Вальверде: «Ответственность за поражение лежит на мне»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от «Ливерпуля».

Я не знаю, как это объяснить. Вся ответственность за результат лежит на мне. Нам очень больно, поскольку второй год подряд мы вылетаем из Лиги чемпионов подобным образом.