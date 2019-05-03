«Спартак» вылетел в Екатеринбург

Сегодня футболисты «Спартака» отправились в Екатеринбург на матч 27-го тура РПЛ против «Урала». Встреча состоится завтра в 14:00 по мск времени.
В прошлом туре «красно-белые» сыграли вничью с «Рубином», а «Урал» проиграл «Уфе».
Сегодня футболисты «Спартака» отправились в Екатеринбург на матч 27-го тура РПЛ против «Урала». Встреча состоится завтра в 14:00 по мск времени.
В прошлом туре «красно-белые» сыграли вничью с «Рубином», а «Урал» проиграл «Уфе».
"Спартак вылетел....."
Ну в общем стыдно за свиней..
"Спартак вылетел....."
Ну в общем стыдно за свиней..