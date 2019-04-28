Наступить на горло песне. «Краснодар» сильнее ЦСКА

вчера, 22:21

«Краснодар» не заметил потери важных бойцов и переиграл ЦСКА , явив себя миру с новой стороны. «Соккер.ру» подводит итог центрального матча 26-го тура РПЛ .

ЦСКА атаковал, «Краснодар» - забивал

Такие сюжеты в футболе сплошь и рядом: одна команда создает давление, много владеет мячом и ищет подходы к чужим воротам, а вторая действует на контратаках, караулит ошибки и меняет счет в свою пользу. Именно так и произошло в Краснодаре, где «быки» очень талантливо сыграли по контратакующему лекалу. Осознанно это сделала команда Мусаева, или же ЦСКА заставил хозяев так действовать – подумаем чуть позже, а пока констатируем, что ключевое влияние на ход матча оказал быстрый гол Даниила Уткина, забитый после ошибки Игоря Акинфеева при выносе мяча от своих ворот и неудачного для ЦСКА стечения обстоятельств и рикошетов.

Поведя в счете на 7-й минуте, «Краснодар» больше не претендовал на владение мячом и инициативу. ЦСКА напирал на хозяйские редуты, а команда Мурада Мусаева отвечала выпадами шустрых Вандерсона, Классона и Игнатьева. Нужно сказать, что ЦСКА нанес свой первый удар в створ ворот Сафонова уже после истечения часа игры, и когда «Краснодар» вел 2:0. Результативную атаку прекрасным вводом мяча в игру рукой начал как раз Сафонов, Вандерсон промчался на бровке и отдал зрячий пас на Стоцкого, который не оставил шансов Акинфееву. Следующие шесть ударов в створ ворот станут добычей голкиперов (с 4-мя справится Сафоров, с 2-мя – Акинфеев), но результат к тому моменту будет сделан.

Нужно отметить, что Виктор Ганчаренко понимал, что его команда «горит» тактически и производил смелые перестроения со сменой схемы и позиций: так, Абель Эрнандес вышел вместо Набабкина, и у ЦСКА вместо трех центральных защитников осталось два. В концовке Яка Бийол заменил Георгия Щенникова, который сам вынужденно появился на поле в перерыве вместо Игоря Дивеева. Никакие ходы главного тренера не помогли армейцам забить. Что же касается игрового перевеса, то он был у ЦСКА в каждом из представленных тактических вариантов.

«Краснодар» отдал инициативу, или ЦСКА забрал?

Это один из главных вопросов по матчу. Как так случилось, что «Краснодар» сыграл в нетипичной для себя контратакующей манере, а ЦСКА в два раза больше владел мячом? Я склоняюсь к тому, что Мурад Мусаев решил удивить Виктора Ганчаренко и сознательно выбрал такой план против команды, дико опасной на свободном пространстве. Сыграв компактно, «Краснодар» наступил на горло собственной песне, но одновременно полностью перекрыл кислород армейцам, чьи попытки просочиться на ударные позиции одна за другой проваливались. Тем более план «быков» был оправдан отсутствием двух ведущих игроков центральной оси – Мартыновича и Газинского.

Однако главные тренеры в флеш-интервью не согласились с такой точкой зрения. Впрочем, разве не могли они оба слукавить и ответить так, как удобно? Виктор Ганчаренко сказал, что это именно ЦСКА заставил «Краснодар» играть в нетипичной манере. Во многих ли матчах армейцы стремились принуждать противников к такой игре? И в чем вообще смысл? Возможно, Виктор Михайлович выбрал просто более приятную для себя и для болельщиков версию: мы диктовали условия, действовали с позиции силы, но не смогли победить. Так ведь гораздо лучше звучит, чем: мы не ожидали от «Краснодара» такого подвоха и попали в ловушку.

Мурад Мусаев, в свою очередь, сослался на быстрый гол. Вроде как после него «Краснодар» отдал инициативу. Это тоже достаточно удобно, на самом деле. Перейти на игру вторым номером после быстрого забитого мяча – логичное действие, за таким ответом тоже удобно спрятаться, не раскрывая особенностей игрового плана, который «Краснодару» еще может пригодиться. И да, большая часть этого плана – неожиданность, сюрприз, поэтому Мусаеву действительно выгодно списать игру своей команды от соперника со стечением обстоятельств и смелой игрой ЦСКА . Как было в действительности – вопрос, даже после комментариев действующих лиц.

Факты и события

- Удивительное рядом: оба гола в ворота ЦСКА стали дебютными за главную команду «Краснодара» для их авторов. Поздравляем Даниила Уткина и Дмитрия Стоцкого!

- «Краснодар» впервые сумел в рамках одного чемпионата одержать две победы над ЦСКА . Армейцам такое удавалось дважды в сезонах 2012/13 и 2017/18.

- Удары: 11 (4) – 22 (4) в пользу ЦСКА . Владение мячом – 38% на 62%, точность передач – 68% на 83%, угловые – 3 против 12, успешные обводки – 4 против 13. По этим важнейшим игровым компонентам армейцы превзошли «Краснодар», который так почти никогда не играет.

Что дальше?

«Краснодар» отодвинул ЦСКА с третьей строчки и захватил инициативу в борьбе за путевку в Лигу чемпионов, армейцы рискуют удовлетвориться Лигой Европы. Давайте сравним календари команд в концовке сезона.

«Краснодар»: «Ростов» (г), «Енисей» (г), «Арсенал» (г), «Рубин» (д).

ЦСКА : «Динамо» (д), «Зенит» (г), «Ахмат» (д), «Крылья Советов» (д).