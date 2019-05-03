Трапп: «Мы должны гордиться ничьей с „Челси“»

Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал ничью с «Челси» в первом полуфинальном матче Лиги Европы (1:1).

После матча с «Гертой» мы говорили, что должны выйти на более высокий уровень, и действительно сделали это. Мы должны гордиться тем, что сделали сегодня. Ничья 1:1 дома в матче с «Челси» - это хороший результат. Мы сражались изо всех сил, в конце нескольких игроков схватила судорога.

Мы сделали всё возможное, чтобы добиться наилучшего результата из возможных. Просто невероятно видеть, как парни продолжали бежать.

Конечно, в Лондоне будет непросто, но нам нужно сохранять оптимизм и верить. Противостояние продолжается.