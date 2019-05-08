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Нисимура: «ЦСКА обязан побеждать „Зенит“»

сегодня, 00:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА12.05.2019 в 19:00 Не начался

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России против «Зенита».

Мы продолжаем сохранять шансы на Лигу чемпионов. То, что «Зенит» досрочно выиграл внутреннее первенство, не должно никак влиять на нашу мотивацию. Мы обязаны побеждать в Санкт-Петербурге.

ЦСКА на данный момент занимает четвертое место, отставая от зоны ЛЧ на два очка.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   217 / 1038
сегодня в 01:25
Если Зениту действительно нужен Марио, ему надо обыгрывать ЦСКА, загоняя последних в безвыходное положение.
dar_lan
dar_lan
   782 / 1038
сегодня в 01:11
Прям обязаны , млин. Может , Зенит спросишь ? Они ведь мотивированы выше некуда после обвинений чемпионства "не на поле".
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 1038
сегодня в 00:58
Победы Зениту .
-Хостинский-
-Хостинский-
   232 / 1038
сегодня в 00:48
Будем надеяться, что этого не произойдёт)))
Гавриленко
Гавриленко
   27 / 1038
сегодня в 00:42
Кому интересно это бурление на фоне подвигов Ливерпуля?
Vladimir808
Vladimir808
   284 / 1038
сегодня в 00:36
Самурай бредит.
А Тулу и Пуховика не надо было побеждать?(
Ну а раз кишка тонка, то незачем позорить страну в ЛЧ.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   257 / 1038
сегодня в 00:28
Это смотря кто за Зенит играть будет.
particular
particular
   2 / 1038
сегодня в 00:24
Вы обязаны были побеждать Уфу, Оренбург, Динамо и не сливать Арсеналу и Краснодару...
А теперь, все бравые заявления - это пустопорожняя патетика...
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