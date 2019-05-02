Месси упрекнул болельщиков «Барселоны» в освистывании Коутиньо

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после победы над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов призвал болельщиков каталонского клуба не освистывать своего же полузащитника Филиппе Коутиньо.

Сейчас мы должны быть более сплочёнными, чем когда-либо, как игроки, так и болельщики. Это неподходящее время для того, чтобы кого-либо критиковать. Свист в адрес Коутиньо – это некрасиво. Мы должны быть едины.