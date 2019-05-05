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Вальверде: «Травма Дембеле – большой удар для „Барселоны“»

сегодня, 04:39
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал травму вингера своей команды Усмана Дембеле. Французский футболист был вынужден покинуть поле уже на 6-й минуте матча с «Сельтой» (0:2) в чемпионате Испании. Впереди у каталонского клуба ответная игра Лиги чемпионов с «Ливерпулем», а 25 мая – финал Кубка Испании против «Валенсии».

Похоже, что у Дембеле мышечная травма. Подождём завтрашнего дня, чтобы получить более точную информацию.

Это важный игрок для нашей команды, и это большой удар по нам в преддверии серьёзных матчей.

Я не поменял его на Коутиньо, потому что не хотел подвергать нас ещё большему риску.

Также Вальверде высказался о травме защитника команды Жан-Клера Тодибо.

По его травме ещё ничего не ясно. Возможно, это всего лишь небольшой ушиб.

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Все комментарии
3ton
3ton ответил 112910315
   247 / 1014
сегодня в 12:40
Про Салаха тоже самое можно написать
Ungoliant
Ungoliant
сегодня в 12:13
Дембеле здоровья, сливочные радуются, но после требла их не будет видно!
STVA 1
STVA 1 ответил 112910315
   46 / 1014
сегодня в 12:09
Я не буду спорить , все мы имеем свое мнение . Иногда случается такое , что и сам не можешь обьяснить .
112910315
112910315 ответил This is BarCa
   95 / 1014
сегодня в 11:44
Вообще то там ему Пике помешал, и он вроде правша. В смысле можно было решить всё? Всё решено давно, после второго гола.
Никто ему не мешал. Посмотри с 06мин25сек до конца. 06.25 корявый удар Дембеле, 06.57 пас на Месси, который не менее корявый, но повезло, что не перехватили, еле летящий мяч. Во время удара Дембеле, Пике стоит и смотрит, не закрывает обзор, не пытается пробить, перехватить этот мяч, как он ему мешал. Когда то Милан, выигрывая у Ливерпуля 3 0 после первого тайма, думал, что всё решено, за что и поплатился. Ты пишешь, что после второго гола всё решено. Вот 4 0 решено, да и то всё может быть. Это ЛЧ, это Ливерпуль, домашний матч, неимоверная поддержка болельщиков на своём стадионе.
Томик
Томик ответил Bayern Best
   574 / 1014
сегодня в 11:41
Это наоборот Большой плюс для Барсы. В матче с Ливером он 1000000% не забил.
Чему удивляться. Вспомнилось сразу его великолепное обращение с мячом, когда его представляли как нового игрока.
kasyak7
kasyak7
   526 / 1014
сегодня в 11:39
не велика потеря
112910315
112910315 ответил STVA 1
   95 / 1014
сегодня в 11:17
Да мне вообще то фиолетово , купят или нет его . Ну а про промах , скажу , что и Великие промахивались и ты сам надеюсь много примеров можешь привести , а судить и советовать , мы все умеем .
Никто не судит, не советует, высказал своё мнение. Промахи разные бывают. Это не промах был, непонятно что было.
This is BarCa
This is BarCa ответил 112910315
сегодня в 11:15
Ты думаешь, что кто то захочет его купить) после его удара по воротам Ливерпуля с убойной позиции, когда всё можно было решить в первом матче, забей он четвёртый мяч.
Вообще то там ему Пике помешал, и он вроде правша. В смысле можно было решить всё? Всё решено давно, после второго гола.
STVA 1
STVA 1 ответил 112910315
   46 / 1014
сегодня в 10:01
Да мне вообще то фиолетово , купят или нет его . Ну а про промах , скажу , что и Великие промахивались и ты сам надеюсь много примеров можешь привести , а судить и советовать , мы все умеем .
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   202 / 1014
сегодня в 07:50
Х...рня! Малком легко его заменит, особенно когда Дембель с двух метров не забил, там даже щегол бы забил =)
112910315
112910315 ответил STVA 1
   95 / 1014
сегодня в 07:09
Травматичный игрок .Тядело продать его будет.
Ты думаешь, что кто то захочет его купить) после его удара по воротам Ливерпуля с убойной позиции, когда всё можно было решить в первом матче, забей он четвёртый мяч.
STVA 1
STVA 1
   46 / 1014
сегодня в 06:43
Травматичный игрок .Тядело продать его будет.
КЭТиК
КЭТиК
   231 / 1014
сегодня в 06:23
Проиграли, ещё и игрока потеряли.
Comentarios
Comentarios
   153 / 1014
сегодня в 06:11
Мазила в лазарете радоваться надо
Bayern Best
Bayern Best
   166 / 1014
сегодня в 04:50
Это наоборот Большой плюс для Барсы. В матче с Ливером он 1000000% не забил.
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