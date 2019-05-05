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«Наполи» при помощи VAR обыграл «Кальяри»

вчера, 23:30
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

«Наполи» одержал победу над «Кальяри» в матче 35-го тура чемпионата Италии.

«Наполи» (73 очка) располагается на втором месте, «Кальяри» (40 очков) - 12-й.

Неаполь, стадион Сан-Паоло

«Наполи» - «Кальяри» 2:1 (0:0)
Голы: Мертенс 85, Инсинье 90+7 (пенальти) - Паволетти 63

«Наполи»: Мерет, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Верди (Кальехон 61), Аллан (Руис 61), Зелински, Юнес (Милик 64), Мертенс, Инсинье
Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Кальяри»: Краньо, Каччаторе, Чеппителли, Романья, Ликояннис, Дейола (Падоин 70), Чигарини, Ионицэ, Барелла, Паволетти (Писакане 87), Черри (Жоао Педро 74)
Главный тренер: Маран Роландо.

Предупреждения: Юнес 62, Черри 73

Удаление: Ионицэ 90+8

Судья: Киффи Даниэле.

Ранее «Рома» сыграла вничью с «Дженоа».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   61 / 1009
сегодня в 04:30
Сильным VAR помогает, слабых валит.
CВИН
CВИН ответил viking88
   418 / 1009
сегодня в 03:03
это странно... ты случайно не любовник лапочкина? а то каждый третий комментарий про него, любимого)
Лапочкин наш клубный любимчик
УрсХох
УрсХох
сегодня в 01:30
Кстати.Наполи поздравлю со вторым местом,но
Милану,Роме и Лацио не прощу третьего
места Интера.
УрсХох
УрсХох
сегодня в 01:29
Как-то не вижу здесь поводов для спора.
Судья не уверен,ВАР подсказал,вроде всё логично.
viking88
viking88 ответил CВИН
   688 / 1009
сегодня в 00:52
Ученик Лапочкина
это странно... ты случайно не любовник лапочкина? а то каждый третий комментарий про него, любимого)
viking88
viking88 ответил parallels
   688 / 1009
сегодня в 00:51
снова заголовок, как про азара (но там хоть исправили уже). а где подробности про вар? сказали "а" - говорите "б".
про азара улыбнуло конечно)) дружище, должны привыкнуть уже, соккер устроил чистку состава... близко про нас КБ, но кажется еще хуже
drug01
drug01
   149 / 1009
сегодня в 00:42
Техника на службе футбола !!!
Nickolai S
Nickolai S ответил barcamilan
   386 / 1009
сегодня в 00:23
рука была за пределами штрафной, пеналь левый
Плюс от шишки тот ещё зашквар. Аккуратнее.
CВИН
CВИН
   418 / 1009
сегодня в 00:07
Ученик Лапочкина
barcamilan
barcamilan
   515 / 1009
вчера в 23:51
рука была за пределами штрафной, пеналь левый
SSC Napoli
SSC Napoli
   709 / 1009
вчера в 23:47
Победа есть победа!
NbKA555
NbKA555
   46 / 1009
вчера в 23:38
Улыбнуло))
Nickolai S
Nickolai S
   386 / 1009
вчера в 23:38
Поздравляю моих дорогих колзохников со вторым местом. В который раз. Удачи в сл. сезоне.
Nickolai S
Nickolai S ответил parallels
   386 / 1009
вчера в 23:37
снова заголовок, как про азара (но там хоть исправили уже). а где подробности про вар? сказали "а" - говорите "б".
Рука в штрафной на 95 минуте в 5 метрах от арбитра. Но этот олень ещё 2 минуты бегал, прежде чем решился на просмотр ВАРа.
parallels
parallels
   3 / 1009
вчера в 23:32
снова заголовок, как про азара (но там хоть исправили уже). а где подробности про вар? сказали "а" - говорите "б".
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   213 / 1009
вчера в 23:32
блин, победа должна была быть легкой, заставили понервничать блин
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