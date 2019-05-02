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Месси упрекнул болельщиков «Барселоны» в освистывании Коутиньо

вчера, 01:56
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после победы над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов призвал болельщиков каталонского клуба не освистывать своего же полузащитника Филиппе Коутиньо.

Сейчас мы должны быть более сплочёнными, чем когда-либо, как игроки, так и болельщики. Это неподходящее время для того, чтобы кого-либо критиковать. Свист в адрес Коутиньо – это некрасиво. Мы должны быть едины.

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Все комментарии
Vera - Waltham Forest
Vera - Waltham Forest
   366 / 954
вчера в 08:55
Объясняю.
1. Дичайший свист и гул от фанатов Барсы шёл тогда когда камера показывала игроков ливера, как только камера дошла до судей свист чуток стих, а при показе футболистов Барсы вообще всё утихло. Именно то что показывала фронтальная камера, именно это и идёт на больших экранах на самом стадионе.
2. Фанаты Барсы может и освистывали Коута, но мне показалось что это делали фанаты ливера. ИМХО.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   322 / 954
вчера в 08:35
Болельщики Барсы - отбитые 14ки. Ладно, Коут, но гимн ЛЧ нафига освистывать?
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   213 / 954
вчера в 07:57
Жалко Коута =)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   161 / 954
вчера в 02:14
Теперь понятно, что он имел ввиду, когда забил свой первый гол)
Просил поддержки у болельщиков)
Ну это правильно. Хотя по телевизору не был слышен этот свист.
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