«Валенсия» не заметила «Уэску»

«Валенсия» разгромила «Уэску» в матче 36-го тура чемпионата Испании.
«Валенсия» (55 очков) располагается на пятом месте, «Уэска» (30 очков) - последняя.
Уэска, стадион Эль Алькорас
«Уэска» - «Валенсия» 2:6 (0:5)
Голы: Мелеро 66, Гальяр (пенальти) 90+2 - Васс 2, Родриго 16, Мина 20, Мина 32, Эчейта 40 (автогол), Родриго 51
«Уэска»: Сантамария, Феррейро, Эчейта, Мантовани, Галан, Ривера, Мусто, Гомес (Хуанпи 65), Авила, Гальего (Гальяр 76), Кучо (Мелеро 46)
Главный тренер: Родригес Франсиско.
«Валенсия»: Нето, Пиччини, Паулиста, Диахаби, Гайя, Васс, Парехо (Солер 46), Коклен, Гонсалу Гедеш (Ферран Торрес 46), Мина, Родриго (Гамейро 58)
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Коклен 29, Авила 30
Судья: Дель Серро Гранде Карлос.
Ранее «Реал» одержал победу над «Вильярреалом».