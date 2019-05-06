ГлавнаяНовости

«Ливерпуль» сообщил, что Салах и Фирмино не сыграют с «Барселоной»

сегодня, 15:38
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что нападающие Мохамед Салах и Роберто Фирмино не сыграют в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

Оба завтра не будут нам доступны. У Салаха сотрясение, а это значит, что ему нельзя играть. Он чувствует себя нормально, но с медицинской точки зрения - недостаточно нормально. Он рвется в бой и всё такое, но мы не можем себе этого позволить.

В первом матче мерсисайдцы уступили со счетом 0:3. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Египетские СМИ сообщили, что Салах пропустит матч с «Барселоной»
Сегодня, 11:20 Комментарии10
Канте из-за травмы был заменен на 10-й минуте матча «Челси» - «Уотфорд»
Вчера, 16:43 Комментарии2
Дембеле может не успеть восстановиться к финалу Лиги чемпионов
Вчера, 16:29 Комментарии13
Стал известен характер травмы Дембеле
Вчера, 14:25 Комментарии10
Вальверде: «Травма Дембеле – большой удар для „Барселоны“»
Вчера, 04:39 Комментарии18
Фирмино не сможет сыграть с «Барселоной»
Вчера, 03:59 Комментарии42
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак
   344 / 1005
сегодня в 17:54
Суаресу красную влепят, нервишки не выдержат, он же мерзкая гн_да еще та
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   198 / 1005
сегодня в 17:53
Если основные игроки не будут играть за Ливерпуль проиграют
Башмакоса
Башмакоса
   897 / 1005
сегодня в 17:52
Мда - на одном Мане не построить игру в атаке против Барсы.
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак ответил myst5
   344 / 1005
сегодня в 17:48
Ай молодца, красиво высказался, хотелось бы знать за какой клуб болеете?
barcelonistas
barcelonistas
   669 / 1005
сегодня в 17:44
Жаль конечно, хотелось полноценного матча. А скаузерам бы теперь на Энфилде не нахватать ещё больше чем на Камп Ноу
Karkaz
Karkaz
   596 / 1005
сегодня в 17:42
Скорее Джеррард опять вытащит Ливерпуль сейчас чем Салах)
barcelonistas
barcelonistas ответил Летучий-Голландец.
   669 / 1005
сегодня в 17:41
Это местный юродивый, призывать к благоразумию с тем же успехом можно дерево на улице :)
myst5
myst5
   890 / 1005
сегодня в 17:40
Не фартовый клопа . В Испании играли лучше барсы пропустили 3 мяча . Сейчас к ответки минус 2 знаковых футболиста . В прошлом году опять травма Салаха и чудачество кариуса. Но знаете и без титулов Ливерпуль охуенен . И я эту команду буду помнить больше чем побидетеля лиги чемпионов
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак
   344 / 1005
сегодня в 17:40
Если месси опять неймара включит, как девка от боли валяясь на газоне, то надо будет ему помочь. Чтобы он в дальнейшем не симулировал.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил BARCDJIN
   68 / 1005
сегодня в 17:39
Не пиши мне никогда, т-а.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Y.N.W.A.
   193 / 1005
сегодня в 17:38
Тем, что я отвечаю на эти "приветы", а не даю их сам. Хотя, думаю на таких к-ов не стоит обращать внимания, но вот иногда обращаю. А с чего я должен упоминать Ливерпуоь, если говорю конкретно о барсе, вне контекста сравнений? В прошлом сезоне АПЛ более всего от судейства пострадал Ливерпуль. Это оф. данные. Что касается матча с Ромой, то там только для дешевых хейтеров ошибки были в пользу Ливерпуля. Косячил судья в обе стороны. С ситями практически то же самое. Но там, соглашусь, Ливерпулю повезло чуть больше с арбитражом.
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Jeck Denielse
       193 / 1005
    сегодня в 17:37
    Ты их вождь ????
    Что с тобой что тебя так разрывает... Плачишь просто каждый день....Так докатиться можно..

    Аха-ха)
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил Летучий-Голландец.
       68 / 1005
    сегодня в 17:37
    Тем, что я отвечаю на эти "приветы", а не даю их сам. Хотя, думаю на таких к-ов не стоит обращать внимания, но вот иногда обращаю.
    А с чего я должен упоминать Ливерпуоь, если говорю конкретно о барсе, вне контекста сравнений?
    В прошлом сезоне АПЛ более всего от судейства пострадал Ливерпуль. Это оф. данные. Что касается матча с Ромой, то там только для дешевых хейтеров ошибки были в пользу Ливерпуля. Косячил судья в обе стороны. С ситями практически то же самое. Но там, соглашусь, Ливерпулю повезло чуть больше с арбитражом.
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
       169 / 1005
    сегодня в 17:32
    Оба были когда Месси им пару банок вколачивал. Так что и так бы не помогли =)
    Тюрк-Кипчак
    Тюрк-Кипчак
       344 / 1005
    сегодня в 17:30
    Пофиг, терять нечего, играем в свой футбол и по ходу ломаем ключевых игроков, чтобы Бар_сучки не зря корчились вяляясь на газоне, а там видно будет
    112910415
    112910415
       148 / 1005
    сегодня в 17:30
    очень жалко...но на итог это уже не влияет
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответил Звезда по имени Солнце
       131 / 1005
    сегодня в 17:30
    Шанс есть всегда)
    После игры с Ромой тоже думали, что нет шансов.. а в итоге пролетели мимо полуфинала
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       252 / 1005
    сегодня в 17:26
    Жалко конечно, что не сыграют. Теперь будут говорить, что у Ливера был шанс, а без них всё пропало. Вот только и с ними у Ливера шансов не было.
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Y.N.W.A.
       193 / 1005
    сегодня в 17:19
    Лол, чувак, ты вообще не в теме. В игре Фирмино ничего не увидел, лол. Системообразующий игрок в футболе Клоппа. Салах лучший бомбардир и асисстент в тройке напов. Тоже не ключевой. И Кейта, который стал связующим звеном в построениях Клоппа. Вот тебе и хаха.
    Эх Нгуша один я вижу твою скользкую натуру.. Но тебе это непоможет.. Барса всех удавит в Лч и возьмет требл.. последний азер питерский в твои слова бы плюнул..ей богу в твой шайтан...

    АХа-ах)
    MrAnfielD
    MrAnfielD
       711 / 1005
    сегодня в 17:16
    Очень печально, показать такую игру на кампноу и уехать с авоськой:( а теперь еще салах сломался, печально... ну че поделать, клуб проклят:( значит и я вместе с ним! :( всеравно я с этой замечательной командой, удаче Барсе в финале, но хочу чтоб победил аякс, очень они напоминают прошлогодний Ливерпуль!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответил Y.N.W.A.
       131 / 1005
    сегодня в 17:12
    А чем ты лучше этих же "собратьев", если пишешь такую же пургу? Чем ты отличаешься от них?
    Раз такой справедливый, что же косяки в пользу Ливерпуля не упоминаешь? Ведь в прошлом сезоне, судьи постоянно ошибались в пользу красных.
    Вспомнить хотя бы матчи с Сити и Ромой.
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил Тео Джонс
       68 / 1005
    сегодня в 17:08
    Лол, чувак, ты вообще не в теме. В игре Фирмино ничего не увидел, лол. Системообразующий игрок в футболе Клоппа. Салах лучший бомбардир и асисстент в тройке напов. Тоже не ключевой. И Кейта, который стал связующим звеном в построениях Клоппа. Вот тебе и хаха.
    lawr19730
    lawr19730
    сегодня в 17:04
    С Фирмино понятно-травма, а лохматый, когда начинается пора решалок , косит по-черному. Типа-я не играл и я не при чем в очередном просере)
    Тео Джонс
    Тео Джонс
       431 / 1005
    сегодня в 17:04
    Салах уже давно не ключевой игрок, так как из 20 моментов забивает один и то с трудом, по поводу Фирмино я так же смотря матчи Ливерпуля не видел ничего там особенного, ну а по Кейте это вообще фэйспалм, ключевой игрок ахахах), с такой логикой можно сказать, что у Барсы Вермален ключевой игрок гыгы)
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил NGY
       431 / 1005
    сегодня в 17:02
    Я же говорю, сам шайтан помогает Барселоне, три ключевых игрока соперника неудел. офигеть.
    Ты что куришь там? Ключевые игроки у Ливерки это Мане, который набрал форму и рвет и мечет и Дейк в защите.
    abrek123
    abrek123
       108 / 1005
    сегодня в 17:01
    Ливер дома ушатает Барсу как Спартак 7-0 к гадалке не ходи..
    berda2003
    berda2003
       298 / 1005
    сегодня в 16:58
    Запрятались...
    С Барсой ловить нечего, это не Реал, цель - АПЛ.
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил Летучий-Голландец.
       68 / 1005
    сегодня в 16:57
    То же самое могу сказать про тебя. И то же "мда" можешь переправить в сторону своих "собратьев" по барсе. Каков привет, таков ответ.
    Что касается Эвребе, то я говорю о барсе как о клубе, а не об этом матче.
    ROLENTO
    ROLENTO
       270 / 1005
    сегодня в 16:54
    Да нет у лузеров шансов могут хоть дубль выпустить.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил LOpp
       6 / 1005
    сегодня в 16:50
    Как.... уже....????
    Ливерпуль и Аякс резко расфирмовали.???...Во избежании проигрыша Барсы ?????
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100