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Роджерс: «Ихеаначо должен был забивать „Ман Сити“»

сегодня, 03:28
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) в 37-м туре АПЛ отметил, что форвард «лис» Келечи Ихеаначо должен был использовать возникший у него голевой шанс.

Ихеаначо должен был забивать. Я уже сказал ему об этом. В больших матчах у вас не будет много моментов.

Это была упорная борьба. Мы были очень, очень хороши в организации оборонительной игры. Ни у соперника, ни у нас не было много возможностей. Но тот единственный момент нужно было реализовывать. Келечи знает об этом.

Это был большой шанс. Он был на мяче и мог бить с ударной ноги. Но гола не случилось. Мне казалось, что хотя бы этот мяч мы заслужили.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   149 / 1004
сегодня в 04:27
Чего ж не забил?
ДСА
ДСА
   139 / 1004
сегодня в 04:22
Жаль, не помогли Ливерпулю.
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