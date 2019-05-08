Бартомеу: «Я предпочёл бы не давать объяснений в разгар страстей»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:4).
Я очень сочувствую нашим болельщикам, особенно тем, кто приехал на «Энфилд». Это случилось с нами в Риме и произошло снова уже здесь.
Поздравляю «Ливерпуль». Я бы предпочёл не давать объяснений сейчас, в самый разгар страстей. Ещё будет всё обдумать. Это поражение очень сложно объяснить.
Четвёртому голу тоже нет объяснений. Возможно, такой розыгрыш стал для нас сюрпризом, я не уверен. Я ещё не разговаривал с тренером и игроками.
Мы должны воспрянуть духом и сосредоточиться на финале Кубка Испании.
Сегодня 02:11
Можно и завтра объявить о том, что Вальверде уволен..
Ну хотя бы после финала кубка Испании.
Это все, что от тебя требуется
_______________
Как же так, ведь Вальверде второй год подряд выигрывает - самый сложный чемпионат в мире, где игрокам сложнее всего забивать голы.(©персофаны Месси)
Сегодня 02:11
Можно и завтра объявить о том, что Вальверде уволен..
Ну хотя бы после финала кубка Испании.
Это все, что от тебя требуется
_______________
Как же так, ведь Вальверде второй год подряд выигрывает - самый сложный чемпионат в мире, где игрокам сложнее всего забивать голы.(©персофаны Месси)
Ну хотя бы после финала кубка Испании.
Это все, что от тебя требуется
Ну хотя бы после финала кубка Испании.
Это все, что от тебя требуется
«Я предпочёл бы не давать объяснений в разгар страстей.
Сейчас я занет установкой 10 памятников Месси и еще думаю, где бы взять денег на новый контракт Лионеля»
«Я предпочёл бы не давать объяснений в разгар страстей.
Сейчас я занет установкой 10 памятников Месси и еще думаю, где бы взять денег на новый контракт Лионеля»