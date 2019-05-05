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«Ростов» и «Краснодар» не выявили победителя

вчера, 20:58
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 27-го тура чемпионата России.

«Краснодар» (47 очков) располагается на третьем месте, «Ростов» (37 очков) - седьмой.

Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена

«Ростов» - «Краснодар» 1:1 (0:1)
Голы: Шомуродов 89 - Классон 25 (пенальти)

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Новосельцев, Хаджикадунич, Гацкан, Чернов, Еременко, Попов (Сигурдарсон 90+1), Антонсен Норманн, Глебов (Калачев 69), Ионов (Шомуродов 66)
Главный тренер: Карпин Валерий.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Фьолусон, Газинский, Перейра (Олссон 83), Классон, Вандерсон (Сулейманов 70), Игнатьев (Ари 65)
Главный тренер: Мусаев Мурад.

Предупреждения: Новосельцев 24, Глебов 67, Газинский 72, Хаджикадунич 86, Паршивлюк 90+1

Судья: Казарцев Василий.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   761 / 1009
сегодня в 04:11
"Краснодар" разочаровывает...
valt134
valt134
   339 / 1009
сегодня в 03:40
Ростов упёрся... Думаю, ничья «по делу». А на то мы и КАЗАКИ, чтобы драться. К Донцам обид нет. Удачи!!! А КУБАНЦАМ, ети их Мать, собраться!!! Бо могу и обидеться.
valt134
valt134 ответил Томик
   339 / 1009
сегодня в 03:34
Что ж так Краснодар вам не по Душе? Обидно, право слово... У нас КТО играет лучше???
Томик
Томик ответил Паровозов
   326 / 1009
сегодня в 02:56
Результат в пользу Локо, быки совсем не рвуться в ЛЧ.
Да уж, Локомотив больше шанса не даст в этом году, мне кажется. Палыч их порвет как тузик грелку.
Томик
Томик ответил Палыч82
   326 / 1009
сегодня в 02:54
Самую зрелую игру для Лиги Чемпионов на данный момент показывает ... Арсенал из Тулы. Удачи им, могут стать "мужиками" следующего еврокубкового сезона
Показывают, но на всей дистанции. Иначе был бы другой чемпион. Это во-первых. А во-вторых - половина команды в аренде, а не на контракте. Их не будет в следующем сезоне(возможно не всех, конечно). Поэтому "следующие мужики" откладываются. Играют неплохо, вопросов нет. Более зрелая игра, чем у Краснодара разрекламированного и разнытого их нынешним тренером. Вот уж от кого я такого нытья не ожидал. Думал будут Семак с Гончаренко соревноваться. Семак теперь уже начнёт в следующем сезоне, Гончаренко что-то притих(или я не на тех ресурсах смотрю), ну а Мусаев вне конкуренции просто.
Zeychba
Zeychba
   876 / 1009
сегодня в 02:47
Интересный матч, жаль, не выиграли. Вроде владели преимуществом, но рано расслабились, отдали во втором тайме соседям больше контроля, отошли ближе к свои воротам и в конце Ростов сумел отыграться. Если бы выиграли, говорили, молодец, Мусаев, учится играть на удержание без лишнего риска, но не выиграли, так что плохо, Мусаев, в обороне команда играет фигово. А Ростов молодцы, показывают характер, когда вроде бы в турнире уже мотивации особой нет.
Томик
Томик ответил mihaluch
   326 / 1009
сегодня в 02:47
"Краснодар" выглядел предпочтительнее но этого для победы оказалось мало.
Что значит "предпочтительней"? Краснодар в этом сезоне предпочтительней в средствах массовой информации только выглядит. И надо сказать над этим поработали основательно. А так - ничего особенного. Крайние игры их смотрю обязательно - не впечатляют. Поэтому и результат не такой, какой по их заявлениям они ожидают.
mihaluch
mihaluch
   61 / 1009
сегодня в 02:29
"Краснодар" выглядел предпочтительнее но этого для победы оказалось мало.
Палыч82
Палыч82
   275 / 1009
сегодня в 01:51
Самую зрелую игру для Лиги Чемпионов на данный момент показывает ... Арсенал из Тулы. Удачи им, могут стать "мужиками" следующего еврокубкового сезона
Палыч82
Палыч82 ответил viv
   275 / 1009
сегодня в 01:43
А чего там смотреть? Локомотив в прошедшей ЛЧ чудом отскочил от 0/0/1:18...еле..еле набрав три очка в группе...
Наихудшая форма осенью и самая проблемная предсезонная подготовка со скандалами в клубе за последние годы. Давайте судить по нынешней, весенней форме команд, сравнение будет не в пользу конкурентов
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   634 / 1009
сегодня в 01:11
ожидаемо
oFANATo
oFANATo ответил Jum13
   200 / 1009
сегодня в 00:24
Хммм... У ЦСКА остались шансы на 3-е место ))) Думал уже всё, ан нет )))
Еще повоюем!
Паровозов
Паровозов
   331 / 1009
сегодня в 00:12
Результат в пользу Локо, быки совсем не рвуться в ЛЧ.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   337 / 1009
вчера в 23:37
Притопили южане друг друга. У Ростова шансов в чемпе совсем не осталось.
Absinthe2
Absinthe2 ответил vitalik dobroy
   273 / 1009
вчера в 23:10
Спокойной ночи! )
До связи:)
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответил Absinthe2
   203 / 1009
вчера в 23:07
Бывай! Я спать.
Спокойной ночи! )
Absinthe2
Absinthe2 ответил Dominators
   273 / 1009
вчера в 23:05
Есть такое помалу .Я там перед этим ответил Байкалу .
Бывай! Я спать.
Absinthe2
Absinthe2 ответил Dominators
   273 / 1009
вчера в 23:04
По Кафанову х.з .про их терки .Но если Валера сбежит в Спартак по окончании сезона ,это бесспорно лучшая кандидатура на роль главного Ростова .
Лучшая кандидатура - Бердыев. Но его Рубин не отдаст. Так что Кафанов - тоже очень хорошо!
Dominators
Dominators ответил Absinthe2
   240 / 1009
вчера в 23:02
Бухой чтоли?
Есть такое помалу .Я там перед этим ответил Байкалу .
Dominators
Dominators ответил Absinthe2
   240 / 1009
вчера в 23:02
Ростов растрясли до того, как Бекиич ушел. Обещания и только. КББ буквально упрашивал игроков остаться, играть... Более того, даже после того, как он ушел, он горит за Сельмаш. Как ты считаешь, почему Кафанов, который никогда и нигде не работал без Бердыева вдруг был откомандирован к нам?
По Кафанову х.з .про их терки .Но если Валера сбежит в Спартак по окончании сезона ,это бесспорно лучшая кандидатура на роль главного Ростова .
Absinthe2
Absinthe2 ответил Dominators
   273 / 1009
вчера в 23:00
Байкалу к вопросу о примитивности тактики Краснодара . Забитый гол с сомнительного пенальти ,это еще не победа .Это про яйца .
Бухой чтоли?
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответил 25процентный клоун
   203 / 1009
вчера в 22:59
левейший пенальти и красивейший гол
Да, пеналь за уши притянут! Меня это покоробило! Но игра длится два тайма!
Absinthe2
Absinthe2 ответил Dominators
   273 / 1009
вчера в 22:59
Но в итоге Курбан так встряхнул Ростов ,что мы остались без игроков и без денег .Это ты признать не хочешь . А нынешнее пытается что то сделать .Появились какие то деньги .Во всяком случае мне политика руководства импонирует ,не во всем конечно , но во многом ..Так живет всю жизнь Бенфика .ПРОДАВАЯ СВОИХ ЗВЕЗД И ПОКУПАЯ МОЛОДЫХ . ЕСЛИ МЫ ПОЙДЕМ ПО ИХ ПУТИ , БУДУ ТОЛЬКО РАД .
Ростов растрясли до того, как Бекиич ушел. Обещания и только. КББ буквально упрашивал игроков остаться, играть... Более того, даже после того, как он ушел, он горит за Сельмаш. Как ты считаешь, почему Кафанов, который никогда и нигде не работал без Бердыева вдруг был откомандирован к нам?
Dominators
Dominators ответил Absinthe2
   240 / 1009
вчера в 22:58
Ты это мне или Виталию?
Байкалу к вопросу о примитивности тактики Краснодара . Забитый гол с сомнительного пенальти ,это еще не победа .Это про яйца .
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1009
вчера в 22:56
левейший пенальти и красивейший гол
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответил Absinthe2
   203 / 1009
вчера в 22:52
Ты это мне или Виталию?
Это нам
Absinthe2
Absinthe2 ответил Dominators
   273 / 1009
вчера в 22:51
Но в итоге Курбан так встряхнул Ростов ,что мы остались без игроков и без денег .Это ты признать не хочешь . А нынешнее пытается что то сделать .Появились какие то деньги .Во всяком случае мне политика руководства импонирует ,не во всем конечно , но во многом ..Так живет всю жизнь Бенфика .ПРОДАВАЯ СВОИХ ЗВЕЗД И ПОКУПАЯ МОЛОДЫХ . ЕСЛИ МЫ ПОЙДЕМ ПО ИХ ПУТИ , БУДУ ТОЛЬКО РАД .
Ты это мне или Виталию?
Dominators
Dominators ответил Байкал-38.
   240 / 1009
вчера в 22:50
Так я и не против, наоборот хочу, чтоб Краснодар там сыграл! И даже неудачный опыт пойдёт на пользу, но хочется наоборот хорошего выступления, как и от всех наших клубов. Просто надо над тактикой им поработать и всё будет хорошо.
Возможно, близость мечты Галицкого о ЛЧ повлияла на выбор состава Мурадом Мусаевым. Он неожиданно оставил в запасе чистого опорника Каборе и другого центрального хавбека Олссона, а поместил в середину поля номинального защитника Фьолусона. Причем временами этот игрок оказывался на одной линии с Мартыновичем и Спаичем. "Краснодар", играющий в три защитника – почти сенсация.Кроме того, у Каборе летом заканчивается контракт – и, вероятно, на африканца уже не рассчитывают.

Зачем Мусаев это сделал загадка
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответил Absinthe2
   203 / 1009
вчера в 22:50
Руководство у нас всегда было нулевое. Все время отскакивали. Именно поэтому, для меня Бердыев-герой. Он мог в таких случаях встряхнуть своих подопечных так, что они с испугу выносили Баварию
КББ и я благодарен за победы и Ростова, и Рубина в прошлом. Он мудрый тренер и хороший психолог. Он внушал уверенность в своих силах. Карпин мудро поступил, что сохранил стиль от прессинга на своей половине. Ведь нападение проявляться стало только в конце сезона! Без игры от обороны команда просто вылетела бы из РПЛ! Ведь ушло восемь игроков основного состава! Даже наш доморощенный молодой армянин ушёл с Бердыевым!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 1009
вчера в 22:49
Сегодня миролюбивый день выдалсч в РПЛе...
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