«Байер» отправил шесть мячей в ворота «Айнтрахта»

«Байер» одержал крупную победу над «Айнтрахтом» в матче 32-го тура чемпионата Германии.
«Айнтрахт» и «Байер» имеют в своем активе по 54 очка, команды занимают четвертое и пятое места соответственно.
Леверкузен, стадион Бай-Арена
«Байер» - «Айнтрахт» 6:1 (6:1)
Голы: Хавертс 2, Брандт 13, Аларио 23, Арангис 28, Аларио 34, Хинтереггер 36 (автогол) - Костич 14
«Байер»: Градецки, Бендер (Драгович 60), Та, Венделл, Бендер (Вайзер 67), Арангис, Баумгартлингер, Брандт, Хавертс, Аларио (Сампайо Фильо 83), Фолланд
Главный тренер: Бош Петер.
«Айнтрахт»: Трапп, Абрахам, Хасэбе, Хинтереггер, Туре, Фернандеш, Виллемс (Гачинович 37), Н'Дика (Йович 37), Да Коста (Чендлер 74), Ребич, Костич
Главный тренер: Хюттер Адольф.
Предупреждения: Хинтереггер 43, Абрахам 44, Фернандеш 88
Судья: Хартманн Роберт.
Напомним, что вчера дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Вердер».
Айнтрахт берег силы на ЛЕ, не иначе...
Айнтрахт берег силы на ЛЕ, не иначе...
Антрахт подсел в концовке сезона и физически и ментально. Сложно играть сезон 15-ю игроками. Возможно Хюттеру следовало почаще ротировать, но тогда бы Франкфурт не шёл на 4-м месте.
Антрахт подсел в концовке сезона и физически и ментально. Сложно играть сезон 15-ю игроками. Возможно Хюттеру следовало почаще ротировать, но тогда бы Франкфурт не шёл на 4-м месте.