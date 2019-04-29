Михайлов не будет назначен вице-президентом «Спартака»

По информации двух независимых друг от друга источников, член совета директоров ИФД «Капиталъ» Сергей Михайлов не заменит Наиля Измайлова на посту вице-президента «Спартака», как сообщалось ранее.
Измайлова совершенно точно не сменит Михайлов. У клуба будет новый вице-президент и гендиректор.
Михайлов входит в совет директоров «Спартака» с 2004 года.
Кстати, о "Ромашке"... хочется верить, что летом попрощаемся с Глушаковым, Комбаровым и Ребровым.
Кстати, о "Ромашке"... хочется верить, что летом попрощаемся с Глушаковым, Комбаровым и Ребровым.