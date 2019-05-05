Ван де Бек может перейти в «Тоттенхэм»

сегодня, 07:50

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», информирует источник.

«Шпоры» рассматривают 22-летнего футболиста в качестве потенциальной замены Кристиану Эриксену.

В услугах ван де Бека также заинтересованы «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Ожидается, что «Тоттенхэм», ранее подписавший из «Аякса» Эриксена, Яна Вертонгена и Давинсона Санчеса, является главным фаворитом в гонке за ван де Беком и может подписать его за 45 млн фунтов.

Интерес к игроку сборной Нидерландов также проявляет мадридский «Реал».