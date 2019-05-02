Вальверде: «В прошлом году у нас тоже было преимущество в 3 мяча»

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов напомнил о прошлогоднем вылете каталонского клуба из турнира. В четвертьфинале предыдущего розыгрыша ЛЧ «Барселона» дома обыграла «Рому» (4:1), но в гостях уступила со счётом 0:3 и уступила римлянам путёвку в полуфинал.
Иногда вы можете управлять ритмом игры, а иногда это делает соперник. Временами «Ливерпуль» играл так, как и хотел. Это отличный результат, но в прошлом году у нас тоже было преимущество в три мяча, и затем кое-что произошло.
Также Вальверде прокомментировал замену атакующего хавбека Филиппе Коутиньо на защитника Нелсона Семеду.
С самого начала встречи я знал, что Семеду выйдет на поле. Но я ещё не знал, что он заменит Коутиньо. Однако левый фланг соперника был очень опасен, и мы хотели взять его под контроль. Думаю, после этого мы стали играть лучше.
Только так и не понятно кто из них был защитник а кто полу.
Только так и не понятно кто из них был защитник а кто полу.