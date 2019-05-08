Линекер: «Один из величайших вечеров в истории европейского футбола»

Бывший игрок «Барселоны» Гари Линекер в своём «твиттере» прокомментировал победу «Ливерпуля» над каталонским клубом (4:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Мои поздравления «Ливерпулю». Это большое счастье – стать свидетелем одного из величайших вечеров в истории европейского футбола. По-настоящему изумительное представление.
Линекер тот еще персофан Месси.
Линекер тот еще персофан Месси.
Ах да, я же совсем забыл, Линекер и иже с ним, появляются только тогда, когда Месси забивает гол.
Ах да, я же совсем забыл, Линекер и иже с ним, появляются только тогда, когда Месси забивает гол.