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Вальверде: «Месси не перестаёт нас удивлять. Он снова решил исход матча»

вчера, 02:09
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов отдельно отметил игру капитана своей команды Лионеля Месси, оформившего дубль.

Отличный результат против очень сильной команды. Мы знаем, на что способен Месси, но он не перестаёт нас удивлять. Он капитан и футболист, задающий ритм игры. Он снова решил исход матча и приблизил нас к победе [в полуфинале]. Он снова показал нам, что является лидером команды.

Лео всегда удивляет. Это был дальний штрафной, и я не знал, собирается ли он бить по воротам. Я не знаю, как он это делает, но Месси всегда добивается успеха и играет решающую роль, когда мы нуждаемся в нём больше всего. Он вселяет в наших соперников чувство непрекращающегося страха.

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Funny_Smailik
Funny_Smailik
   213 / 954
вчера в 07:56
Последняя фраза прямо в точку =D
da da da
da da da
   233 / 954
вчера в 02:31
Вальверде хорош,раздел Клоппа налегке.
еще бы не ставил Коутиньо в состав и Артура было бы замечательно.
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