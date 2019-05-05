ГлавнаяНовости

«Валенсия» не заметила «Уэску»

вчера, 23:35
УэскаЛоготип футбольный клуб Уэска2 : 6Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Валенсия» разгромила «Уэску» в матче 36-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» (55 очков) располагается на пятом месте, «Уэска» (30 очков) - последняя.

Уэска, стадион Эль Алькорас

«Уэска» - «Валенсия» 2:6 (0:5)
Голы: Мелеро 66, Гальяр (пенальти) 90+2 - Васс 2, Родриго 16, Мина 20, Мина 32, Эчейта 40 (автогол), Родриго 51

«Уэска»: Сантамария, Феррейро, Эчейта, Мантовани, Галан, Ривера, Мусто, Гомес (Хуанпи 65), Авила, Гальего (Гальяр 76), Кучо (Мелеро 46)
Главный тренер: Родригес Франсиско.

«Валенсия»: Нето, Пиччини, Паулиста, Диахаби, Гайя, Васс, Парехо (Солер 46), Коклен, Гонсалу Гедеш (Ферран Торрес 46), Мина, Родриго (Гамейро 58)
Главный тренер: Марселино.

Предупреждения: Коклен 29, Авила 30

Судья: Дель Серро Гранде Карлос.

Ранее «Реал» одержал победу над «Вильярреалом».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ потерял очки, «Монако» вновь проиграл. Итоги 35-го тура Лиги 1
Сегодня, 00:30 Комментарии4
«Бавария» увеличила отрыв от «Боруссии» Д. Итоги 32-го тура Бундеслиги
Сегодня, 00:17 Комментарии2
«Барселона» проиграла, «Реал» победил. Итоги 36-го тура Ла Лиги
Сегодня, 00:05 Комментарии1
«Лион» сыграл вничью с «Лиллем»
Вчера, 23:57 ВидеоКомментарии5
«Наполи» при помощи VAR обыграл «Кальяри»
Вчера, 23:30 ВидеоКомментарии16
«Аякс» выиграл Кубок Голландии
Вчера, 21:31 Комментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
   154 / 1009
сегодня в 04:38
Действительно сыграли хорошо.
vovinho11
vovinho11
   430 / 1009
сегодня в 01:05
не заметила, а двушку получила
Zlatan35
Zlatan35
   42 / 1009
сегодня в 00:58
Арсенал заметят)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   337 / 1009
сегодня в 00:47
Первый заход Уэски в Примеру подошёл к концу. Местами было довольно весело.
EAGuar As
EAGuar As
   36 / 1009
сегодня в 00:11
С победой .
dimagas1
dimagas1
   347 / 1009
сегодня в 00:06
Перед Арсеналом хоть порезвятся в лол лиге,а там снова позор )))
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 1009
сегодня в 00:05
Валенсия разачаровала!! Зачем они из кожи вон лезли старались унижать слабого сопернека? Это Барселона во главе с Месськой обычно таким занемается а с сильным сопернеком в кусты но от Валенсии не как не ожидал. Тренер зачем выпустил основной состав перед важнейшим матчем с Арсеналом?? Он что тупой совсем?? Еще и Родриго из за травмы потерял. И все ради чего? Чтобы набить без полезную статистику на уже вылетевшем в Сегунду сопернике. В четверг они об этом пожелеют.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил КВИНСЯ СЕВИЛЬЯ
   11 / 1009
сегодня в 00:04
бедняжка(( банят и банят тебя
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   103 / 1009
вчера в 23:59
Прямо как Реал-Барселона десять лет назад...
ПОВЕЛИТЕЛЬ БОРНМУТОВ И ХАДДЕРСФИЛДОВ
ПОВЕЛИТЕЛЬ БОРНМУТОВ И ХАДДЕРСФИЛДОВ
   400 / 1009
вчера в 23:54
СЛАБО, ВАЛЕНСИЯ! Я В АПЛ ТАКИМ УЭСКАМ ПО СЕМЬ ЗА МАТЧ КЛАДУ!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 1009
вчера в 23:52
Порно 18+
kasyak7
kasyak7
   500 / 1009
вчера в 23:49
Жесткач
КВИНСЯ СЕВИЛЬЯ
КВИНСЯ СЕВИЛЬЯ ответил 25процентный клоун
   420 / 1009
вчера в 23:41
Хочу ,чтобы мой Спартак так осенью прошелся по багажу Манчини
А я хочу, чтобы наша Великая Севилья хоть раз так прошлась по Уэске, а то сплошные Славии, Стандарды и Жироны((((
NbKA555
NbKA555
   46 / 1009
вчера в 23:37
Все таки отдам должное игрокам Уэске,после 0:6 не опустили руки!Наши не выходя на поля порой их опускают в этом сезоне!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1009
вчера в 23:37
Хочу ,чтобы мой Спартак так осенью прошелся по багажу Манчини
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100