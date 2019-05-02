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Вальверде: «В прошлом году у нас тоже было преимущество в 3 мяча»

вчера, 02:50
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов напомнил о прошлогоднем вылете каталонского клуба из турнира. В четвертьфинале предыдущего розыгрыша ЛЧ «Барселона» дома обыграла «Рому» (4:1), но в гостях уступила со счётом 0:3 и уступила римлянам путёвку в полуфинал.

Иногда вы можете управлять ритмом игры, а иногда это делает соперник. Временами «Ливерпуль» играл так, как и хотел. Это отличный результат, но в прошлом году у нас тоже было преимущество в три мяча, и затем кое-что произошло.

Также Вальверде прокомментировал замену атакующего хавбека Филиппе Коутиньо на защитника Нелсона Семеду.

С самого начала встречи я знал, что Семеду выйдет на поле. Но я ещё не знал, что он заменит Коутиньо. Однако левый фланг соперника был очень опасен, и мы хотели взять его под контроль. Думаю, после этого мы стали играть лучше.

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Все комментарии
la_masia
la_masia ответил Ismadiyar
   149 / 954
вчера в 12:24
Да он на 4-4-2 перешёл и все) в Лиге так частенько играли.
Только так и не понятно кто из них был защитник а кто полу.
Ismadiyar
Ismadiyar
   284 / 954
вчера в 11:58
Вальверде что не скажи, очень сильный тактик, одной заменой действительно ослабил правую сторону Ливера, ведь все атаки шли от туда, Роберто не успевал за Мане, а Семеду куда более быстрее и техничнее, в итоге вдвоем съели его...так что победа и имени Вальверде
112910415
112910415
   97 / 954
вчера в 08:06
нужна, блин, полная концентрация...полная !
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   213 / 954
вчера в 07:53
Осторожность не помешает =)
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 954
вчера в 06:51
Не наступайте на те же грабли
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
вчера в 04:20
Всё может быть.
Zenit_84
Zenit_84
   85 / 954
вчера в 02:55
Помним
BarsfanBaku
BarsfanBaku
   361 / 954
вчера в 02:53
забей один в гостях и дело сделано
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
вчера в 02:50
Существенная победа.
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