Вальверде: «В прошлом году у нас тоже было преимущество в 3 мяча»

вчера, 02:50

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов напомнил о прошлогоднем вылете каталонского клуба из турнира. В четвертьфинале предыдущего розыгрыша ЛЧ «Барселона» дома обыграла «Рому» (4:1), но в гостях уступила со счётом 0:3 и уступила римлянам путёвку в полуфинал.

Иногда вы можете управлять ритмом игры, а иногда это делает соперник. Временами «Ливерпуль» играл так, как и хотел. Это отличный результат, но в прошлом году у нас тоже было преимущество в три мяча, и затем кое-что произошло.

Также Вальверде прокомментировал замену атакующего хавбека Филиппе Коутиньо на защитника Нелсона Семеду.