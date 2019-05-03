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Трапп: «Мы должны гордиться ничьей с „Челси“»

сегодня, 00:51
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал ничью с «Челси» в первом полуфинальном матче Лиги Европы (1:1).

После матча с «Гертой» мы говорили, что должны выйти на более высокий уровень, и действительно сделали это. Мы должны гордиться тем, что сделали сегодня. Ничья 1:1 дома в матче с «Челси» - это хороший результат. Мы сражались изо всех сил, в конце нескольких игроков схватила судорога.

Мы сделали всё возможное, чтобы добиться наилучшего результата из возможных. Просто невероятно видеть, как парни продолжали бежать.

Конечно, в Лондоне будет непросто, но нам нужно сохранять оптимизм и верить. Противостояние продолжается.

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Кейптаунский Аякс
Кейптаунский Аякс ответил 25процентный клоун
   46 / 959
сегодня в 09:11
    подрыватель пуканов
    подрыватель пуканов
       206 / 959
    сегодня в 01:19
    что скажет Трамп
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       19 / 959
    сегодня в 01:17
    Согласен,взчли максимум и не пропустили больше одного,в ответке сыграете 2:2
    Novograd
    Novograd
       819 / 959
    сегодня в 00:55
    Че ти несеш пуголовок какое 3 гордится
    Zenit_84
    Zenit_84
       91 / 959
    сегодня в 00:52
    Гордитесь
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