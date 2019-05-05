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«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном»

вчера, 20:24
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Арсенал» поделил очки с «Брайтоном» в матче 37-го тура чемпионата Англии.

«Арсенал» (67 очков) располагается на пятом месте, «Брайтон» (36 очков) - 17-й.

Лондон, стадион Эмирейтс

«Арсенал» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:1 (1:0)
Голы: Обамеянг 9 (пенальти) - Мюррэй 60 (пенальти)

«Арсенал»: Лено, Лихтштайнер (Колашинац 77), Мустафи, Папастатопулос, Начо Монреаль, Мхитарян (Гендузи 77), Джака (Ивоби 77), Лукас Торрейра, Озил, Ляказетт, Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бернардо, Гросс (Каял 90+2), Стивенс, Биссума, Джаханбахш (Нокар 46), Мюррэй (Андоне 78), Марч
Главный тренер: Хьютон Крис.

Предупреждения: Папастатопулос 14, Гросс 45+2, Джака 60, Данк 63, Лихтштайнер 65, Гендузи 83, Мустафи 84

Судья: Тэйлор Энтони.

Ранее «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответил azkan
   69 / 1009
сегодня в 00:09
Ну да, завтра. У нас в Ташкенте уже как бы сегодня))
Ташкент... как же это далеко от меня, какой же все таки огромный мир.
Ruslik1982
Ruslik1982
   90 / 1009
вчера в 23:09
похоже Арсенал и МЮ целенаправленно хотят в Лигу Европы вместо ЛЧ
Медив
Медив
   152 / 1009
вчера в 22:34
Как обычно, все про трансферы... Все эти Ляказетты, Озилы, Обамеянги и Мхитаряны - не самые дешевые ребята. Конечно, шейхи вливают поболее, но и Кренке вполне адекватно наваливает. Просто на фоне этих Ляказеттов, должны быть и свои воспитанники или на края, найденные по дешевке таланты.
А Арсенал давно никого интересного не находил, а последнего толкового воспитанника уже и не вспомнить.
Так что тут надо пинать скаутов и академию, а не Кренке. Звезд он все таки периодически подвозит. Но и остальным то работать все таки надо
311
311 ответил Levadia
   78 / 1009
вчера в 22:23
Нигериец же хотел,если не ошибаюсь.
Нигериец хотел купить, чтобы уволить Арсена насколько я помню, но не успел!)
azkan
azkan ответил dzvinka
   73 / 1009
вчера в 22:17
да, они могут конечно, я один из тех кто говорил, что если МС и потеряет еще гдето очки - то в матче с Лэстером разве что. Но это такое, у нас самих игра в волками - что очень даже не просто. Но об этом еще не думаю... я реально верю что на Энфилде возможно чудо в будень день, ведь Ливерпуль умеет дарить чудеса, а сейчас очень неплохой момент намечается)). Ну а так, я говорил конкретно о просмотрах сегодняшнего вечера.. игра МС-Лэстер завтра.
Ну да, завтра. У нас в Ташкенте уже как бы сегодня))
ZaZizu
ZaZizu ответил aNOOBis
   401 / 1009
вчера в 22:17
Не правильно. Дед-пройденная эпоха,спасибо ему за весь шоколади вылепленные из г конфеты! эмери уже сейчас показывает,что он не в состоянии справляться с таким Клубом и бороться за чемпионство,его удел это валенсии,севильи,эвертоны,вх...при всем к ним уважении.Нельзя давать ему Арсенал опускать на их уровень! Никаких встрясок,революций при нем не будет, все эти джэнкинсоны,джаки,гендузи,лифштайнеры его полностью устраивают,он считает,что с ними можно добиваться результата.
cannongun
cannongun ответил Zak11
   92 / 1009
вчера в 22:00
И лишил себя Лиги Чемпионов собственно говоря. Разницу +8 нереально отыграть. Да и Тоттенхэм для этого должен проиграть Эвертону. Слабо вериться. Теперь только через победу в Лиге Европы бронировать место. Но это сложнее, чем обыграть условные Брайтон и Кристал Пэлас. А Арсенал даже с ними не справился.
да после молотков и Бормута во все верится ((
dzvinka
dzvinka ответил azkan
   69 / 1009
вчера в 21:58
А за лис сегодня не будете болеть? Ведь они как раз вожди этих Борнмутов, Брайтонов и Эвертонов с Уотфордами)) Спокойно могут отобрать очки у МС.
да, они могут конечно, я один из тех кто говорил, что если МС и потеряет еще гдето очки - то в матче с Лэстером разве что. Но это такое, у нас самих игра в волками - что очень даже не просто. Но об этом еще не думаю... я реально верю что на Энфилде возможно чудо в будень день, ведь Ливерпуль умеет дарить чудеса, а сейчас очень неплохой момент намечается)).
Ну а так, я говорил конкретно о просмотрах сегодняшнего вечера.. игра МС-Лэстер завтра.
Levadia
Levadia ответил aNOOBis
   43 / 1009
вчера в 21:47
Нигериец же хотел,если не ошибаюсь.
Levadia
Levadia
   43 / 1009
вчера в 21:46
Ситуация с Арсеналом в какой-то мере напоминает случай со Спартаком.
aNOOBis
aNOOBis ответил ZaZizu
   279 / 1009
вчера в 21:38
мужики,хорош травить!да Лужный,Евсеев,Карпин,да даже Юран взял бы в этих 4 матяах 4 очка! А кто их делает безхребетными,ни его ли ротация полсостава,ни его ли постоянная смена схем,ни его ли постоянная недооценка противников,ни созданная ли им атмосфера в команде,когда люди могут позволить себе после своих обрезов идти назад пешком и с завидным постоянством всё равно попадать в старт? Помните Дед говорил,что любого молодого таланта нужно дозированно дабы не испортить подпускать к основе? эмери взял просто и запорол и гендузи и нас сплавил,вот откуда эта самоуверенность и высокомерность?
Типа верните Арсена? Я правильно понимаю?
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
   279 / 1009
вчера в 21:36
Я не особо считаю, что для "Арсенала" слив Кубка будет потерей. Это будет плюсом, команде нужна встряска, нужно, чтобы болельщики писали петиции и т.п., чтобы альфонс продал-таки клуб. Если он выиграет и без игры выйдет в ЛЧ, он и из группы не выйдет. И тем меньше вероятности, что совет директоров одобрит какие-нибудь трансферы. А они уже сезонов 5 жесть как нужны)
Слушай, ну, как он его продаст, если он у единственного платежеспособного покупателя все акции выкупил...
Не хочет он его продавать.

Хотя Алик-тот еще упырь, мне бы было сложней болеть за Арсенал Усманова
azkan
azkan ответил dzvinka
   73 / 1009
вчера в 21:34
такс, сегодна еще на закуску Лион-Лилль, притопим за Лиль)))
А за лис сегодня не будете болеть? Ведь они как раз вожди этих Борнмутов, Брайтонов и Эвертонов с Уотфордами)) Спокойно могут отобрать очки у МС.
barcamilan
barcamilan
   515 / 1009
вчера в 21:29
убогие донельзя
azkan
azkan ответил Так Себе Аналитик
   73 / 1009
вчера в 21:24
Я не особо считаю, что для "Арсенала" слив Кубка будет потерей. Это будет плюсом, команде нужна встряска, нужно, чтобы болельщики писали петиции и т.п., чтобы альфонс продал-таки клуб. Если он выиграет и без игры выйдет в ЛЧ, он и из группы не выйдет. И тем меньше вероятности, что совет директоров одобрит какие-нибудь трансферы. А они уже сезонов 5 жесть как нужны)
Согласен, я и про Челси иногда так думаю. Зачем позорится в ЛЧ.
Но у вас другой случай. Все дело в том, что Арсенал самодостаточный клуб. Для Кронке прибыль выше всего. Зачем вливать в проект который и так хорошую прибыль приносит.
Как только это закончится, Кронке в три дорого продаст клуб, а дальше кто купит. Вот и будет праздник у вас.
ЮЗИК
ЮЗИК
   269 / 1009
вчера в 21:18
Пушкари опять разочаровали
112910315
112910315 ответил LMI
   54 / 1009
вчера в 21:16
Тут нам еще нужно Валенсию пройти для начала, чтобы добраться до финала. А Челсям нужно Айнтрахт проходить. Но мне чхать на Челси. А вот Арсенал - как это всем видно - совершенно развален и деморализован. Именно тогда когда нужна сила и настрой мы видим слабость и раздрай
За Валенсию я написал, ты не до конца прочитал комментарий, По поводу Айнтрахта, не знаю, какое чудо должно произойти, чтобы Челси не прошёл Айнтрахт. Я смотрел полностью матч Айнтрахт-Челси, подавляющее преимущество Челси. Немцам повезло, что дома не проиграли.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил azkan
   26 / 1009
вчера в 21:13
Самое плохое для канониров старику Сарри кубок ЛЕ очень важен. И вряд ли сольет финал, если конечно после сегодняшних игр они пройдут Айнтрахт. Но мотивация конечно убавилась у игроков Челси.
Я не особо считаю, что для "Арсенала" слив Кубка будет потерей. Это будет плюсом, команде нужна встряска, нужно, чтобы болельщики писали петиции и т.п., чтобы альфонс продал-таки клуб.

Если он выиграет и без игры выйдет в ЛЧ, он и из группы не выйдет. И тем меньше вероятности, что совет директоров одобрит какие-нибудь трансферы. А они уже сезонов 5 жесть как нужны)
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   725 / 1009
вчера в 21:08
Очень слабо
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   58 / 1009
вчера в 21:08
Надеюсь Брайтон даст бой арабам.
LMI
LMI ответил 112910315
   556 / 1009
вчера в 21:07
Арсенал решил в ЛЧ через ЛЕ. Только вот вопрос, обыграют ли они Челси в финале ЛЕ, если до этого обыграют Валенсию.
Тут нам еще нужно Валенсию пройти для начала, чтобы добраться до финала. А Челсям нужно Айнтрахт проходить. Но мне чхать на Челси. А вот Арсенал - как это всем видно - совершенно развален и деморализован. Именно тогда когда нужна сила и настрой мы видим слабость и раздрай
112910315
112910315
   54 / 1009
вчера в 21:03
Арсенал решил в ЛЧ через ЛЕ. Только вот вопрос, обыграют ли они Челси в финале ЛЕ, если до этого обыграют Валенсию.
azkan
azkan ответил Так Себе Аналитик
   73 / 1009
вчера в 21:02
Хоть как-то он боролся за ЛЧ только потому, что и конкуренты так же делали) Плюс еще "Эвертон", который в принципе только во второй половине чемпионата начал играть, так бы мы за ним были)
Самое плохое для канониров старику Сарри кубок ЛЕ очень важен. И вряд ли сольет финал, если конечно после сегодняшних игр они пройдут Айнтрахт. Но мотивация конечно убавилась у игроков Челси.
ZaZizu
ZaZizu ответил ars14
   401 / 1009
вчера в 20:56
мужики,хорош травить!да Лужный,Евсеев,Карпин,да даже Юран взял бы в этих 4 матяах 4 очка! А кто их делает безхребетными,ни его ли ротация полсостава,ни его ли постоянная смена схем,ни его ли постоянная недооценка противников,ни созданная ли им атмосфера в команде,когда люди могут позволить себе после своих обрезов идти назад пешком и с завидным постоянством всё равно попадать в старт? Помните Дед говорил,что любого молодого таланта нужно дозированно дабы не испортить подпускать к основе? эмери взял просто и запорол и гендузи и нас сплавил,вот откуда эта самоуверенность и высокомерность?
dimagas1
dimagas1 ответил ROMA DROGBA
   347 / 1009
вчера в 20:53
А что если в финале победит Челси, который и так уже в 4. Значит ли это, что место в ЛЧ получит клуб, который занял второе место (Арсенал). То есть, достаточно ли им просто выйти в финал? Айтрахт тоже в четверке бундеслиги, если что
Нет.Они будут мимо.
youtomee
youtomee ответил ROMA DROGBA
   653 / 1009
вчера в 20:52
только победителю место
youtomee
youtomee ответил ROMA DROGBA
   653 / 1009
вчера в 20:51
и чемпионами их помню и финал лч помню...давно это было
Zak11
Zak11
   272 / 1009
вчера в 20:49
И лишил себя Лиги Чемпионов собственно говоря. Разницу +8 нереально отыграть. Да и Тоттенхэм для этого должен проиграть Эвертону. Слабо вериться. Теперь только через победу в Лиге Европы бронировать место. Но это сложнее, чем обыграть условные Брайтон и Кристал Пэлас. А Арсенал даже с ними не справился.
ZaZizu
ZaZizu ответил dzvinka
   401 / 1009
вчера в 20:48
мы могли взять ле и попасть в лч в одном случае-если бы мог сыграть Аарон! следующий сезон мы этим составом будем рядом с вулвером и вх. Саню реально жалко
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   254 / 1009
вчера в 20:48
А что если в финале победит Челси, который и так уже в 4. Значит ли это, что место в ЛЧ получит клуб, который занял второе место (Арсенал).
То есть, достаточно ли им просто выйти в финал? Айтрахт тоже в четверке бундеслиги, если что
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