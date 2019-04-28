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«Зенит» может стать чемпионом 4 мая

28 апреля 2019, 19:28
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 16:30 Не начался

«Зенит» сегодня одержал победу над «Крыльями Советов». «Сине-бело-голубые» могут оформить чемпионство уже в следующем туре.

Для этого команде Сергея Семака нужно будет обыграть в гостях «Ахмат» и надеяться на то, что «Локомотив» потеряет очки в игре с «Арсеналом».

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Морозовский
   295 / 954
29 апреля в 07:01
СТыдно будет за такого чемпиона! Испания опять будет смеяться.
Греция до сих пор над вами ржет)
Ну и англосаксы посмеиваются все еще)
Гавроша
Гавроша ответил Лена Младова
   30 / 954
29 апреля в 01:00
Сызмальства!))))
Я вообще-то фила спрашивал. Ты его клон?
saha100
saha100 ответил Литейный 4
   132 / 954
28 апреля в 23:32
Посмотрим как бомжи будут сыпаться в следующем сезоне. зенит это английский Лестер. Чемпион на один раз.
Лена Младова
Лена Младова ответил Гавроша
   914 / 954
28 апреля в 23:06
С каких пор ты стал всей Россией?
Сызмальства!))))
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
28 апреля в 22:04
Можно начинать праздновать, соперники сами падают
Гавроша
Гавроша ответил FILL3286
   30 / 954
28 апреля в 21:50
одинаково всем на бесполезный мешок,плюс кабинетные победы страна смеется только с лазурных ахах хахах хахах аххаха
С каких пор ты стал всей Россией?
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
28 апреля в 21:43
СТыдно будет за такого чемпиона! Испания опять будет смеяться.
Wolf77785
Wolf77785 ответил FILL3286
   42 / 954
28 апреля в 21:19
одинаково всем на бесполезный мешок,плюс кабинетные победы страна смеется только с лазурных ахах хахах хахах аххаха
Ты прям описал, как спартак стал чемпионом! без кабинетов не стали бы!!
Wolf77785
Wolf77785 ответил parallels
   42 / 954
28 апреля в 21:18
тульский рапид имеет всего одно домашнее поражение в сезоне, локо там ловить особо нечего. впрочем, как и нам в грозном, учитывая прошлую статистику. ещё фигово, что тульский матч начнётся после нашего. так-то была бы мотивация, зная заранее результат конкурента.
Ахмат помойка, они сдали матч паровозу!
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 954
28 апреля в 21:17
Вполне реально. Зенит Чемпион.
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
28 апреля в 21:05
Нас еще краснодар догоняет, но чтобы не догнали нужно всего 1 очко.
kastites
kastites
   105 / 954
28 апреля в 20:51
ЗЕНИТ чемпион
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
28 апреля в 20:13
Арсенал может нанести удар! За ЕК борются вовсю.
parallels
parallels
   3 / 954
28 апреля в 20:08
тульский рапид имеет всего одно домашнее поражение в сезоне, локо там ловить особо нечего. впрочем, как и нам в грозном, учитывая прошлую статистику. ещё фигово, что тульский матч начнётся после нашего. так-то была бы мотивация, зная заранее результат конкурента.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
28 апреля в 20:08
Можно и нужно выигрывать "Зениту".
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил FILL3286
   8 / 954
28 апреля в 20:00
одинаково всем на бесполезный мешок,плюс кабинетные победы страна смеется только с лазурных ахах хахах хахах аххаха
Ну вообще не в тему...)))
Сам же знаешь...кто теперь объект для смеха....после трёх поражений в 4-х играх...)))
Зачем лишний раз самотроллиться ???..)))
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
28 апреля в 20:00
Главное свиней не подпускать выше 6 места. Гыгыгы
pomor45
pomor45
   75 / 954
28 апреля в 19:39
Надеяться, что Локомотив проиграет Арсеналу буду, но не для того, чтобы Зенит стал чемпионом в следующем туре, а для того, чтобы Краснодар опередил Локомотив борьбе за второе место. А Зениту лучше стать чемпионом дома в матче с ЦСКА.
FILL3286
FILL3286
   31 / 954
28 апреля в 19:32
одинаково всем на бесполезный мешок,плюс кабинетные победы
страна смеется только с лазурных
ахах хахах хахах аххаха
Gunslinger
Gunslinger
   357 / 954
28 апреля в 19:30
Да не надо ни на кого надеяться!!!
Надо просто выносить "Терек"!!! :)))
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