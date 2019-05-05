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МЮ требует 150 млн фунтов за Погба, «Реал» не готов столько платить

вчера, 13:49

«Реал» с пессимизмом смотрит на возможность покупки полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Манкунианцы требуют за футболиста 150 млн фунтов, а «Реал» не готов платить такие деньги за Погба.

Агентом француза является Мино Райола, умеющий осуществлять сделки, но даже он вряд ли сможет повлиять на ситуацию, поскольку МЮ вообще не намерен снижать цену.

Сам хавбек хотел бы перейти в «Реал» и якобы уже просил руководство «Юнайтед» отпустить его.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   249 / 1009
сегодня в 00:52
150 млн фунтов дорого за Погба, надо меняться с доплатой, есть Диас, Начо, Бэйл, Кроос кого то из этих игроков можно включить в сделку. Да и еще прикол там какой то каталонский троль из Баварии сам с собой переписывается уже.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил feris1
   332 / 1009
вчера в 21:49
От чего? От розовых девочек? Иди молись на судей и чтоб у перца хватило бабла на них
Барсамания1988
Барсамания1988
   445 / 1009
вчера в 20:55
Мда а дерево нынче в цене...
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Медив
   445 / 1009
вчера в 20:52
Погба и сотки не стоит все это знают.
bayern-cobra
bayern-cobra
вчера в 20:17
За 150млн фунтов лучше чакыра или кашшая пригласит перес как старые добрые времена
feris1
feris1 ответил Bavaria_M
   159 / 1009
вчера в 20:03
Очки сними и увидишь о чем говорить, там не только голы с офсайда, еще левые удаления, желтые и опасные штрафные, неговоря про пенки, и те что не ставили в ворота реала, и там заслуга не физрука, не он выиграл, а судья, куплены перцем , и повторюсь если он велики то что он испугался идти в юве, мю, арсенал а? Ведь он после ухода так ныл какой плохой перец и бла бла бла и все равно туда а? Ох уж эти глоры в розовых очках. Скажи спс перцу и карманым судьям.
Ещё не потушился?
Огнетушителя не хватило?
feris1
feris1
   159 / 1009
вчера в 19:58
Погба пусть остаётся в МЮ.
95-shishani-95
95-shishani-95
   56 / 1009
вчера в 19:45
Надеюсь, что МЮ не отступит и Реал оставит его в МЮ!!!
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Bavaria_M
   332 / 1009
вчера в 19:37
Очки сними и увидишь о чем говорить, там не только голы с офсайда, еще левые удаления, желтые и опасные штрафные, неговоря про пенки, и те что не ставили в ворота реала, и там заслуга не физрука, не он выиграл, а судья, куплены перцем , и повторюсь если он велики то что он испугался идти в юве, мю, арсенал а? Ведь он после ухода так ныл какой плохой перец и бла бла бла и все равно туда а? Ох уж эти глоры в розовых очках. Скажи спс перцу и карманым судьям.
RedRedTeam
RedRedTeam ответил Самедов Агил
   344 / 1009
вчера в 19:32
Лично фанов Баварии я понимаю..голы с офсайда и тд и тп....но 3 лч подряд чувак взял) да и если ты зидан пустым местом считаешь то я не знаю о чем с тобой говорит...
Как игрок Зидан легенда, но как тренер он физрук. А триразаподряд это чакыр с кашшаем выиграли.
Самедов Агил
Самедов Агил ответил Bavaria_M
   91 / 1009
вчера в 18:42
Лично фанов Баварии я понимаю..голы с офсайда и тд и тп....но 3 лч подряд чувак взял) да и если ты зидан пустым местом считаешь то я не знаю о чем с тобой говорит...
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Самедов Агил
   332 / 1009
вчера в 18:02
Если зидан лучший все дела, то почему реал всем проигрывает? Про состав задвигать не надо, у реала и щас один из лучших в мире, физрук и не более без судей и перца ничего не может, иначе бы ушел в мю или арсенал юве, а он напишет ибо знает что он пустое место а не тренер
Bavaria_M
Bavaria_M
   332 / 1009
вчера в 17:58
Мю вообще должны радоваться что его хотят кто то купить, еще и с доплатой продать сами, чтоб его вообще взяли.
Землянин
Землянин
   551 / 1009
вчера в 17:37
Дураков нет )))
starche
starche
   197 / 1009
вчера в 17:31
Это барахло и половины не стоит.
Sergey Z
Sergey Z
   145 / 1009
вчера в 17:12
Торги пошли!
3ton
3ton
   234 / 1009
вчера в 17:07
Адекватная цена лучшего игрока МЮ))
Погба нападающих больше забил
aventure61
aventure61
   475 / 1009
вчера в 16:50
Главное чтобы этот клоун не оказался в барсе.блин куда угодно только не в барсу.Очень желаю пересу совершить этот трансфер.для мадридского цирка самое то что надо.На худой конец может к лягушатникам податься в псж или к своему близнецу балотелли в марсель.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   694 / 1009
вчера в 16:47
Не понимаю Зидана, зачем он нужен. Это вначале он будет покладистый и выполнять все установки, а потом сядет на голову и не избавишься. Эриксен лучше него. Рабьо тоже лучше
Остапчук 67
Остапчук 67
   593 / 1009
вчера в 16:45
Как с Паредесом не получится.
Самедов Агил
Самедов Агил ответил Шишанутый
   91 / 1009
вчера в 16:24
Я как болел барселоны ооооочень сильно жду скорейшего возвращения реала) этот клуб должен и обязан бороться за самые высокие места....пусть тупые фаны сколько угодно орут рон гей, зидан физрук....я бы их статистику привёл бы тут но все равно до глоров ни дойдёт! Единственное с чем ни согласен это лучший игрок мира под вопросом) но я никогда и ни как язык ни поворачивается сказать рон лучше месси или наоборот, они великие) короче ждём реал в следующем сезоне без шлака и злым и голодным....
112910315
112910315
   54 / 1009
вчера в 16:15
150 млн за Погба) около 60-70 млн фунтов, где-то в этих пределах, максимум
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   621 / 1009
вчера в 16:07
Да вообще нафиг он нужен ? Лучше на Ван де Бека взять
Triem
Triem
   992 / 1009
вчера в 16:01
Ну а что, вполне буржуазно! Только Погба уже обработанный материал и опасения Реала понятны.
Шишанутый
Шишанутый ответил Тео Джонс
   13 / 1009
вчера в 15:51
Ну результаты мы видим на лицо, мадридский дельфинарий позорится и пробивает дно каждую игру гыгы)
Так потому что не покупали не кого а только лидеров каждый год продавали. Лучший тренер мира ушел. Лучший игрок мира ушел. Че ты хочеш? Но теперь наконец то до тупого Переса дошло что старый состав изжил себя и началась перестройка. Жди скоро Реал снова будет доменировать в футболе!!
kotmyshka
kotmyshka
   118 / 1009
вчера в 15:41
неРЕАЛьная сделка
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Шишанутый
   457 / 1009
вчера в 15:23
Не хотят МЮ цену снижать ну пусть тогда сами с этим Погба и мучаются а Реал купит Эрикссона он дешевле обойдется. Реал тратит деньги с умом. Это же не Барса который на всяких Дембелей и Коутинью выкидывает по сотне лямов а потом не знают куда их девать.
Ну результаты мы видим на лицо, мадридский дельфинарий позорится и пробивает дно каждую игру гыгы)
GGGringOOO
GGGringOOO
   553 / 1009
вчера в 15:01
На Бэйла обменяйте. Два длинных дрища, с завышенные самолюбием и высочайшей ценой
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   108 / 1009
вчера в 14:52
Все правильно в мешок нужно втюхивать ...но походу из бюджета 150 у риала 50 запланированно на судей поэтому видимо не судьба. А жаль ..еще одно бревно с переменчивым настроением не помешало бы в кристиналэнде
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 1009
вчера в 14:37
Не хотят МЮ цену снижать ну пусть тогда сами с этим Погба и мучаются а Реал купит Эрикссона он дешевле обойдется. Реал тратит деньги с умом. Это же не Барса который на всяких Дембелей и Коутинью выкидывает по сотне лямов а потом не знают куда их девать.
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