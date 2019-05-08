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Линекер: «Один из величайших вечеров в истории европейского футбола»

сегодня, 01:16
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Бывший игрок «Барселоны» Гари Линекер в своём «твиттере» прокомментировал победу «Ливерпуля» над каталонским клубом (4:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Мои поздравления «Ливерпулю». Это большое счастье – стать свидетелем одного из величайших вечеров в истории европейского футбола. По-настоящему изумительное представление.

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Все комментарии
амурец
амурец ответил John_Wick
   171 / 1038
сегодня в 03:00
А где полурослик,которым ты восхищался после первого матча...
ну где обычно
John_Wick
John_Wick
   143 / 1038
сегодня в 02:47
А где полурослик,которым ты восхищался после первого матча...
shlifen
shlifen
   259 / 1038
сегодня в 02:21
Это было чудо, ни дать ни взять...
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Так Себе Аналитик
   17 / 1038
сегодня в 01:33
Точно) а то два паблика Ливерпуля в вк уже полегли от рук матч тв, на год забанили.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Y.N.W.A.
   18 / 1038
сегодня в 01:30
Ссылка есть? Или соккер банит?
Ссылка в новости)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил NGY
   173 / 1038
сегодня в 01:26
Зачем так нервничать,Гарри сейчас обычный шоумен,его дело наводить движуху,что он и делает
NGY
NGY ответил Так Себе Аналитик
   53 / 1038
сегодня в 01:26
Лол, в Твиттере все троллят Линекера фотками уныло смотрящего вдаль Месси (т.к. он мессиглор)
Да я зашел на Спортс на его страницу, он через каждое интервью натирает Месси языком между булок.

Линекер тот еще персофан Месси.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Так Себе Аналитик
   17 / 1038
сегодня в 01:25
Ссылка есть? Или соккер банит?
NGY
NGY
   53 / 1038
сегодня в 01:23
Линекер, если у тебя еще язык не стерся, то ты забыл в очередной раз спеть оду про Месси?!

Ах да, я же совсем забыл, Линекер и иже с ним, появляются только тогда, когда Месси забивает гол.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   18 / 1038
сегодня в 01:20
Лол, в Твиттере все троллят Линекера фотками уныло смотрящего вдаль Месси (т.к. он мессиглор)
Colchoneros
Colchoneros
   100 / 1038
сегодня в 01:20
Трудно не согласиться!
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