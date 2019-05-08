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Клопп: «В футболе возможно всё»

сегодня, 00:36
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Барселоной».

Это невероятно. Я видел, как Милнер плакал после игры. Очень эмоциональный вечер. Мы знали, что сложно обыграть «Барселону» действуя стандартно, поэтому нам нужно было придумать возле их ворот что-то непредсказуемое. Сегодня мы показали, что в футболе возможно всё.

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Все комментарии
амурец
амурец
   171 / 1038
сегодня в 02:56
Клопп молодец
shlifen
shlifen
   259 / 1038
сегодня в 02:08
Хотелось бы теперь услышать комментарий Моуриньо, который не понимает, почему Клоппа не выгоняют??)) Жозе ведь даже не пытается играть в такой футбол... Клопп надеюсь наконец завоюет давно заслуженный трофей...
Может судьба такая у Ливерпуля - мечтать об АПЛ но выигрывать ЛЧ (как в Стамбуле)?? =))) А МанСити думаю и рад был бы поменяться местами, но что-то всё время не клеится в ЛЧ. А тут уже второй финал за два года...
Ruslan3132
Ruslan3132
   134 / 1038
сегодня в 01:57
Сегодня мы показали, что в футболе возможно всё.

ЗА это мы любим Футбол. Невозможное возможно ))
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 1038
сегодня в 01:36
Шикарнейшая победа!!! Клоппу огромный респект и уважение!!!
Хоть я и болельщик Барсы, но вынужден признать, что это было красиво!!!
azkan
azkan
   38 / 1038
сегодня в 01:16
Непредсказуемое - это он имеет ввиду гол Ориги? Действительно Барса была в ауте посе этого и долго не придут в себя))))
juvenale
juvenale
   7 / 1038
сегодня в 01:13
смотришь на Клоппа с одной стороны и на ссыкло Аллегри с другой...
Colchoneros
Colchoneros
   100 / 1038
сегодня в 01:08
Браво Юрген Клопп!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил barcelona and cruyff
   17 / 1038
сегодня в 01:04
Они созданы друг для друга)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Vera - Waltham Forest
   17 / 1038
сегодня в 01:02
    John_Wick
    John_Wick
       143 / 1038
    сегодня в 00:51
    Молодец Клопп)
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
       235 / 1038
    сегодня в 00:51
    Вы сделали это! Юрген и Ливерпуль ЛУЧШИЕ!!!
    karnager
    karnager
       535 / 1038
    сегодня в 00:51
    Клопп 4-3 Ливер Боруссия, Клопп Боруссия Мальта 3-2 ЛЧ, Реал Боруссия 1-4, матчи на века!
    дурман
    дурман
       86 / 1038
    сегодня в 00:49
    😎
    дурман
    дурман
       86 / 1038
    сегодня в 00:48
    Молодцы.
    juvenale
    juvenale
       7 / 1038
    сегодня в 00:45
    Клопп конечно красава,отличную игру своим командам ставит
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Vera - Waltham Forest
       20 / 1038
    сегодня в 00:42
    Ой да ладна тебе....слёзы-сопли как девочки... И детям же стало понятно что это договорняк !!!!
    Хорошо, что Тоттенхэм никогда не плачет. Не приближается к трофеям - вот и не плачет. Стабильная команда.
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
       54 / 1038
    сегодня в 00:40
    Вы гений! За последние годы ни один тренер так сильно не подходил команде .Браво Клопп!
    Belgie2009
    Belgie2009
       229 / 1038
    сегодня в 00:40
    Вот именно, запомните барсаглоры!!!
    Vera - Waltham Forest
    Vera - Waltham Forest
       238 / 1038
    сегодня в 00:39
    Ой да ладна тебе....слёзы-сопли как девочки... И детям же стало понятно что это договорняк !!!!
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