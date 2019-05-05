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«Байер» отправил шесть мячей в ворота «Айнтрахта»

вчера, 21:10
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)6 : 1Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

«Байер» одержал крупную победу над «Айнтрахтом» в матче 32-го тура чемпионата Германии.

«Айнтрахт» и «Байер» имеют в своем активе по 54 очка, команды занимают четвертое и пятое места соответственно.

Леверкузен, стадион Бай-Арена

«Байер» - «Айнтрахт» 6:1 (6:1)
Голы: Хавертс 2, Брандт 13, Аларио 23, Арангис 28, Аларио 34, Хинтереггер 36 (автогол) - Костич 14

«Байер»: Градецки, Бендер (Драгович 60), Та, Венделл, Бендер (Вайзер 67), Арангис, Баумгартлингер, Брандт, Хавертс, Аларио (Сампайо Фильо 83), Фолланд
Главный тренер: Бош Петер.

«Айнтрахт»: Трапп, Абрахам, Хасэбе, Хинтереггер, Туре, Фернандеш, Виллемс (Гачинович 37), Н'Дика (Йович 37), Да Коста (Чендлер 74), Ребич, Костич
Главный тренер: Хюттер Адольф.

Предупреждения: Хинтереггер 43, Абрахам 44, Фернандеш 88

Судья: Хартманн Роберт.

Напомним, что вчера дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Вердер».

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU ответил dimagas1
   165 / 1009
вчера в 23:30
Наверно нет кем ротировать,все таки не все клубы имеют равноценные замены основе.
Так я это и имел ввиду.
dimagas1
dimagas1 ответил RMUKMU
   347 / 1009
вчера в 22:59
Результат ожидаемый, а вот счёт, конечно, нет. Кажется 7 голов за тайм это рекорд Бундеслиги. Антрахт подсел в концовке сезона и физически и ментально. Сложно играть сезон 15-ю игроками. Возможно Хюттеру следовало почаще ротировать, но тогда бы Франкфурт не шёл на 4-м месте.
Наверно нет кем ротировать,все таки не все клубы имеют равноценные замены основе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 1009
вчера в 22:38
Вот это поизвращались они!
Айнтрахт берег силы на ЛЕ, не иначе...
RMUKMU
RMUKMU
   165 / 1009
вчера в 21:49
Результат ожидаемый, а вот счёт, конечно, нет. Кажется 7 голов за тайм это рекорд Бундеслиги.
Антрахт подсел в концовке сезона и физически и ментально. Сложно играть сезон 15-ю игроками. Возможно Хюттеру следовало почаще ротировать, но тогда бы Франкфурт не шёл на 4-м месте.
Bavaria_M
Bavaria_M
   332 / 1009
вчера в 21:41
Что то сдался Франкфурт, хотя эт понятно, летом бы укрепить состав, вон раскупили бы ливеркузен, и надеюсь неверкузен не попадет в лч, а то опять опозорятся, им даже в ле не место.
ДСА
ДСА
   154 / 1009
вчера в 21:35
Результат неожиданный.
Sergey Z
Sergey Z
   145 / 1009
вчера в 21:29
Байер с победой!
dimagas1
dimagas1
   347 / 1009
вчера в 21:16
Состав вроде основа,видимо под ЛЕ готовятся.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   125 / 1009
вчера в 21:16
Айнтрахт концу сезона развалился)
Levadia
Levadia
   43 / 1009
вчера в 21:15
Байер хочет в ЛЧ,а Айнтрахт подустал и его айнтрахтнули.
волгодон 2
волгодон 2
   64 / 1009
вчера в 21:13
адольфовцы так на чукотку настраиваются
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