Де Лаурентис: «Предлагаю создать Кубок Европы»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил создать новый клубный турнир.

Лигу чемпионов и Лигу Европы можно было бы упразднить, а затем создать турнир из 80 команд (по семь клубов из топ-5, а также добавить команды из остальных стран).

Команды разделить на четыре группы – по 20 в каждой. Я бы назвал турнир Кубком Европы. Матчи проходили бы со вторника по четверг, а в выходные игрались бы внутренние чемпионаты стран.