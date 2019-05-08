Клопп: «В футболе возможно всё»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Барселоной».
Это невероятно. Я видел, как Милнер плакал после игры. Очень эмоциональный вечер. Мы знали, что сложно обыграть «Барселону» действуя стандартно, поэтому нам нужно было придумать возле их ворот что-то непредсказуемое. Сегодня мы показали, что в футболе возможно всё.
Может судьба такая у Ливерпуля - мечтать об АПЛ но выигрывать ЛЧ (как в Стамбуле)?? =))) А МанСити думаю и рад был бы поменяться местами, но что-то всё время не клеится в ЛЧ. А тут уже второй финал за два года...
Может судьба такая у Ливерпуля - мечтать об АПЛ но выигрывать ЛЧ (как в Стамбуле)?? =))) А МанСити думаю и рад был бы поменяться местами, но что-то всё время не клеится в ЛЧ. А тут уже второй финал за два года...
ЗА это мы любим Футбол. Невозможное возможно ))
ЗА это мы любим Футбол. Невозможное возможно ))
Хоть я и болельщик Барсы, но вынужден признать, что это было красиво!!!
Хоть я и болельщик Барсы, но вынужден признать, что это было красиво!!!