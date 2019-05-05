«Рома» упустила победу над «Дженоа»

«Рома» сыграла вничью с «Дженоа» в матче 35-го тура чемпионата Италии.
«Рома» (59 очков) располагается на пятом месте, «Дженоа» (36 очков) - 16-й.
Генуя, стадион Луиджи Феррарис
«Дженоа» - «Рома» 1:1 (0:0)
Голы: Ромеро 90+1 - Эль-Шаарави 82
Нереализованный пенальти: Санабрия 90+6
«Дженоа»: Раду, Бираски, Ромеро, Зуканович, Кришито, Радованович, Бесса (Ролон 90+3), Лерагер (Санабрия 83), Велозу, Куаме, Лападула (Пандев 73)
Главный тренер: Пранделли Чезаре.
«Рома»: Миранте, Флоренци (Карсдорп 89), Манолас, Фасио, Коларов, Кристанте, Н'Зонзи, Дзаньоло (Клюйверт 70), Пеллегрини (Шик 66), Эль-Шаарави, Джеко
Главный тренер: Раньери Клаудио.
Предупреждения: Дзаньоло 51, Клюйверт 84, Ролон 89+7
Судья: Маццолени Паоло Сильвио.
Ранее «Аталанта» обыграла «Лацио».
Жаль.
Жаль.
?
?
Перед интером булки раздвигаете?(
Перед интером булки раздвигаете?(