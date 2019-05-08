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Бартомеу: «Я предпочёл бы не давать объяснений в разгар страстей»

сегодня, 01:46
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:4).

Я очень сочувствую нашим болельщикам, особенно тем, кто приехал на «Энфилд». Это случилось с нами в Риме и произошло снова уже здесь.

Поздравляю «Ливерпуль». Я бы предпочёл не давать объяснений сейчас, в самый разгар страстей. Ещё будет всё обдумать. Это поражение очень сложно объяснить.

Четвёртому голу тоже нет объяснений. Возможно, такой розыгрыш стал для нас сюрпризом, я не уверен. Я ещё не разговаривал с тренером и игроками.

Мы должны воспрянуть духом и сосредоточиться на финале Кубка Испании.

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амурец
амурец
   171 / 1038
сегодня в 02:54
а чего тут говорить Барселона с сильным соперником в ЛЧ играть не может, с Месси капитан никакой
shlifen
shlifen
   259 / 1038
сегодня в 02:33
Бартомеу конечно налажал не хуже тренера: Коутиньо - ну не идёт у него и хоть убей (и это за 130 млн), Бускетс (явно деградировал, и с заменой ему явно затянули), Дембеле (нафига его брали за 100-ку), Суарес и Лангле (извините но это печаль - к Пике претензий быть не может, он всегда был не идеальным защитником, которого страховал условный Пуйоль, зато Пике не мало забивал) ну и конечно тренер - почему он не был уволен ещё в том году?? В этом сезоне и Реал и Атлетико "поплыли" тут бы и Пако Хемес мог ЛаЛигу взять с Барсой... И кому теперь нужен этот кубок Испании? =(((
NGY
NGY
   53 / 1038
сегодня в 02:19
Летучий-Голландец.
Сегодня 02:11
Можно и завтра объявить о том, что Вальверде уволен..
Ну хотя бы после финала кубка Испании.
Это все, что от тебя требуется
_______________

Как же так, ведь Вальверде второй год подряд выигрывает - самый сложный чемпионат в мире, где игрокам сложнее всего забивать голы.(©персофаны Месси)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   34 / 1038
сегодня в 02:11
Можно и завтра объявить о том, что Вальверде уволен..
Ну хотя бы после финала кубка Испании.
Это все, что от тебя требуется
NGY
NGY
   53 / 1038
сегодня в 01:57
Бартомеу:
«Я предпочёл бы не давать объяснений в разгар страстей.
Сейчас я занет установкой 10 памятников Месси и еще думаю, где бы взять денег на новый контракт Лионеля»
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   74 / 1038
сегодня в 01:54
Кому нужен твой кубок Испании,надеюсь стадион будет пустой.Виноват ты нечисть,который не уволил Вальверде после позора от Ромы.п...с
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