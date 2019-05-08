Бартомеу: «Я предпочёл бы не давать объяснений в разгар страстей»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:4).

Я очень сочувствую нашим болельщикам, особенно тем, кто приехал на «Энфилд». Это случилось с нами в Риме и произошло снова уже здесь.

Поздравляю «Ливерпуль». Я бы предпочёл не давать объяснений сейчас, в самый разгар страстей. Ещё будет всё обдумать. Это поражение очень сложно объяснить.

Четвёртому голу тоже нет объяснений. Возможно, такой розыгрыш стал для нас сюрпризом, я не уверен. Я ещё не разговаривал с тренером и игроками.

Мы должны воспрянуть духом и сосредоточиться на финале Кубка Испании.