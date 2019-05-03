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Лофтус-Чик: «Во Франкфурте царила фантастическая атмосфера»

сегодня, 00:44
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик подвел итоги первого полуфинального матча Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:1).

Во втором тайме мы больше владели мячом, контролировали игру. Они провели несколько контратак, с которыми мы должны были справиться, но в целом мы контролировали игру во второй половине матча и создавали угрозу.

Андреас Кристенсен раньше играл здесь. Он говорил, что это прекрасный стадион, и я с ним соглашусь. Здесь царила фантастическая атмосфера, теперь с нетерпением ждем матча на «Стэмфорд Бридж».

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