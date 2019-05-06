«Ливерпуль» сообщил, что Салах и Фирмино не сыграют с «Барселоной»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что нападающие Мохамед Салах и Роберто Фирмино не сыграют в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны».
Оба завтра не будут нам доступны. У Салаха сотрясение, а это значит, что ему нельзя играть. Он чувствует себя нормально, но с медицинской точки зрения - недостаточно нормально. Он рвется в бой и всё такое, но мы не можем себе этого позволить.
В первом матче мерсисайдцы уступили со счетом 0:3.
АХА_ХА)
АХА_ХА)
Аха-ха)
Аха-ха)
А с чего я должен упоминать Ливерпуоь, если говорю конкретно о барсе, вне контекста сравнений?
В прошлом сезоне АПЛ более всего от судейства пострадал Ливерпуль. Это оф. данные. Что касается матча с Ромой, то там только для дешевых хейтеров ошибки были в пользу Ливерпуля. Косячил судья в обе стороны. С ситями практически то же самое. Но там, соглашусь, Ливерпулю повезло чуть больше с арбитражом.
А с чего я должен упоминать Ливерпуоь, если говорю конкретно о барсе, вне контекста сравнений?
В прошлом сезоне АПЛ более всего от судейства пострадал Ливерпуль. Это оф. данные. Что касается матча с Ромой, то там только для дешевых хейтеров ошибки были в пользу Ливерпуля. Косячил судья в обе стороны. С ситями практически то же самое. Но там, соглашусь, Ливерпулю повезло чуть больше с арбитражом.
После игры с Ромой тоже думали, что нет шансов.. а в итоге пролетели мимо полуфинала
После игры с Ромой тоже думали, что нет шансов.. а в итоге пролетели мимо полуфинала
АХа-ах)
АХа-ах)
Раз такой справедливый, что же косяки в пользу Ливерпуля не упоминаешь? Ведь в прошлом сезоне, судьи постоянно ошибались в пользу красных.
Вспомнить хотя бы матчи с Сити и Ромой.
Раз такой справедливый, что же косяки в пользу Ливерпуля не упоминаешь? Ведь в прошлом сезоне, судьи постоянно ошибались в пользу красных.
Вспомнить хотя бы матчи с Сити и Ромой.
С Барсой ловить нечего, это не Реал, цель - АПЛ.
С Барсой ловить нечего, это не Реал, цель - АПЛ.
Что касается Эвребе, то я говорю о барсе как о клубе, а не об этом матче.
Что касается Эвребе, то я говорю о барсе как о клубе, а не об этом матче.
Ливерпуль и Аякс резко расфирмовали.???...Во избежании проигрыша Барсы ?????
Ливерпуль и Аякс резко расфирмовали.???...Во избежании проигрыша Барсы ?????