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Ван де Бек может перейти в «Тоттенхэм»

сегодня, 07:50

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», информирует источник.

«Шпоры» рассматривают 22-летнего футболиста в качестве потенциальной замены Кристиану Эриксену.

В услугах ван де Бека также заинтересованы «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Ожидается, что «Тоттенхэм», ранее подписавший из «Аякса» Эриксена, Яна Вертонгена и Давинсона Санчеса, является главным фаворитом в гонке за ван де Беком и может подписать его за 45 млн фунтов.

Интерес к игроку сборной Нидерландов также проявляет мадридский «Реал».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   191 / 1014
сегодня в 09:25
Желаю Донни успехов вновой команде
Van Vanovich
Van Vanovich
   174 / 1014
сегодня в 08:13
началось. но маловато теперь уже 45млн. за всяких паредесов столько дают
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