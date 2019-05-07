Роджерс: «Ихеаначо должен был забивать „Ман Сити“»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) в 37-м туре АПЛ отметил, что форвард «лис» Келечи Ихеаначо должен был использовать возникший у него голевой шанс.

Ихеаначо должен был забивать. Я уже сказал ему об этом. В больших матчах у вас не будет много моментов.

Это была упорная борьба. Мы были очень, очень хороши в организации оборонительной игры. Ни у соперника, ни у нас не было много возможностей. Но тот единственный момент нужно было реализовывать. Келечи знает об этом.

Это был большой шанс. Он был на мяче и мог бить с ударной ноги. Но гола не случилось. Мне казалось, что хотя бы этот мяч мы заслужили.