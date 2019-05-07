Леонардо высказался о ближайшем будущем «Милана» и Гаттузо

Спортивный директор «Милана» Леонардо после победы над «Болоньей» (2:1) в 35-м туре Серии А высказался на тему летнего трансферного окна и будущего Дженнаро Гаттузо в миланском клубе.

Мы всегда были откровенны с Гаттузо. Переживать непростые моменты – это нормально. Всё идёт по плану, но мы не можем ждать, что будут одни лишь розы и вино.

В клубе произошло много изменений, и это правда, что финансовая ситуация оставляет желать лучшего. Распродажи состава не будет, но, очевидно, что и каких-либо больших инвестиций – тоже. Грядущим летом у нас будут связаны руки.

Очевидно, что вопрос выхода в Лигу чемпионов будет иметь решающее значение, в каком направлении мы будем двигаться дальше.