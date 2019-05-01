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Гуллит: «Боже, как же плохо сыграл Деле Алли»

01 мая 2019, 16:56
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Экс-футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит прокомментировал поражение «Тоттенхэма» от «Аякса» (0:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Многие игроки «Тоттенхэма» меня разочаровали, ведь я каждую неделю слежу за ними в Премьер-Лиге.

Боже, как же технически плох был Деле Алли. И Ваньяма, и Роуз. Как можно было допустить такое количество ошибок? Я понимаю, вы под давлением, но нужно же понимать, что делаешь. А они не понимали.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
   517 / 954
01 мая в 20:41
Это игроки Аякса многое шпорам не позволили
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил NbKA555
   9 / 954
01 мая в 20:27
Я на это надеюсь,точнее на то что в финале не будет Барсы!Это мое желание и только!Вам не обязательно было переспрашивать меня
Я не люблю прогнозы.....и желание у меня другое....
А просто будем понаблюдать, чьи хотелки исполнятся!!!
МИР! ТРУД! МАЙ! ЛЧ!!!!!!!
С праздником!!!
NbKA555
NbKA555 ответил Leha-ha50
   50 / 954
01 мая в 19:06
Я на это надеюсь,точнее на то что в финале не будет Барсы!Это мое желание и только!Вам не обязательно было переспрашивать меня
NbKA555
NbKA555 ответил la_masia
   50 / 954
01 мая в 19:04
Это сугубо мое личное мнение!А не источник стопроцентной информации!Просто я надеюсь что Барсы в финале не будет,вот и все.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил NbKA555
   9 / 954
01 мая в 18:22
Аякс будет в финале!В котором их будет ждать Ливерпуль!
А ты в этом сильно уверен???
Zak11
Zak11
   251 / 954
01 мая в 18:18
Согласен с Гуллитом. Деле Алли просто мертвейший кусок. 100 млн он стоит? Сейчас он и одной четвертой этих денег не стоит. Бездарно проводит остаток сезона. Роуз тоже не впечатляет. Ваньяма любитель передержать мяч. Но кстати говоря чаще всего у него удачно это получается, хотя это может и фатально закончиться для команды. Отбор Аяксом в центре поля мяча у Вити и был бы гол. Так тоже играть нельзя. Если не уверен - отдай ближнему.
DXTK
DXTK
   141 / 954
01 мая в 17:57
Ну обделались, будто впервые это с ними.
alexov222
alexov222
   126 / 954
01 мая в 17:56
Гуллит не в ту сторону смотрел,там были косяки покруче этих
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
01 мая в 17:38
Да полуфинала дошли и неумехи?
la_masia
la_masia ответил NbKA555
   149 / 954
01 мая в 17:35
Откуда инфа?
Подслушивал под дверью кабинета?)
Bayern Best
Bayern Best
   190 / 954
01 мая в 17:10
Вчера все кроме Моуры,плохо сыграли.
NbKA555
NbKA555
   50 / 954
01 мая в 17:00
Аякс будет в финале!В котором их будет ждать Ливерпуль!
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