Вальверде: «Месси не перестаёт нас удивлять. Он снова решил исход матча»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов отдельно отметил игру капитана своей команды Лионеля Месси, оформившего дубль.

Отличный результат против очень сильной команды. Мы знаем, на что способен Месси, но он не перестаёт нас удивлять. Он капитан и футболист, задающий ритм игры. Он снова решил исход матча и приблизил нас к победе [в полуфинале]. Он снова показал нам, что является лидером команды.

Лео всегда удивляет. Это был дальний штрафной, и я не знал, собирается ли он бить по воротам. Я не знаю, как он это делает, но Месси всегда добивается успеха и играет решающую роль, когда мы нуждаемся в нём больше всего. Он вселяет в наших соперников чувство непрекращающегося страха.