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Михайлов не будет назначен вице-президентом «Спартака»

29 апреля 2019, 14:43

По информации двух независимых друг от друга источников, член совета директоров ИФД «Капиталъ» Сергей Михайлов не заменит Наиля Измайлова на посту вице-президента «Спартака», как сообщалось ранее

Измайлова совершенно точно не сменит Михайлов. У клуба будет новый вице-президент и гендиректор.

Михайлов входит в совет директоров «Спартака» с 2004 года.

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 954
29 апреля в 17:25
Они сейчас в денискиной бане уговаривают деЗеува
makkie
makkie
   11 / 954
29 апреля в 15:56
Может лучше мая дождаться, а не гадать на ромашке?
Кстати, о "Ромашке"... хочется верить, что летом попрощаемся с Глушаковым, Комбаровым и Ребровым.
LOpp
LOpp ответил cska plus
   24 / 954
29 апреля в 15:13
Рома Широков.
пусть дома сидит.
cska plus
cska plus
   20 / 954
29 апреля в 14:45
Рома Широков.
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