давлением, но нужно же понимать, что делаешь. А они не понимали.