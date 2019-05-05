«Аякс» выиграл Кубок Голландии

«Аякс» завоевал Кубок Голландии. В финале турнира амстердамцы одержали победу над футбольным клубом «Виллем II» со счетом 4:0.
Роттердам. Стадион «Фейеноорд»
«Виллем II» – «Аякс» 0:4 (0:2)
Голы: Блинд 38, Хюнтелар 39, Хюнтелар 67, Кристенсен 76.
«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Льюис, Петерс (Краули 62), Майснер, Данкерлуи (Врусай 62), Паласиос, Тапия, Льонч, Павлидис, Исак.
«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, де Лигт, Мазрауи, Кристенсен, Тадич (Лабиад 73), Зиех (Нерес 58), ван де Бек, де Йонг (Шене 79), Хюнтелар.
Предупреждение: Льонч 78.
Судья: Гезюбюйюк (Голландия).
Напомним, что «Аякс» является соперником «Тоттенхэма» по 1/2 финала Лиги чемпионов.
Мои поздравления!
Дальше будет труднее.
Мои поздравления!
Дальше будет труднее.
Громогласно как-то.
Громогласно как-то.