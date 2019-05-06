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Египетские СМИ сообщили, что Салах пропустит матч с «Барселоной»

сегодня, 11:20
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 22:00 Не начался

Египетские СМИ сообщили неутешительную для поклонников «Ливерпуля» новость. Нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах не успеет восстановиться к ответной полуфинальной игре Лиги чемпионов с «Барселоной» (7 мая).

Футболист получил травму головы в матче с «Ньюкаслом», столкнувшись с голкипером Мартином Дубравкой. Его унесли с поля на носилках. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп надеялся, что Салах сможет сыграть с «Барселоной».

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Все комментарии
RedTedTeam
RedTedTeam ответил Left Boy
   650 / 1005
сегодня в 17:38
а почему никто не кричит что дубравка скотина? как Рамос травмировал днолаха, так вони было море, а тут глорики колбасные как-то затихли)))) АХАХАХАХХА
Потому что нормальные болельщики знают когда спецом и когда случайно. А ты хочешь чтобы тебе впендюрили или тебя в жизни обижали часто?
beefs
beefs
   178 / 1005
сегодня в 15:08
Невосполнимая потеря, Ливеру кердык...
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Ptaha91
   193 / 1005
сегодня в 15:03
наверно есть разница когда случайно и когда специально?
Неважно...Ливерпулю полный ахтунг!
Ptaha91
Ptaha91 ответил Left Boy
   450 / 1005
сегодня в 13:17
а почему никто не кричит что дубравка скотина? как Рамос травмировал днолаха, так вони было море, а тут глорики колбасные как-то затихли)))) АХАХАХАХХА
наверно есть разница когда случайно и когда специально?
neomessi
neomessi
   157 / 1005
сегодня в 13:17
Здоровья ему!
Left Boy
Left Boy
   245 / 1005
сегодня в 12:28
а почему никто не кричит что дубравка скотина? как Рамос травмировал днолаха, так вони было море, а тут глорики колбасные как-то затихли)))) АХАХАХАХХА
КЭТиК
КЭТиК
   216 / 1005
сегодня в 12:24
Шансы и так не велики, а тут ещё и такая потеря
Vector-B B
Vector-B B
   349 / 1005
сегодня в 12:22
Не думаю что Ливерпуль выйдет в финал с 0-3 ,даже с Салахом и Фирмино ,Клопу нужно уповать на осечку МС в чемпе
neomessi
neomessi ответил BARCDJIN
   157 / 1005
сегодня в 12:22
Причем с 10 метров.
Один в пустые ворота а второй в почти пустые ворота.
112910315
112910315
   47 / 1005
сегодня в 12:21
Невезучий Салах, когда самые ответственные игры сборной, клуба у него травмы. Жаль, что команды будут играть не в боевых составах. Потеря Салаха в домашнем матче против Барселоны это невосполнимая утрата. Ливерпуль в домашнем матче без Салаха это совсем другая команда. Салах-это не Дембеле, Салаха никто полноценно не заменит. Повезло Барселоне, и как же не повезло Ливерпулю.
BARCDJIN
BARCDJIN
   193 / 1005
сегодня в 11:26
Он прям как Дембеле у нас..Тот тоже не сможет забить Ливерпулю..Здоровья САллаху..
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