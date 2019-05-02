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Клопп: «Мы создали „Барселоне“ массу проблем»

вчера, 00:52
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после поражения от «Барселоны» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

План такой, что мы снова встретимся с «Барселоной» на следующей неделе. Конечно же, никто в раздевалке сейчас не веселится. Но это очень полезный опыт, и мы все тут многому научились. Да, мы до предела осложнили себе жизнь. Но впереди матч с «Ньюкаслом», и это куда более важно.

По правде говоря, даже не знаю, способны ли мы играть еще лучше. Мяч попадает в перекладину, отскакивает к Месси, и тот легко забивает гол. Затем этот блестящий штрафной, такие удары попросту не берутся. Но я считаю, что мы здорово отреагировали на произошедшее. Команда отчаянно оборонялась при контратаках, доказав, что у нее большое сердце. И это мне по душе.

Что я могу сказать? Мы создали «Барселоне» массу проблем, за что заслуживаем самых добрых слов. Так здорово владели мячом во втором тайме... Когда проигрываешь 0:1, ситуация непростая, но это не катастрофа. В перерыве мы обсудили игру в первом тайме, подсказали парням, что можно улучшить. Футбол бывает и таким. Ты получаешь не оценки, а очень жестокий результат. В нашем виде спорта все решают голы. Мы сыграли очень хорошо, ребята выдали отличный матч. Против такого соперника, каким является «Барселона», нельзя давать даже малейших возможностей. Я очень доволен нашей игрой, но результат... Мы должны принять его.

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Все комментарии
Tommy Lee
Tommy Lee
   130 / 954
вчера в 15:38
Ливер мимо трофеев в этом сезоне.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил mphuZ
   69 / 954
вчера в 13:11
Ливерпуль действительно играл лучше. Но Барселона сумела усыпить и забить голы из ничего.. Гол или два смогли бы отыграть у себя дома, но три - навряд ли.. Лучше теперь сосредоточиться на чемпионате.
куда сложнее не пропустить будет дома, чем забить, поэтому Ливеру дома нужно минимум 5 закатить - это не реально, Барселона не ПСЖ, и у Ливера нету Неймара с Месси, которые могли в одиночку решить.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил ilyafrom
   69 / 954
вчера в 13:09
Клоппу пора решать, что для него важно чемпионат или ЛЧ
чемпионат проигран в личной встрече с МС
Сливки общества
Сливки общества
   623 / 954
вчера в 11:11
Это может быть к лучшему. Можно все силы бросать на чемпионат. Тем более чемп они не выигрывали дольше, чем ЛЧ.)
Сережа Грязев
Сережа Грязев ответил ilyafrom
   410 / 954
вчера в 10:47
Клоппу пора решать, что для него важно чемпионат или ЛЧ
Поздно решать!!! Уже судя по всему и ни того и ни другого!!! Хотя ливер был очень хорош!!!
mphuZ
mphuZ
   301 / 954
вчера в 09:40
Ливерпуль действительно играл лучше. Но Барселона сумела усыпить и забить голы из ничего..

Гол или два смогли бы отыграть у себя дома, но три - навряд ли.. Лучше теперь сосредоточиться на чемпионате.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   213 / 954
вчера в 08:01
Напомнил анекдот. Тренер проигравшего боксера утешает его после боя:
- знаешь, а ведь ты сопернику нагнал страху в третьем раунде?
- да? А как?
- ему показалось, что он тебя убил! =D
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
вчера в 07:32
Надо не создавать проблемы, а забивать.
ilyafrom
ilyafrom
   155 / 954
вчера в 07:06
Клоппу пора решать, что для него важно чемпионат или ЛЧ
RedTedTeam
RedTedTeam ответил raulmadrid_007
   539 / 954
вчера в 06:35
12-9 удары по воротам в пользу ЛФК блокированные 5-2 Владение 53% - 47%. ЛФК если бы не пропустил гол ненужный от Суареса, думаю бы легко матч довел до ничейки или минимальной победы.
Дядя Клопп вопрос: где Арнольд? Почему вместо нападающего бреано? А так все равно красивая игра, играли первым номером.
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
вчера в 02:52
0-3 - это беспроблемная победа.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   128 / 954
вчера в 01:44
Ливер не опять а снова пролетит с трофеями))) а счет по игре соглашусь только что Ливер на один гол наиграл не более.
Заратустра
Заратустра ответил Steven Gerrard 008
   54 / 954
вчера в 01:37
Он услышал тебя и примет к сведению.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил raulmadrid_007
   69 / 954
вчера в 01:29
12-9 удары по воротам в пользу ЛФК блокированные 5-2 Владение 53% - 47%. ЛФК если бы не пропустил гол ненужный от Суареса, думаю бы легко матч довел до ничейки или минимальной победы.
согласен, если бы не пропустил ненужные голы от Суареса и Месси и забил свои 1.5 момента, то легко бы выиграл
beefs
beefs
   196 / 954
вчера в 01:24
Себе оставил одну проблему - как выиграть домашний матч...
raulmadrid_007
raulmadrid_007 ответил Ruslik1982
   341 / 954
вчера в 01:18
если бы бабушка была дедушкой, как будто у Барселоны не было моментов, которые не забили. по ударам в створ 5-3 в пользу Барсы
12-9 удары по воротам в пользу ЛФК
блокированные 5-2
Владение 53% - 47%.
ЛФК если бы не пропустил гол ненужный от Суареса, думаю бы легко матч довел до ничейки или минимальной победы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
вчера в 01:17
Это "Лига Чемпионов"....
А не "Лига Массы Проблем"....
Тут выигрывать надо...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Артемкa
   69 / 954
вчера в 01:15
скажи спасибо Дембеле что у вас остался небольшой шанс
сильно похоже что ему Спасибо с 6-7ю нолями сказали еще перед игрой
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Steven Gerrard 008
   69 / 954
вчера в 01:14
Ещё у Салаха был шанс забить, но мяч попал в штангу
это и был только 1 шанс, и все, какие еще шансы? то что вратарь отбивал? или то что по воробьям пуляли? так точно такие же шансы тогда и Барселона упустила
Артемкa
Артемкa
   375 / 954
вчера в 01:14
скажи спасибо Дембеле что у вас остался небольшой шанс
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил raulmadrid_007
   75 / 954
вчера в 01:13
Ещё у Салаха был шанс забить, но мяч попал в штангу
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил raulmadrid_007
   161 / 954
вчера в 01:12
Ты прав, голы очень много решают..
Ливерпуль свои моменты запорол сегодня, чего стоит момент Салаха!
Красным повезло только в конце, когда их дважды простил Дембеле
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил raulmadrid_007
   69 / 954
вчера в 01:11
Если бы Милнер и Мане забил - никакого Дембеле бы на поле не было.Ты ребенок что ли.
если бы бабушка была дедушкой, как будто у Барселоны не было моментов, которые не забили. по ударам в створ 5-3 в пользу Барсы
raulmadrid_007
raulmadrid_007 ответил Ruslik1982
   341 / 954
вчера в 01:09
ахаха, не было физухи ) ржу ) Месси всю игру от своей штрафной до штрафной соперника мяч тащил, да еще 3 раза в конце убегали 3 в 1 и это Барса играет уже 7-ой или 8-ой матч на каждый 4-ый день. А если бы Дембеле забил, что было бы? если бы да кабы, АПЛ еще скупать и скупать игроков, прежде чем что-то смогут противопоставить Барселоне
Если бы Милнер и Мане забил - никакого Дембеле бы на поле не было.Ты ребенок что ли.
kust07
kust07
   83 / 954
вчера в 01:09
Играли временами неплохо,но главная беда-моменты нужно реализовывать
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   75 / 954
вчера в 01:07
Юрген, скажи парням чаще бить по воротам, а не вату катать.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил raulmadrid_007
   69 / 954
вчера в 01:06
Барса отдала потому что у нее не было физухи перебегать ЛФК.Фарт и гениальность Месси решило исход. Так счет был бы 2-1 где то и на Энфилде пришлось бы очень сложно в ответке.Вальверде никак не мог контролировать то что Милнер и Салах будут мазать с убойных позиций. А забей они был бы вообще полный автобус без каких то контр атак в конце.Гол меняет все.
ахаха, не было физухи ) ржу ) Месси всю игру от своей штрафной до штрафной соперника мяч тащил, да еще 3 раза в конце убегали 3 в 1
и это Барса играет уже 7-ой или 8-ой матч на каждый 4-ый день.
А если бы Дембеле забил, что было бы? если бы да кабы, АПЛ еще скупать и скупать игроков, прежде чем что-то смогут противопоставить Барселоне
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   136 / 954
вчера в 01:05
что есть то есть
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 954
вчера в 01:02
Клопп,твоя команда выглядела блестяще. Лучше Барсы по игре ,но не по счету
raulmadrid_007
raulmadrid_007 ответил Ruslik1982
   341 / 954
вчера в 01:02
ну видно же, что во втором тайме вы владели мячом только потому, что Барселона вам его отдала, поменяв тактику на контратаки, что прекрасно и сработало. А если бы не днище Дембеле, то уже бы и обсуждать было нечего.
Барса отдала потому что у нее не было физухи перебегать ЛФК.Фарт и гениальность Месси решило исход.
Так счет был бы 2-1 где то и на Энфилде пришлось бы очень сложно в ответке.Вальверде никак не мог контролировать то что Милнер и Салах будут мазать с убойных позиций.
А забей они был бы вообще полный автобус без каких то контр атак в конце.Гол меняет все.
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