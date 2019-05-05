МЮ требует 150 млн фунтов за Погба, «Реал» не готов столько платить

вчера, 13:49

«Реал» с пессимизмом смотрит на возможность покупки полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Манкунианцы требуют за футболиста 150 млн фунтов, а «Реал» не готов платить такие деньги за Погба.

Агентом француза является Мино Райола, умеющий осуществлять сделки, но даже он вряд ли сможет повлиять на ситуацию, поскольку МЮ вообще не намерен снижать цену.

Сам хавбек хотел бы перейти в «Реал» и якобы уже просил руководство «Юнайтед» отпустить его.