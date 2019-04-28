«Зенит» может стать чемпионом 4 мая

28 апреля 2019, 19:28

«Зенит» сегодня одержал победу над «Крыльями Советов». «Сине-бело-голубые» могут оформить чемпионство уже в следующем туре.

Для этого команде Сергея Семака нужно будет обыграть в гостях «Ахмат» и надеяться на то, что «Локомотив» потеряет очки в игре с «Арсеналом».