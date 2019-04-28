«Зенит» может стать чемпионом 4 мая

«Зенит» сегодня одержал победу над «Крыльями Советов». «Сине-бело-голубые» могут оформить чемпионство уже в следующем туре.
Для этого команде Сергея Семака нужно будет обыграть в гостях «Ахмат» и надеяться на то, что «Локомотив» потеряет очки в игре с «Арсеналом».
Ну и англосаксы посмеиваются все еще)
Ну и англосаксы посмеиваются все еще)
Сам же знаешь...кто теперь объект для смеха....после трёх поражений в 4-х играх...)))
Зачем лишний раз самотроллиться ???..)))
Сам же знаешь...кто теперь объект для смеха....после трёх поражений в 4-х играх...)))
Зачем лишний раз самотроллиться ???..)))
страна смеется только с лазурных
ахах хахах хахах аххаха
страна смеется только с лазурных
ахах хахах хахах аххаха
Надо просто выносить "Терек"!!! :)))
Надо просто выносить "Терек"!!! :)))