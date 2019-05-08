Нисимура: «ЦСКА обязан побеждать „Зенит“»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России против «Зенита».
Мы продолжаем сохранять шансы на Лигу чемпионов. То, что «Зенит» досрочно выиграл внутреннее первенство, не должно никак влиять на нашу мотивацию. Мы обязаны побеждать в Санкт-Петербурге.
ЦСКА на данный момент занимает четвертое место, отставая от зоны ЛЧ на два очка.
А Тулу и Пуховика не надо было побеждать?(
Ну а раз кишка тонка, то незачем позорить страну в ЛЧ.
А Тулу и Пуховика не надо было побеждать?(
Ну а раз кишка тонка, то незачем позорить страну в ЛЧ.
А теперь, все бравые заявления - это пустопорожняя патетика...
А теперь, все бравые заявления - это пустопорожняя патетика...