«Ростов» и «Краснодар» не выявили победителя

«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 27-го тура чемпионата России.
«Краснодар» (47 очков) располагается на третьем месте, «Ростов» (37 очков) - седьмой.
Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена
«Ростов» - «Краснодар» 1:1 (0:1)
Голы: Шомуродов 89 - Классон 25 (пенальти)
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Новосельцев, Хаджикадунич, Гацкан, Чернов, Еременко, Попов (Сигурдарсон 90+1), Антонсен Норманн, Глебов (Калачев 69), Ионов (Шомуродов 66)
Главный тренер: Карпин Валерий.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Фьолусон, Газинский, Перейра (Олссон 83), Классон, Вандерсон (Сулейманов 70), Игнатьев (Ари 65)
Главный тренер: Мусаев Мурад.
Предупреждения: Новосельцев 24, Глебов 67, Газинский 72, Хаджикадунич 86, Паршивлюк 90+1
Судья: Казарцев Василий.
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