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«Рома» упустила победу над «Дженоа»

вчера, 21:05
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Рома» сыграла вничью с «Дженоа» в матче 35-го тура чемпионата Италии.

«Рома» (59 очков) располагается на пятом месте, «Дженоа» (36 очков) - 16-й.

Генуя, стадион Луиджи Феррарис

«Дженоа» - «Рома» 1:1 (0:0)
Голы: Ромеро 90+1 - Эль-Шаарави 82

Нереализованный пенальти: Санабрия 90+6

«Дженоа»: Раду, Бираски, Ромеро, Зуканович, Кришито, Радованович, Бесса (Ролон 90+3), Лерагер (Санабрия 83), Велозу, Куаме, Лападула (Пандев 73)
Главный тренер: Пранделли Чезаре.

«Рома»: Миранте, Флоренци (Карсдорп 89), Манолас, Фасио, Коларов, Кристанте, Н'Зонзи, Дзаньоло (Клюйверт 70), Пеллегрини (Шик 66), Эль-Шаарави, Джеко
Главный тренер: Раньери Клаудио.

Предупреждения: Дзаньоло 51, Клюйверт 84, Ролон 89+7

Судья: Маццолени Паоло Сильвио.

Ранее «Аталанта» обыграла «Лацио».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 1009
сегодня в 00:14
Рома деградирует со страшной скоростью.
Жаль.
SSC Napoli
SSC Napoli
   709 / 1009
сегодня в 00:08
Рома, чуть не проиграла!
SSC Napoli
SSC Napoli
   709 / 1009
сегодня в 00:02
Рома чуть не проиграла!
RMUKMU
RMUKMU ответил Князь Московский
   165 / 1009
вчера в 23:27
Аталанта будет выше интера и по делу. Они выбили из кубка чемпиона, они обули в лапти Наполи, а интер всюду раздвинул булки и позволил себя не только отсасуолить, но и проайнтрахтить. Таким вообще не место в ЕК, но юани творят чудеса.
Занимательный факт: Аталанта выигрывала современную Лигу Чемпионов столько же раз сколько и Ювентус.
Князь Московский
Князь Московский ответил juvenale
   30 / 1009
вчера в 22:08
мда Рома обс-сь....теперь картон в лч.Ну значит нужно выкинуть Рому из лч выиграв их в следующем туре
Да, подвели блохастики((
Князь Московский
Князь Московский ответил RMUKMU
   30 / 1009
вчера в 22:08
Ожидаемо. Никому не под силу подобраться к Интеру кроме Аталанты, слишком слабы преследователи.
Аталанта будет выше интера и по делу. Они выбили из кубка чемпиона, они обули в лапти Наполи, а интер всюду раздвинул булки и позволил себя не только отсасуолить, но и проайнтрахтить. Таким вообще не место в ЕК, но юани творят чудеса.
RMUKMU
RMUKMU
   165 / 1009
вчера в 21:57
Предупреждения: Ролон 89+7
?
RMUKMU
RMUKMU
   165 / 1009
вчера в 21:55
Ожидаемо. Никому не под силу подобраться к Интеру кроме Аталанты, слишком слабы преследователи.
juvenale
juvenale
   15 / 1009
вчера в 21:55
мда Рома обс-сь....теперь картон в лч.Ну значит нужно выкинуть Рому из лч выиграв их в следующем туре
КЭТиК
КЭТиК
   226 / 1009
вчера в 21:36
Рома нынче не та
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   125 / 1009
вчера в 21:22
Эти псины экспресс запороли)
STVA 1
STVA 1
   41 / 1009
вчера в 21:21
Дженоа еще и пенку не забила . О как .
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 21:20
Кришито, браво!
kust07
kust07
   113 / 1009
вчера в 21:08
по всем чемпионатам одни ничьи жесть.Это сговор
Князь Московский
Князь Московский
   30 / 1009
вчера в 21:07
Это звиздец. Вы что творите, собаки?
Перед интером булки раздвигаете?(
волгодон 2
волгодон 2
   64 / 1009
вчера в 21:07
..или Генуя упустила
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