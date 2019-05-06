«Ливерпуль» сообщил, что Салах и Фирмино не сыграют с «Барселоной»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что нападающие Мохамед Салах и Роберто Фирмино не сыграют в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

Оба завтра не будут нам доступны. У Салаха сотрясение, а это значит, что ему нельзя играть. Он чувствует себя нормально, но с медицинской точки зрения - недостаточно нормально. Он рвется в бой и всё такое, но мы не можем себе этого позволить.