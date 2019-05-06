Ван Дейк пропустил тренировку «Ливерпуля» перед матчем с «Барселоной»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пропустил тренировку команды в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Причина неизвестна. Однако сообщается, что игрок сможет сыграть в предстоящей игре.
Ранее сообщалось, что Мохамед Салах и Роберто Фирмино пропустят игру с «Барселоной».
Даже поскользнувшийся Стивусик вышел и помог колбасе закембэчить с Миланом, а этот в штаны наложил)
Даже поскользнувшийся Стивусик вышел и помог колбасе закембэчить с Миланом, а этот в штаны наложил)