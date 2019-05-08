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Вальверде: «Ответственность за поражение лежит на мне»

сегодня, 00:49
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от «Ливерпуля».

Я не знаю, как это объяснить. Вся ответственность за результат лежит на мне. Нам очень больно, поскольку второй год подряд мы вылетаем из Лиги чемпионов подобным образом.

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Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Летучий-Голландец.
   173 / 1038
сегодня в 02:53
Все просто,Месси капитан,лидер Барсы,на него и должна падать самая большая ответственность в случае неудач.В случае успеха команды он снимает все сливки в виде ЗМ.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   217 / 1038
сегодня в 02:34
А еще на игроках и отдельно на сеньоре Бартомеу.
NGY
NGY
   53 / 1038
сегодня в 02:32
Ни второй год, а четвертый и с разными тренерами.

А значит дело не в тренере, а в игроке, который в важных играх теряется на поле, но в конце сезона требует себе обновление контракта!

Надеюсь Реал впервые по настоящему закупится за все эти 6-7 лет звездами (как барса, но которая делает это каждый год), и возьмется наконец за Ла лигу, пущенную все эти годы на самотек.
shlifen
shlifen
   259 / 1038
сегодня в 02:14
Легко сейчас всех собак повесить на Вальверде, но сами то игроки барсы что? Ну не вина тренера что они на угловых спят, что Пике про линию офсайда забывает, что Альба два гола привозит, что Суареса интересуют симуляции а не голы, что Месси явно не тянет роль капитана (сравните с Хендерсоном сегодня) и не отказывается от неё.

Вина тренера огромная, но если не разделить её ещё и с игроками, то ситуация повторится ещё не раз...

Если команда суперзвезд проиграла 4-0 то виноваты все, и руководство тоже. Потому гнать нужно не одного Вальверде... Да и Коутиньо это к сожалению провал - 130 млн заплатили, а он просто деградирует на глазах... =((( Ливерпуль без него стал на голову сильнее...
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   159 / 1038
сегодня в 02:09
Роберто никакой не ПЗ в центре лучше смотрится, на фига Семеду в банке? К кому нет претензий так это Видалю, все таки Ивана тоже стоит продать пока цена хорошая , пока муравей тренер барса так и будет играть со стариками , даже сейчас хотят виллиана из челси взять, Малкома игнорит , лучше будет если муравей покинет свой пост, за два сезона футбол не изменился так и держится на Месси, а Месси за что винить? За то что в одном матче создал такое преимущество и во втором матче команда все спустила? Именно от Месси были острые моменты, нет ни суареса ни коутиньо, есть тер Штеген и Месси, Ливерпуль с красивым футболом и выходом в финал,
CSKA2012
CSKA2012
   731 / 1038
сегодня в 02:07
Барселоне надо обновить состав , так как Месси и ко выиграли все и уже не так голодны . Ну и ливерным больше нужен кубок , но Аякс в этом сезоне силен и думаю англичане будут вторыми снова.
da da da
da da da
   211 / 1038
сегодня в 02:06
Вальверде виновен,но не в первую очередь.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   544 / 1038
сегодня в 01:55
Не увольняйте Вальверде, пусть раз в годик стабильно радует всех адекватных болел эпичными вылетами из ЛЧ.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Евгений Макрушин
   34 / 1038
сегодня в 01:52
У меня претензии в первую очередь к тренеру, который два раза наступил на одно и тоже гов..о
Ну а потом уже к футболистам.
Их не оправдываю ни в коем случае.
Но мне очень интересно, почему именно Месси выделяют?) Если ты хейтер его и персофан Роналду, то тогда все ясно.
Почему например не к Альбе? Который допустил детские ошибки и это привело к пропущенным мячам..
Понятное дело, что Месси сегодня провел плохой матч
Cympak-05
Cympak-05
   577 / 1038
сегодня в 01:48
каша. Второй год подряд упустить три мяча. Просто стоять на бровки и верить в команду. Да черт возьми, где замены, где влияния на игру.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Летучий-Голландец.
   173 / 1038
сегодня в 01:47
Ну не знаю,если у Вас,как у болельщика Барсы,нет притензий к Месси после сегодняшнего дня,то у меня тем более...
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   393 / 1038
сегодня в 01:38
Конечно на тебе физрук....если бы не Месси...тащит на себе команду....
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Djon_V
   34 / 1038
сегодня в 01:38
Да ладно)
Все нормально)
Djon_V
Djon_V ответил Летучий-Голландец.
   650 / 1038
сегодня в 01:37
Твоего Рона вообще дети из Аякса выкинули)) Барселона то хоть Ливерпулю влетели
Прошу прощения, я на вас случайно жалобу отправил
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Евгений Макрушин
   34 / 1038
сегодня в 01:34
Вот тут, я тож соглашусь)
Ты знаешь, в прошлом сезоне от меня было много критики в его адрес.
Но в этом, к нему не может быть претензий.
Представь, Суарес, просто топ форвард. И у него всего ОДИН гол в этой лч!
А на выезде он не забивал почти 4 года)
И сегодня выход запорол
azkan
azkan
   38 / 1038
сегодня в 01:34
Игроки тоже виноваты, в первом тайме могли решить вопрос, когда вышли вчетвером на двоих. Нет начали искать Месси, а Месси запоролся...
ESPANOL
ESPANOL
   476 / 1038
сегодня в 01:30
Потому что ты упрямый и упертый тренер. Кто дает отдыхать всей основе перед таким матчем? Сбил всех с игрового ритма и своими руками убил полуфинал.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 1038
сегодня в 01:26
Вещички свои уже собрал???
Олег Гусов
Олег Гусов
   764 / 1038
сегодня в 01:25
Во всем опять виноват Вальверде , потому что , как и в прошлом году в ответном матче с Ромой , сегодня на поле не было Месси !))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Летучий-Голландец.
   173 / 1038
сегодня в 01:25
Согласен,выкинули Барсу,Месси часть команды
Иоанн Васильевич
Иоанн Васильевич
   398 / 1038
сегодня в 01:22
Я рад, что Моська вылетела. Подсластили пилюлю португея. Аха-ха.)
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   277 / 1038
сегодня в 01:20
Да все успокоитесь с этим меси, новые волшебники есть Ориги,с Вейналдумом.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   74 / 1038
сегодня в 01:20
Лучше молча подал бы в отставку,чем мозги нам делать и забрал бы с собой Коутиньо,уровень которого Спартак не более.Аленья,Малком спасли бы команду,боится 12 замены делать
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Евгений Макрушин
   34 / 1038
сегодня в 01:15
Месси никто не выкидывал, выкинули Барсу.
В первом матче Месси забил два гола и обеспечил разгромную победу своей команде.
Left Boy
Left Boy
   249 / 1038
сегодня в 01:15
Рон 4 матча в плей-офф - 5 голов (3 Атлетику, котором сам мося в Ла Лиге всего 1 осилил, да и то, когда матрасы в меньшинстве играли, и 2 Аяксу, полуфиналисту/финалисту)

мося 6 матчей в плей-офф - 6 голов, большая часть которых дно-лиону и мёртвому муму. ах да, ещё Ливерпулю в пустые и шальной штрафной, которым теперь, как неделю назад, персофанчики уже гордиться не смогут) Ахахаха)

Ничего, в принципе, не меняется: кто-то набивает статку в группах и на никакущих тимах, а кто-то пашет, причём, как правило, в плей-офф
Bobon
Bobon
   456 / 1038
сегодня в 01:14
"Я не знаю, как это объяснить" - это говорит тренер. А кто должен знать? Это просто убожество. Команда горит 3:0, а он вместо Коутиньо выпускает Семеду, играть на удержание. Коутиньо вообще не должно было быть на поле. Про него все понятно было еще в первом матче. И только когда стал счет 4:0 он выпускает Малкома. Вспомните игру в Риме. Все действия как под копирку. Никаких выводов он так и не сделал. Этот "тренер" должен быть уволен незамедлительно.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Летучий-Голландец.
   173 / 1038
сегодня в 01:13
Рона никто не выкидывал,выкинули Юве,и Рон был лучшим в составе синьеры,чего не скажешь о сегодняшнем Леонеле...
John_Wick
John_Wick
   143 / 1038
сегодня в 01:13
И как влетели?))))) Недоразвитые каталашки сравнивают 2-1 от Аякса, с 4-0 от Ливера после 3-0)))))) секта «,она и есть секта))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил juvenale
   34 / 1038
сегодня в 01:11
Твоего Рона вообще дети из Аякса выкинули))
Барселона то хоть Ливерпулю влетели
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   173 / 1038
сегодня в 01:10
Когда Месси закончит,то болельщики Барсы будут с настольгией вспоминать 1/2 ЛЧ и ЛЛ,т.к. будут бороться за выход из группы ЛЧ и 4/3 место в ЛЛ
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