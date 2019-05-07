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Де Лаурентис: «Предлагаю создать Кубок Европы»

сегодня, 00:09

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил создать новый клубный турнир. 

Лигу чемпионов и Лигу Европы можно было бы упразднить, а затем создать турнир из 80 команд (по семь клубов из топ-5, а также добавить команды из остальных стран).

Команды разделить на четыре группы – по 20 в каждой. Я бы назвал турнир Кубком Европы. Матчи проходили бы со вторника по четверг, а в выходные игрались бы внутренние чемпионаты стран.

В следующем сезоне неаполитанцы будут выступать в групповом раунде Лиги чемпионов

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   239 / 1004
сегодня в 03:52
Надо просто вернуть кубок кубков (где играет победитель или финалист), а в лигу чемпионов выставлять только первые две команды из топ 8 лиг.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   265 / 1004
сегодня в 01:24
Клинический бред.
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 1004
сегодня в 00:47
нет уж ,оставьте хоть в этом году все как есть ,уж больно хочется на г.вно посмотреть в проруби
juvenale
juvenale
   13 / 1004
сегодня в 00:21
клоун лучше унитаз арену прибери)))
lawr19730
lawr19730
сегодня в 00:20
Голову себе создай, рабовладелец.
Gelious
Gelious
   364 / 1004
сегодня в 00:13
Ага, а на второй день топ-клубы побегут создавать Суперлигу
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