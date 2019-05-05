«Наполи» при помощи VAR обыграл «Кальяри»

«Наполи» одержал победу над «Кальяри» в матче 35-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» (73 очка) располагается на втором месте, «Кальяри» (40 очков) - 12-й.
Неаполь, стадион Сан-Паоло
«Наполи» - «Кальяри» 2:1 (0:0)
Голы: Мертенс 85, Инсинье 90+7 (пенальти) - Паволетти 63
«Наполи»: Мерет, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Верди (Кальехон 61), Аллан (Руис 61), Зелински, Юнес (Милик 64), Мертенс, Инсинье
Главный тренер: Анчелотти Карло.
«Кальяри»: Краньо, Каччаторе, Чеппителли, Романья, Ликояннис, Дейола (Падоин 70), Чигарини, Ионицэ, Барелла, Паволетти (Писакане 87), Черри (Жоао Педро 74)
Главный тренер: Маран Роландо.
Предупреждения: Юнес 62, Черри 73
Удаление: Ионицэ 90+8
Судья: Киффи Даниэле.
Ранее «Рома» сыграла вничью с «Дженоа».
Милану,Роме и Лацио не прощу третьего
места Интера.
Милану,Роме и Лацио не прощу третьего
места Интера.
Судья не уверен,ВАР подсказал,вроде всё логично.
Судья не уверен,ВАР подсказал,вроде всё логично.