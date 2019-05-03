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Обамеянг: «Дали знать о себе нервы. Но это нормально, мы всего лишь люди»

сегодня, 00:35
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал волевую победу своей команды над «Валенсией» в первом полуфинальном матче Лиги Европы (3:1).

Мы начали плохо, но здорово отреагировали на пропущенный мяч. Концовку провели прекрасно. После стартового свистка дали знать о себе нервы, поскольку мы проиграли предыдущие три игры. Наверное, это нормально. Мы всего лишь люди.

Мы можем пробиться в финал Лиги Европы, но понимаем, насколько сложной будет следующая игра. Но если мы сыграем так же, как сегодня, то пройдем дальше.

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Все комментарии
4QPY
4QPY
   581 / 954
сегодня в 01:56
Этот парень не дурак
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
сегодня в 01:05
Севильи на них нету, промес все испортил.
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