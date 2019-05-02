Клопп: «Мы создали „Барселоне“ массу проблем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после поражения от «Барселоны» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.
План такой, что мы снова встретимся с «Барселоной» на следующей неделе. Конечно же, никто в раздевалке сейчас не веселится. Но это очень полезный опыт, и мы все тут многому научились. Да, мы до предела осложнили себе жизнь. Но впереди матч с «Ньюкаслом», и это куда более важно.
По правде говоря, даже не знаю, способны ли мы играть еще лучше. Мяч попадает в перекладину, отскакивает к Месси, и тот легко забивает гол. Затем этот блестящий штрафной, такие удары попросту не берутся. Но я считаю, что мы здорово отреагировали на произошедшее. Команда отчаянно оборонялась при контратаках, доказав, что у нее большое сердце. И это мне по душе.
Что я могу сказать? Мы создали «Барселоне» массу проблем, за что заслуживаем самых добрых слов. Так здорово владели мячом во втором тайме... Когда проигрываешь 0:1, ситуация непростая, но это не катастрофа. В перерыве мы обсудили игру в первом тайме, подсказали парням, что можно улучшить. Футбол бывает и таким. Ты получаешь не оценки, а очень жестокий результат. В нашем виде спорта все решают голы. Мы сыграли очень хорошо, ребята выдали отличный матч. Против такого соперника, каким является «Барселона», нельзя давать даже малейших возможностей. Я очень доволен нашей игрой, но результат... Мы должны принять его.
Гол или два смогли бы отыграть у себя дома, но три - навряд ли.. Лучше теперь сосредоточиться на чемпионате.
Гол или два смогли бы отыграть у себя дома, но три - навряд ли.. Лучше теперь сосредоточиться на чемпионате.
- знаешь, а ведь ты сопернику нагнал страху в третьем раунде?
- да? А как?
- ему показалось, что он тебя убил! =D
- знаешь, а ведь ты сопернику нагнал страху в третьем раунде?
- да? А как?
- ему показалось, что он тебя убил! =D
блокированные 5-2
Владение 53% - 47%.
ЛФК если бы не пропустил гол ненужный от Суареса, думаю бы легко матч довел до ничейки или минимальной победы.
блокированные 5-2
Владение 53% - 47%.
ЛФК если бы не пропустил гол ненужный от Суареса, думаю бы легко матч довел до ничейки или минимальной победы.
А не "Лига Массы Проблем"....
Тут выигрывать надо...
А не "Лига Массы Проблем"....
Тут выигрывать надо...
Ливерпуль свои моменты запорол сегодня, чего стоит момент Салаха!
Красным повезло только в конце, когда их дважды простил Дембеле
Ливерпуль свои моменты запорол сегодня, чего стоит момент Салаха!
Красным повезло только в конце, когда их дважды простил Дембеле
и это Барса играет уже 7-ой или 8-ой матч на каждый 4-ый день.
А если бы Дембеле забил, что было бы? если бы да кабы, АПЛ еще скупать и скупать игроков, прежде чем что-то смогут противопоставить Барселоне
и это Барса играет уже 7-ой или 8-ой матч на каждый 4-ый день.
А если бы Дембеле забил, что было бы? если бы да кабы, АПЛ еще скупать и скупать игроков, прежде чем что-то смогут противопоставить Барселоне
Так счет был бы 2-1 где то и на Энфилде пришлось бы очень сложно в ответке.Вальверде никак не мог контролировать то что Милнер и Салах будут мазать с убойных позиций.
А забей они был бы вообще полный автобус без каких то контр атак в конце.Гол меняет все.
Так счет был бы 2-1 где то и на Энфилде пришлось бы очень сложно в ответке.Вальверде никак не мог контролировать то что Милнер и Салах будут мазать с убойных позиций.
А забей они был бы вообще полный автобус без каких то контр атак в конце.Гол меняет все.