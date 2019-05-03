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«Спартак» вылетел в Екатеринбург

сегодня, 15:28
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 14:00 Не начался

Сегодня футболисты «Спартака» отправились в Екатеринбург на матч 27-го тура РПЛ против «Урала». Встреча состоится завтра в 14:00 по мск времени.

В прошлом туре «красно-белые» сыграли вничью с «Рубином», а «Урал» проиграл «Уфе».

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Все комментарии
Питер рулит
Питер рулит
   93 / 954
сегодня в 16:36
Если сократить название статьи,то отлично звучит :
"Спартак вылетел....."
Ну в общем стыдно за свиней..
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
сегодня в 16:27
Клиент убыл на бойню.
cska plus
cska plus
   18 / 954
сегодня в 16:14
Как будто крупное событие, скоро напишут спартак вылетел в ФНЛ.
Doping87
Doping87 ответил БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   88 / 954
сегодня в 16:13
Урал ещё пока не лучший... Рано ты начал их возхвалять🤣🤣🤣
Doping87
Doping87
   88 / 954
сегодня в 16:12
Урал знает как обыгрывать Спартак! Удачи уральцам, да будет праздник!
Олeневод
Олeневод
   633 / 954
сегодня в 16:03
Сегодня вылетел , завтра влетит ! Опять стыдно за Спартак!
Исмет
Исмет
   535 / 954
сегодня в 15:52
Позорник тренер Кононов
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   663 / 954
сегодня в 15:47
Удачи лучшему клубу страны.
SHMEL
SHMEL
   162 / 954
сегодня в 15:32
Вперед за очередным позором и унижением.
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