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Ван Дейк пропустил тренировку «Ливерпуля» перед матчем с «Барселоной»

вчера, 19:22
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона22:00 Не начался

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пропустил тренировку команды в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Причина неизвестна. Однако сообщается, что игрок сможет сыграть в предстоящей игре.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах и Роберто Фирмино пропустят игру с «Барселоной».

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Все комментарии
Metropolis
Metropolis
вчера в 22:52
Салах рвется в бой, но его не пускают, Ван Дэйк тренировки пропускает, а не слил ли лигу чемпионов Клопп? Наверное решил сосредоточится на АПЛ.
ЮЗИК
ЮЗИК
   320 / 1004
вчера в 22:51
Остается надеется на чудо, с Миланом как то у них вышло, отыгрались за тайм
Князь Московский
Князь Московский
   16 / 1004
вчера в 21:59
Ржунемогу. А недавно сквозера повысили цены на билеты для глориков Барселоны. Тем теперь можно и не ехать)))
Князь Московский
Князь Московский
   16 / 1004
вчера в 21:49
Вот тебе и лучший игрок АПЛ. Аха-ха)
Даже поскользнувшийся Стивусик вышел и помог колбасе закембэчить с Миланом, а этот в штаны наложил)
STVA 1
STVA 1 ответил Foxes
   48 / 1004
вчера в 20:31
Может он просто отдыхает.
Может быть .
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   419 / 1004
вчера в 20:21
Да все просто сливаются, позорники. Был лучшего мнения об этом составе, так и останутся неудачниками
BARCDJIN
BARCDJIN
   156 / 1004
вчера в 20:18
Дух и пал.. ВАМОС!
This is BarCa
This is BarCa
   698 / 1004
вчера в 20:16
Пошёл смотреть на тренировку Барсы.
ilyafrom
ilyafrom
   217 / 1004
вчера в 20:13
Не велика потеря. 2 из 3 голов на его совести
ДСА
ДСА
   139 / 1004
вчера в 19:53
И он крест на финале поставил
Foxes
Foxes ответил STVA 1
   132 / 1004
вчера в 19:42
Салах , Фирмино и вот Ван Дейк....
Может он просто отдыхает.
STVA 1
STVA 1
   48 / 1004
вчера в 19:40
Салах , Фирмино и вот Ван Дейк....
Бестрофейный
Бестрофейный
   145 / 1004
вчера в 19:28
Может быть, у него дела неотложные.
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