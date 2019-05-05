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Зидан всерьез задумался о будущем Модрича в «Реале»

сегодня, 10:31

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не уверен, что команде еще пригодится полузащитник Лука Модрич.

Блеклое выступление хорвата во второй части сезона заставило француза серьезно задуматься о том, что пик 33-летнего Модрича уже прошел и он больше не сможет выйти на высокий уровень.

Кроме того, «Реал» ведет переговоры с Кристианом Эриксеном из «Тоттенхэма», выступающим на той же позиции, что и хорват.

В то же время руководство «Реала» не хотело бы расставаться с Модричем. Но если раньше он был в категории игроков, которые не продаются, то теперь боссы «сливочных» допускают продажу Луки, если поступит интересное предложение.

Сам Модрич хотел бы остаться. Прошлым летом он раздумывал над уходом из «Реала» в «Интер», но затем передумал.

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Все комментарии
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 12:46
Пришло время, сплавлять хорвата!
амурец
амурец ответил Ungoliant
сегодня в 12:44
самый липовый был в 2010
Ungoliant
Ungoliant
сегодня в 12:10
Самый липовый обладатель ЗМ за всю историю футбола, гордитесь сливочные вы заслужили
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:08
Пора прощаться, после Золотого мяча совсем перестал играть
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:46
Зидан всерьез задумался о будущем Модрича в «Реале». В Мадриде уже ваяется скульптура "Думающий Зидан",
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 11:19
Какое у него омжет быть будущее? Чуваку уже 34-ый год пошол и он конкретно сдал. Пора сплавлять его в Китай, то есть в Интер. Мы же не Барселона чтобы на пенсеонеров до 45 лет надеяться! Надо обновлять и омолажевать состав. Зидан этим и занемается.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:04
Старая гвардия становится не нужна , но это жизнь.
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