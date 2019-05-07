Гвардиола: «Компани забил невероятный гол»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лестером».

Безусловно, мы сыграли невероятно. Мне понравился первый тайм, но вторая половина была выдающейся. «Лестер» глубоко оборонялся, было непросто. Гол Компани? Это было превосходно. Он в клубе уже более десяти лет, невероятный игрок. Остался матч с «Брайтоном». Это будет непростой поединок, но я надеюсь, что мы станем чемпионами.