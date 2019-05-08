Вальверде: «Ответственность за поражение лежит на мне»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от «Ливерпуля».
Я не знаю, как это объяснить. Вся ответственность за результат лежит на мне. Нам очень больно, поскольку второй год подряд мы вылетаем из Лиги чемпионов подобным образом.
А значит дело не в тренере, а в игроке, который в важных играх теряется на поле, но в конце сезона требует себе обновление контракта!
Надеюсь Реал впервые по настоящему закупится за все эти 6-7 лет звездами (как барса, но которая делает это каждый год), и возьмется наконец за Ла лигу, пущенную все эти годы на самотек.
А значит дело не в тренере, а в игроке, который в важных играх теряется на поле, но в конце сезона требует себе обновление контракта!
Надеюсь Реал впервые по настоящему закупится за все эти 6-7 лет звездами (как барса, но которая делает это каждый год), и возьмется наконец за Ла лигу, пущенную все эти годы на самотек.
Вина тренера огромная, но если не разделить её ещё и с игроками, то ситуация повторится ещё не раз...
Если команда суперзвезд проиграла 4-0 то виноваты все, и руководство тоже. Потому гнать нужно не одного Вальверде... Да и Коутиньо это к сожалению провал - 130 млн заплатили, а он просто деградирует на глазах... =((( Ливерпуль без него стал на голову сильнее...
Вина тренера огромная, но если не разделить её ещё и с игроками, то ситуация повторится ещё не раз...
Если команда суперзвезд проиграла 4-0 то виноваты все, и руководство тоже. Потому гнать нужно не одного Вальверде... Да и Коутиньо это к сожалению провал - 130 млн заплатили, а он просто деградирует на глазах... =((( Ливерпуль без него стал на голову сильнее...
Ну а потом уже к футболистам.
Их не оправдываю ни в коем случае.
Но мне очень интересно, почему именно Месси выделяют?) Если ты хейтер его и персофан Роналду, то тогда все ясно.
Почему например не к Альбе? Который допустил детские ошибки и это привело к пропущенным мячам..
Понятное дело, что Месси сегодня провел плохой матч
Ну а потом уже к футболистам.
Их не оправдываю ни в коем случае.
Но мне очень интересно, почему именно Месси выделяют?) Если ты хейтер его и персофан Роналду, то тогда все ясно.
Почему например не к Альбе? Который допустил детские ошибки и это привело к пропущенным мячам..
Понятное дело, что Месси сегодня провел плохой матч
Все нормально)
Все нормально)
Ты знаешь, в прошлом сезоне от меня было много критики в его адрес.
Но в этом, к нему не может быть претензий.
Представь, Суарес, просто топ форвард. И у него всего ОДИН гол в этой лч!
А на выезде он не забивал почти 4 года)
И сегодня выход запорол
Ты знаешь, в прошлом сезоне от меня было много критики в его адрес.
Но в этом, к нему не может быть претензий.
Представь, Суарес, просто топ форвард. И у него всего ОДИН гол в этой лч!
А на выезде он не забивал почти 4 года)
И сегодня выход запорол
В первом матче Месси забил два гола и обеспечил разгромную победу своей команде.
В первом матче Месси забил два гола и обеспечил разгромную победу своей команде.
мося 6 матчей в плей-офф - 6 голов, большая часть которых дно-лиону и мёртвому муму. ах да, ещё Ливерпулю в пустые и шальной штрафной, которым теперь, как неделю назад, персофанчики уже гордиться не смогут) Ахахаха)
Ничего, в принципе, не меняется: кто-то набивает статку в группах и на никакущих тимах, а кто-то пашет, причём, как правило, в плей-офф
мося 6 матчей в плей-офф - 6 голов, большая часть которых дно-лиону и мёртвому муму. ах да, ещё Ливерпулю в пустые и шальной штрафной, которым теперь, как неделю назад, персофанчики уже гордиться не смогут) Ахахаха)
Ничего, в принципе, не меняется: кто-то набивает статку в группах и на никакущих тимах, а кто-то пашет, причём, как правило, в плей-офф
Барселона то хоть Ливерпулю влетели
Барселона то хоть Ливерпулю влетели