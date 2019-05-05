Зидан всерьез задумался о будущем Модрича в «Реале»

сегодня, 10:31

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не уверен, что команде еще пригодится полузащитник Лука Модрич.

Блеклое выступление хорвата во второй части сезона заставило француза серьезно задуматься о том, что пик 33-летнего Модрича уже прошел и он больше не сможет выйти на высокий уровень.

Кроме того, «Реал» ведет переговоры с Кристианом Эриксеном из «Тоттенхэма», выступающим на той же позиции, что и хорват.

В то же время руководство «Реала» не хотело бы расставаться с Модричем. Но если раньше он был в категории игроков, которые не продаются, то теперь боссы «сливочных» допускают продажу Луки, если поступит интересное предложение.

Сам Модрич хотел бы остаться. Прошлым летом он раздумывал над уходом из «Реала» в «Интер», но затем передумал.