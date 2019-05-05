«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном»

«Арсенал» поделил очки с «Брайтоном» в матче 37-го тура чемпионата Англии.
«Арсенал» (67 очков) располагается на пятом месте, «Брайтон» (36 очков) - 17-й.
Лондон, стадион Эмирейтс
«Арсенал» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:1 (1:0)
Голы: Обамеянг 9 (пенальти) - Мюррэй 60 (пенальти)
«Арсенал»: Лено, Лихтштайнер (Колашинац 77), Мустафи, Папастатопулос, Начо Монреаль, Мхитарян (Гендузи 77), Джака (Ивоби 77), Лукас Торрейра, Озил, Ляказетт, Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бернардо, Гросс (Каял 90+2), Стивенс, Биссума, Джаханбахш (Нокар 46), Мюррэй (Андоне 78), Марч
Главный тренер: Хьютон Крис.
Предупреждения: Папастатопулос 14, Гросс 45+2, Джака 60, Данк 63, Лихтштайнер 65, Гендузи 83, Мустафи 84
Судья: Тэйлор Энтони.
Ранее «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом».
А Арсенал давно никого интересного не находил, а последнего толкового воспитанника уже и не вспомнить.
Так что тут надо пинать скаутов и академию, а не Кренке. Звезд он все таки периодически подвозит. Но и остальным то работать все таки надо
А Арсенал давно никого интересного не находил, а последнего толкового воспитанника уже и не вспомнить.
Так что тут надо пинать скаутов и академию, а не Кренке. Звезд он все таки периодически подвозит. Но и остальным то работать все таки надо
Ну а так, я говорил конкретно о просмотрах сегодняшнего вечера.. игра МС-Лэстер завтра.
Ну а так, я говорил конкретно о просмотрах сегодняшнего вечера.. игра МС-Лэстер завтра.
Не хочет он его продавать.
Хотя Алик-тот еще упырь, мне бы было сложней болеть за Арсенал Усманова
Не хочет он его продавать.
Хотя Алик-тот еще упырь, мне бы было сложней болеть за Арсенал Усманова
Но у вас другой случай. Все дело в том, что Арсенал самодостаточный клуб. Для Кронке прибыль выше всего. Зачем вливать в проект который и так хорошую прибыль приносит.
Как только это закончится, Кронке в три дорого продаст клуб, а дальше кто купит. Вот и будет праздник у вас.
Но у вас другой случай. Все дело в том, что Арсенал самодостаточный клуб. Для Кронке прибыль выше всего. Зачем вливать в проект который и так хорошую прибыль приносит.
Как только это закончится, Кронке в три дорого продаст клуб, а дальше кто купит. Вот и будет праздник у вас.
Если он выиграет и без игры выйдет в ЛЧ, он и из группы не выйдет. И тем меньше вероятности, что совет директоров одобрит какие-нибудь трансферы. А они уже сезонов 5 жесть как нужны)
Если он выиграет и без игры выйдет в ЛЧ, он и из группы не выйдет. И тем меньше вероятности, что совет директоров одобрит какие-нибудь трансферы. А они уже сезонов 5 жесть как нужны)
То есть, достаточно ли им просто выйти в финал? Айтрахт тоже в четверке бундеслиги, если что
То есть, достаточно ли им просто выйти в финал? Айтрахт тоже в четверке бундеслиги, если что