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Гвардиола: «Компани забил невероятный гол»

сегодня, 00:45
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лестером».

Безусловно, мы сыграли невероятно. Мне понравился первый тайм, но вторая половина была выдающейся. «Лестер» глубоко оборонялся, было непросто. Гол Компани? Это было превосходно. Он в клубе уже более десяти лет, невероятный игрок. Остался матч с «Брайтоном». Это будет непростой поединок, но я надеюсь, что мы станем чемпионами.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   11 / 1004
сегодня в 02:14
60 минут возились возились в тупую тити таку у штрафной от католонского физрука и не чего не могли сделать с обороной и тут Кампани плюнул на установку лысого шарлатана хотя тот ему с бровки кричал "не смей бить дай пас на ближнего" и бабахнул издали. Красавчек! Чемпеонский гол забил Кампани в лучших традициях Роналду пробил! Это будет гол сезона в Апл.
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 1004
сегодня в 01:22
Гол ну очень красивый.
Проиграл Лестер , а жаль Ливерпуль.
112910315
112910315
   47 / 1004
сегодня в 01:14
Ничего невероятного МС в этой игре не показал, за исключением гол Компани. Лучший в МС де Брюйне, который сегодня не играл, который создаёт большинство острых моментов, через которого идёт в основном атакующая мощь. Без де Брюйне в составе МС, Лестер выглядел интереснее.
Надир Магомедов 1
Надир Магомедов 1
   446 / 1004
сегодня в 01:02
Многие тут пишут повезло, но разве они не заслужили этого ? Они создали достаточно моментов чтобы забить , так же им не повезло когда Кун попал в перекладину . Разве мало везёт Ливерпулю ?
vastudio
vastudio
   303 / 1004
сегодня в 00:53
Шальной гол, из 100 ударов 99 пролетит мимо ворот.Надеюсь лимит фарта исчерпан, и в последнем туре забито будет ноль))))
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 1004
сегодня в 00:49
Брайтон упрется как в последний раз
Foxes
Foxes
   132 / 1004
сегодня в 00:49
Да, удачно пробил.
Повезло!
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