Михайлов не будет назначен вице-президентом «Спартака»

29 апреля 2019, 14:43

По информации двух независимых друг от друга источников, член совета директоров ИФД «Капиталъ» Сергей Михайлов не заменит Наиля Измайлова на посту вице-президента «Спартака», как сообщалось ранее.

Измайлова совершенно точно не сменит Михайлов. У клуба будет новый вице-президент и гендиректор.

Михайлов входит в совет директоров «Спартака» с 2004 года.