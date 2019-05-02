Месси упрекнул болельщиков «Барселоны» в освистывании Коутиньо

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после победы над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов призвал болельщиков каталонского клуба не освистывать своего же полузащитника Филиппе Коутиньо.
Сейчас мы должны быть более сплочёнными, чем когда-либо, как игроки, так и болельщики. Это неподходящее время для того, чтобы кого-либо критиковать. Свист в адрес Коутиньо – это некрасиво. Мы должны быть едины.
1. Дичайший свист и гул от фанатов Барсы шёл тогда когда камера показывала игроков ливера, как только камера дошла до судей свист чуток стих, а при показе футболистов Барсы вообще всё утихло. Именно то что показывала фронтальная камера, именно это и идёт на больших экранах на самом стадионе.
2. Фанаты Барсы может и освистывали Коута, но мне показалось что это делали фанаты ливера. ИМХО.
1. Дичайший свист и гул от фанатов Барсы шёл тогда когда камера показывала игроков ливера, как только камера дошла до судей свист чуток стих, а при показе футболистов Барсы вообще всё утихло. Именно то что показывала фронтальная камера, именно это и идёт на больших экранах на самом стадионе.
2. Фанаты Барсы может и освистывали Коута, но мне показалось что это делали фанаты ливера. ИМХО.
Просил поддержки у болельщиков)
Ну это правильно. Хотя по телевизору не был слышен этот свист.
Просил поддержки у болельщиков)
Ну это правильно. Хотя по телевизору не был слышен этот свист.