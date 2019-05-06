Египетские СМИ сообщили, что Салах пропустит матч с «Барселоной»

Египетские СМИ сообщили неутешительную для поклонников «Ливерпуля» новость. Нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах не успеет восстановиться к ответной полуфинальной игре Лиги чемпионов с «Барселоной» (7 мая).
Футболист получил травму головы в матче с «Ньюкаслом», столкнувшись с голкипером Мартином Дубравкой. Его унесли с поля на носилках. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп надеялся, что Салах сможет сыграть с «Барселоной».
Один в пустые ворота а второй в почти пустые ворота.
Один в пустые ворота а второй в почти пустые ворота.