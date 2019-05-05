Вальверде: «Травма Дембеле – большой удар для „Барселоны“»

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал травму вингера своей команды Усмана Дембеле. Французский футболист был вынужден покинуть поле уже на 6-й минуте матча с «Сельтой» (0:2) в чемпионате Испании. Впереди у каталонского клуба ответная игра Лиги чемпионов с «Ливерпулем», а 25 мая – финал Кубка Испании против «Валенсии».

Похоже, что у Дембеле мышечная травма. Подождём завтрашнего дня, чтобы получить более точную информацию.

Это важный игрок для нашей команды, и это большой удар по нам в преддверии серьёзных матчей.

Я не поменял его на Коутиньо, потому что не хотел подвергать нас ещё большему риску.