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«Аякс» выиграл Кубок Голландии

вчера, 21:31
Виллем IIЛоготип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)0 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

«Аякс» завоевал Кубок Голландии. В финале турнира амстердамцы одержали победу над футбольным клубом «Виллем II» со счетом 4:0. 

Роттердам. Стадион «Фейеноорд»

«Виллем II» – «Аякс» 0:4 (0:2)
Голы: Блинд 38, Хюнтелар 39, Хюнтелар 67, Кристенсен 76.

«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Льюис, Петерс (Краули 62), Майснер, Данкерлуи (Врусай 62), Паласиос, Тапия, Льонч, Павлидис, Исак.

«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, де Лигт, Мазрауи, Кристенсен, Тадич (Лабиад 73), Зиех (Нерес 58), ван де Бек, де Йонг (Шене 79), Хюнтелар.

Предупреждение: Льонч 78.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

Напомним, что «Аякс» является соперником «Тоттенхэма» по 1/2 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
drug01
drug01
   149 / 1009
вчера в 23:40
Так продолжать!!!!!
амурец
амурец
   98 / 1009
вчера в 23:28
осталось выиграть ЛЧ
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   342 / 1009
вчера в 23:27
От всей души желаю им выиграть лигу чемпионов!
mihaluch
mihaluch
   61 / 1009
вчера в 23:22
"Аякс" везде успевает, и как у них сил хватает.
Armandez
Armandez ответил Sebastian Eniston
вчера в 23:14
Футболистов раскупят и опять век Аякс не слыхать и не видать) на следующий сезон.)
А чё лыбишься?
kotmyshka
kotmyshka
   118 / 1009
вчера в 23:12
Аякс в этом сезоне силен
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
   829 / 1009
вчера в 23:07
Мои искренние поздравления!
dimagas1
dimagas1 ответил Apsny
   347 / 1009
вчера в 22:57
Далеко и даже? Громогласно как-то.
Ну а что ЛЧ возьмут прям на изи?И в чемпионате там равенство с ПСВ и будет золотой матч.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1009
вчера в 22:53
Браво!!!
EAGuar As
EAGuar As
   36 / 1009
вчера в 22:31
Аякс с победой .
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   125 / 1009
вчера в 22:26
Футболистов раскупят и опять век Аякс не слыхать и не видать) на следующий сезон.)
Bayern Best
Bayern Best
   166 / 1009
вчера в 22:15
Жаль что в финале играл Виллем. Аякс как на тренеровке их раскатал.
112910315
112910315
   54 / 1009
вчера в 22:04
Молодцы, везде успевают
juvenale
juvenale
   15 / 1009
вчера в 21:56
Ну против Барсы шансов 0...минут 40 посопротивляются и все
Levadia
Levadia
   43 / 1009
вчера в 21:54
Первый и самый лёгкий кубок у Аякса.
Мои поздравления!
Дальше будет труднее.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   115 / 1009
вчера в 21:53
Поздравления братьям!!!
NbKA555
NbKA555
   46 / 1009
вчера в 21:52
Мои поздравления!!!
particular
particular
   2 / 1009
вчера в 21:48
Пришла пора собирать Кубки!..:)) Впереди главный Кубок!!!
BARCDJIN
BARCDJIN
   244 / 1009
вчера в 21:46
Аякс конечно крут, но не выдержат они Барсы...Ливерка для нас самое сложное что было в этой ЛЧ.. Посмотрим на Энфилде также ли будем на контрах..Хотя не факт что Тоттэн с Кейном может , может.. их вздернуть..
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 1009
вчера в 21:45
Мои поздравления!
Apsny
Apsny ответил dimagas1
   66 / 1009
вчера в 21:40
Да там далеко не факт что будут даже чемпионами)
Далеко и даже?

Громогласно как-то.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха ответил волгодон 2
   725 / 1009
вчера в 21:37
Ну тут не поспоришь
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха ответил dimagas1
   725 / 1009
вчера в 21:36
Да и барса не даст лигу чемпионов
волгодон 2
волгодон 2 ответил dimagas1
   64 / 1009
вчера в 21:36
Да там далеко не факт что будут даже чемпионами)
намерения самые высокие
dimagas1
dimagas1 ответил волгодон 2
   347 / 1009
вчера в 21:34
на требл идут
Да там далеко не факт что будут даже чемпионами)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил волгодон 2
   244 / 1009
вчера в 21:34
на требл идут
Думаешь возьмут..)))
ДАША Д
ДАША Д
   137 / 1009
вчера в 21:33
Получилась лёгкая прогулка.
волгодон 2
волгодон 2
   64 / 1009
вчера в 21:33
на требл идут
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